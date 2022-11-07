Solusi transformasi cloud

Untuk meraih hasil bisnis yang transformasional, perusahaan harus dapat menggunakan aplikasi dan data di seluruh zona pendaratan cloud hybrid yang sesuai dengan tujuan.
Dengan IBM Cloud, perusahaan mendapatkan keahlian guna berkreasi bersama dalam menciptakan strategi untuk transformasi cloud hybrid, menghilangkan risiko dengan hasil tambahan di setiap fase transformasi, dan mengoperasikan dalam skala besar dengan akselerator platform cloud bawaan.
Ciptakan strategi bersama untuk modernisasi beban kerja dan penempatan di hybrid cloud untuk mendorong hasil bisnis.
Kurangi risiko dan pertahankan transformasi dengan merencanakan hasil tambahan di setiap fase transformasi.
Skalakan dan percepat inovasi dengan akselerator dan keahlian platform cloud bawaan.
Layanan concierge cloud menawarkan titik kontak khusus untuk dukungan yang dipersonalisasi selama perjalanan migrasi cloud Anda, yang memberikan pengalaman sentuhan personal tinggi dan memastikan transisi yang lancar.
Pahami tujuan Anda, tantangan, dan temukan peluang bernilai tinggi.
Berinovasi dengan cepat dan berkolaborasi dengan pakar IBM untuk memecahkan peluang bernilai tinggi.
Lakukan Migrasi, Modernisasi, dan Bangun aplikasi dalam skala besar untuk mengoptimalkan inti dan membangun kemampuan digital baru.
Kurangi TCO dan turunkan pemeliharaan aplikasi dan data dengan otomatisasi, FinOps, dan SRE.
Pengenalan aplikasi baru yang lebih cepat.
Waktu yang dihemat untuk menilai, mendesain ulang, dan mengembangkan arsitektur layanan mikro.
Proyeksi penghematan biaya kepatuhan total yang untuk industri yang diatur dengan kontrol bawaan di IBM Cloud.
Nilai aplikasi saat ini, perkirakan upaya, dan berikan penilaian untuk berbagai opsi modernisasi.
Solusi modernisasi aplikasi mainframe.
Mempercepat pengembangan, modernisasi aplikasi, dan membantu operasi IT.
Pembuatan kode otomatis untuk memfaktorkan ulang aplikasi monolitik Java menjadi layanan mikro.
Otomatisasi untuk menerapkan pola arsitektur umum berdasarkan Kerangka Kerja IBM Well-Architected.
Keamanan terpadu, kepatuhan, dan visibilitas risiko di seluruh lingkungan hybrid multicloud.
Buat aplikasi hybrid cloud yang tangguh, berkinerja, dan aman.
Praktik dan panduan untuk menciptakan solusi yang hemat sumber daya dan biaya.
Angkat dan alihkan beban kerja VMware tingkat perusahaan di IBM Cloud dengan waktu henti dan risiko minimum.
Migrasi dan Modernisasi beban kerja AIX, IBM i, dan Linux di server Power seraya menjaga keamanan dan kinerja tinggi.
Percepat dan hilangkan risiko modernisasi SAP ERP hanya dengan IaaS bersertifikat SAP yang menawarkan opsi RISE dan non-RISE pada instance Power dan x86.
Angkat dan alihkan beban kerja ke cloud unik ini yang dirancang untuk melindungi data dan beban kerja AI Anda yang paling sensitif sekalipun.
Percepat dampak AI perusahaan dengan zona pendaratan hybrid cloud yang sesuai untuk tujuan untuk beban kerja AI.
Amankan aplikasi Anda di IBM Cloud, yang memanfaatkan Platform OpenShift Container yang dikelola sepenuhnya.
Terapkan dan jalankan aplikasi secara konsisten di seluruh lingkungan cloud on premises, komputasi edge, dan cloud publik yang dimungkinkan dengan solusi cloud terdistribusi terkelola - IBM Cloud Satellite.
Modernisasi aplikasi mainframe dengan praktik DevOps canggih dan alat pengembangan berbasis AI generatif.
Program akselerasi migrasi cloud menawarkan insentif finansial untuk mengimbangi biaya migrasi dan panduan preskriptif dari para ahli teknologi dengan akses ke pola migrasi yang telah terbukti, kode, alat bantu, dan arsitektur yang dapat diterapkan yang dirancang khusus untuk IBM Cloud.
Percepat proyek digitalisasi untuk menciptakan pengalaman perjalanan udara yang dipersonalisasi dengan menyatukan semua layanan pelanggan—dan data yang lengkap mengenai preferensi penumpang—menjadi satu tampilan pelanggan.
Transformasi besar organisasi CIO IBM untuk memodernisasi aplikasi dan infrastruktur bisnis yang lawas namun penting ke platform cloud hybrid.
Agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, American Airlines memigrasikan beberapa aplikasi penting ke IBM Cloud seraya menggunakan metodologi baru untuk menciptakan aplikasi inovatif dengan cepat sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan.
Dengan melaporkan lebih dari 200 miliar transaksi pada akhir tahun 2022, CaixaBank memahami pentingnya untuk meningkatkan skala dengan aman, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat waktu peluncuran ke pasar untuk mengoptimalkan pengalaman perbankan digital—semuanya dilakukan seraya menjaga data pelanggan.