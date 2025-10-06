IBM Cloud: Pasti siap AI, aman, dan hybrid

Platform cloud perusahaan yang dirancang untuk industri yang paling ketat sekalipun, menghadirkan cloud yang sangat tangguh, berkinerja tinggi, aman, dan patuh.
IBM TechXchange 2025

Pelajari cara mempercepat perjalanan AI dan modernisasi Anda dengan IBM Cloud, dapatkan sertifikasi terbaik, dan jalin jaringan dengan rekan-rekan Anda

Tepercaya

Proposisi layanan yang berbeda untuk klien perusahaan

“Cloud paling andal yang pernah kami gunakan secara global”  - Robert Green, CEO Dizzion

Hybrid sesuai Peruntukan

Optimalkan zona tujuan utama beban kerja Anda di x86, Power, dan IBM SaaS melalui IBM Cloud

90% penghematan biaya untuk platform Hybrid Cloud CIO IBM sendiri yang menghosting beban kerja berkontainer dibandingkan hosting lama

Dibangun Sesuai Tujuan

AI cloud untuk perusahaan siap dengan keamanan dan kepatuhan bawaan untuk memberikan kinerja dan ketahanan dalam skala besar

2,7 juta titik data dalam hitungan detik - Penggemar mendapatkan insight secara instan dan aman di Wimbledon

Iklan Fleksibel

Pindahkan beban kerja ke mana pun diperlukan tanpa perlu kontrak besar untuk mendapatkan biaya yang menguntungkan

Tanpa komitmen besar - Dengan tingkat komitmen yang lebih rendah dan diskon standar yang lebih tinggi

Skalakan AI dengan Kepercayaan

IBM Cloud memungkinkan Anda melakukan penskalaan dengan lancar untuk mendukung sifat beban kerja AI yang sangat dinamis dan memerlukan kinerja tinggi.
Bangun, skalakan, dan kelola AI
Terapkan dan sematkan AI dengan mudah di seluruh bisnis Anda, kelola semua sumber data, dan percepat alur kerja AI yang bertanggung jawab, semuanya dalam satu platform.
IBM AI Infrastructure
IBM Infrastructure aman, dapat diskalakan, terbuka, tanpa ganti rugi, dan dirancang untuk mendukung sifat beban kerja AI yang sangat dinamis dan memerlukan kinerja tinggi.
IBM Framework untuk Mengamankan Gen AI
Amankan AI di setiap tahap pipeline AI, yaitu keamanan data, keamanan model, dan keamanan penggunaan.
Kalkulator Karbon IBM Cloud
Menskalakan dan mempercepat inovasi yang didorong oleh AI secara berkelanjutan.

Studi Kasus

Para pemimpin industri memercayai IBM Cloud

RISE with SAP on IBM Power Virtual Server
Mempercepat riset keamanan AI dengan infrastruktur cloud yang dapat diskalakan
IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage dan IBM Code Engine
IBM Cloud for Financial Services
IBM watsonx dan IBM Cloud
IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant dan IBM Cloud
IBM Power Virtual Server dan IBM Cloud Object Storage
IBM watsonx.ai, IBM Cloud, dan IBM Consulting

Produk dan solusi unggulan

IBM Cloud untuk Industri yang Diatur

Platform cloud perusahaan dari IBM dirancang untuk memenuhi persyaratan peraturan, keamanan, dan kepatuhan tingkat tertinggi bahkan untuk industri yang paling ketat sekalipun.

 IBM Cloud for Financial Services

Cloud publik pertama yang siap melayani layanan keuangan ini membantu Anda mengurangi risiko dan mempertegas kepatuhan.

 IBM watsonx.governance

'Buka kotak hitam' dengan tata kelola AI. IBM watsonx.governance dibangun untuk mengarahkan, mengelola, dan memantau aktivitas AI organisasi Anda.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

Waktu proses kontainer komputasi rahasia yang dikelola sepenuhnya yang memungkinkan penerapan beban kerja dalam kontainer yang sensitif di lingkungan yang sangat terisolasi dengan jaminan teknis.
IBM Cloud untuk VMware

Aman, lancar, dan dikelola sesuai keinginan Anda di IBM Cloud

 IBM Power Virtual Server

Pindahkan dan kelola beban kerja dengan lancar di lingkungan cloud dan on premises

 IBM Cloud Compute with GPU

Lebih banyak pilihan dan fleksibilitas dengan server GPU kami

 Layanan komputasi di IBM Cloud

Biarkan IBM Cloud mengelola infrastruktur Anda, sementara Anda mengelola lingkungan Anda. Bayar hanya untuk apa yang Anda gunakan.

 IBM Cloud Code Engine

Jalankan kontainer, kode aplikasi, pekerjaan batch atau fungsi Anda pada platform tanpa server yang dikelola sepenuhnya.

 IBM Cloud Object Storage

Simpan data dalam format apa pun, di mana saja, dengan skalabilitas, ketahanan, dan keamanan.
IBM Cloud for SAP

Mempercepat modernisasi SAP ERP, mengurangi risiko, dan mengubah operasi bisnis Anda.

 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Kontainer, otomatisasi sepenuhnya, dan perluas beban kerja perusahaan Anda di seluruh lingkungan cloud hybrid.

 Komputasi berkinerja tinggi

Atasi tantangan komputasi intensif berskala besar dan percepat waktu untuk mendapatkan insight dengan solusi cloud hybrid HPC.

 Transfer file berkecepatan tinggi

Pindahkan file besar dan rangkaian data dengan kecepatan maksimum - dengan jarak, ukuran, atau kondisi jaringan apa pun.
Komputasi rahasia

Lindungi data di seluruh siklus hidup komputasi.

 IBM Cloud Security Solutions

Beralihlah dengan percaya diri ke hybrid multicloud dan integrasikan keamanan ke dalam setiap fase perjalanan cloud Anda.

 Keamanan dan Kepatuhan Cloud

Kelola keamanan, risiko, dan kepatuhan organisasi Anda secara terpusat terhadap standar peraturan.
InstructLab sebagai Layanan di IBM Cloud

InstructLab sebagai Layanan di IBM Cloud

Red Hat AI di IBM Cloud

Red Hat AI di IBM Cloud

 GPU & AI Accelerators di IBM Cloud

GPU & AI Accelerators di IBM Cloud
Kabar hangat

IBM® Cloud sekarang tersedia sebagai opsi hyperscaler inovatif baru bagi pelanggan yang memodernisasi ke SAP Cloud ERP Pelajari lebih lanjut
BNP Paribas Menandatangani Perjanjian Kemitraan Baru untuk Beberapa Tahun dengan IBM Cloud Pelajari lebih lanjut
Omdia Universe: CloudOps, 2025 Pelajari lebih lanjut
Intel dan IBM Berkolaborasi untuk Memberikan Kinerja Biaya yang Lebih Baik untuk Inovasi AI Ketahui selengkapnya
5 hal yang perlu diketahui: Mendorong inovasi dengan AI dan cloud hybrid di tahun mendatang
Cloud hybrid IBM memberikan nilai untuk investasi ulang dan mengelola kepatuhan
IBM Memperluas Cloud Security and Compliance Center untuk Membantu Klien Melindungi Data dan Menilai Risiko di Seluruh Lingkungan Hybrid dan Multicloud
Temenos menghadirkan kemampuan pembayaran inovatif ke IBM Cloud untuk membantu mentransformasi bank
Virtualisasi dan Kontainerisasi bersama: Red Hat OpenShift Virtualization sekarang tersedia di IBM Cloud Pelajari lebih lanjut

Bertransformasi dengan IBM Cloud

Percepat dan kurangi risiko perjalanan transformasi Anda dengan alat bantu dan para pakar dari IBM, yang mendorong tindakan yang terkait dengan tujuan bisnis Anda dan sesuai dengan zona arahan cloud hybrid.

Penawaran promosi

Paket Satu Tarif Cloud Object Storage
Simpan lebih banyak. Bayar lebih sedikit. Dengan harga serendah 12 USD/GB per bulan dengan batas waktu untuk Cloud Object Storage. Tidak diperlukan kode.
Hemat hingga 83% dari Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Servers
Hemat hingga 83% untuk Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Servers selama masa pakai server. Gunakan kode promo SCALENOW1 saat checkout.
Hemat hingga 69% untuk IBM Cloud Bare Metal Servers
Hemat hingga 69% untuk IBM Cloud Bare Metal Servers termasuk Intel Xeon 4210, Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 6434, Intel Xeon 8260, dan Intel Xeon 8474 selama masa pakai server. Gunakan kode promo SCALENOW2 saat checkout.
Profil Virtual Servers for VPC
Hemat hingga 60% dengan Virtual Servers for VPC baru kami untuk profil VPC dengan menggunakan kode BUYVPC saat checkout. Promosi berlaku untuk klien baru selama 6 bulan. Promosi berakhir pada 28 Jan 2026.
IBM Cloud Mass penyimpanan Server
Hemat 70% Server Penyimpanan Massa tertentu termasuk prosesor Intel Xeon 6416 dengan pilihan 24, 32, atau 36 core. Gunakan kode promo STOREMORE saat checkout. Berlaku untuk klien baru ke Mass Storage Server. Promosi berakhir 31 Desember 2025.
Insentif keuangan untuk VMware Cloud Foundation di IBM Cloud
Dua insentif menarik: 1. Dapatkan diskon hingga 50% untuk kontrak jangka waktu 1 atau 3 tahun pada VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). 2. Migrasikan beban kerja VMware Anda ke VMware Cloud Foundation di IBM Cloud dengan kredit migrasi hingga 200.000 USD.
Diskon 2000 USD untuk IBM Power Virtual Server
Terapkan kode promo: POWERVS2000 untuk mendapatkan diskon 2.000 USD untuk Power Virtual Server dan berbagai sumber daya layanan yang telah dikonfigurasi untuk membuat lingkungan IBM Power Computing. Kode promo berakhir pada 31 Desember 2025.
Profil GPU pada kartu NVIDIA L40s dan A100PCIe dan Intel Gaudi 3
Nikmati diskon 50% untuk profil GPU pada kartu PCIe NVIDIA L40 dan A100 serta akselerator Intel Gaudi 3 jika Anda menggunakan kode GPU4YOU pada saat pembayaran. Promosi berlaku untuk klien baru selama 6 bulan. Promosi berakhir 28 Januari 2026.
Temukan semua promosi IBM Cloud yang dirancang untuk mendukung perjalanan Anda dalam membangun infrastruktur hybrid cloud yang dibutuhkan organisasi Anda.
Jelajahi IBM Cloud.Buat akun gratis dan akses 40+ produk yang terus gratis.