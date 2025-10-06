Platform cloud perusahaan yang dirancang untuk industri yang paling ketat sekalipun, menghadirkan cloud yang sangat tangguh, berkinerja tinggi, aman, dan patuh.
Proposisi layanan yang berbeda untuk klien perusahaan
“Cloud paling andal yang pernah kami gunakan secara global” - Robert Green, CEO Dizzion
Optimalkan zona tujuan utama beban kerja Anda di x86, Power, dan IBM SaaS melalui IBM Cloud
90% penghematan biaya untuk platform Hybrid Cloud CIO IBM sendiri yang menghosting beban kerja berkontainer dibandingkan hosting lama
AI cloud untuk perusahaan siap dengan keamanan dan kepatuhan bawaan untuk memberikan kinerja dan ketahanan dalam skala besar
2,7 juta titik data dalam hitungan detik - Penggemar mendapatkan insight secara instan dan aman di Wimbledon
Pindahkan beban kerja ke mana pun diperlukan tanpa perlu kontrak besar untuk mendapatkan biaya yang menguntungkan
Tanpa komitmen besar - Dengan tingkat komitmen yang lebih rendah dan diskon standar yang lebih tinggi
IBM Cloud memungkinkan Anda melakukan penskalaan dengan lancar untuk mendukung sifat beban kerja AI yang sangat dinamis dan memerlukan kinerja tinggi.
Para pemimpin industri memercayai IBM Cloud
Percepat dan kurangi risiko perjalanan transformasi Anda dengan alat bantu dan para pakar dari IBM, yang mendorong tindakan yang terkait dengan tujuan bisnis Anda dan sesuai dengan zona arahan cloud hybrid.