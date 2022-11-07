Solusi transformasi cloud

Mempercepat dan mengurangi risiko perjalanan transformasi hybrid cloud
Tiga Jet Tempur F-16 di Tarmac Siap untuk Terbang

Untuk meraih hasil bisnis yang transformasional, perusahaan harus dapat menggunakan aplikasi dan data di seluruh zona pendaratan cloud hybrid yang sesuai dengan tujuan.

Dengan IBM Cloud, perusahaan mendapatkan keahlian guna berkreasi bersama dalam menciptakan strategi untuk transformasi cloud hybrid, menghilangkan risiko dengan hasil tambahan di setiap fase transformasi, dan mengoperasikan dalam skala besar dengan akselerator platform cloud bawaan.
Tujuan Utama Kembangkan bisnis Anda dan juarai inovasi dengan hybrid cloud
Menciptakan strategi transformasi bersama

Ciptakan strategi bersama untuk modernisasi beban kerja dan penempatan di hybrid cloud untuk mendorong hasil bisnis.
Mengurangi risiko dan mempertahankan Transformasi

Kurangi risiko dan pertahankan transformasi dengan merencanakan hasil tambahan di setiap fase transformasi.
Berinovasi dalam skala besar

Skalakan dan percepat inovasi dengan akselerator dan keahlian platform cloud bawaan.
IBM Consulting, IBM Garage dan IBM Cloud berarti akses ke keahlian dan praktik terbaik kelas dunia, yang didukung oleh pengalaman penerbangan IBM, dan mengintegrasikan semua itu ke dalam transformasi digital kami.
Takhliq Hanif Kepala Grup Arsitektur Perusahaan, Teknologi, dan Inovasi Etihad Airways
Cari tahu lebih lanjut tentang cara menghadirkan pengalaman premium
Perjalanan transformasi

Layanan concierge cloud menawarkan titik kontak khusus untuk dukungan yang dipersonalisasi selama perjalanan migrasi cloud Anda, yang memberikan pengalaman sentuhan personal tinggi dan memastikan transisi yang lancar.
Temukan

Pahami tujuan Anda, tantangan, dan temukan peluang bernilai tinggi.

Buktikan

Berinovasi dengan cepat dan berkolaborasi dengan pakar IBM untuk memecahkan peluang bernilai tinggi.

Memodernisasi

Lakukan Migrasi, Modernisasi, dan Bangun aplikasi dalam skala besar untuk mengoptimalkan inti dan membangun kemampuan digital baru.

Mengelola

Kurangi TCO dan turunkan pemeliharaan aplikasi dan data dengan otomatisasi, FinOps, dan SRE.

Manfaat 62%

Pengenalan aplikasi baru yang lebih cepat.

 Maskapai penerbangan Etihad mengurangi modernisasi pengalaman check-in yang dipersonalisasi dari 9 bulan menjadi 15 minggu 800+

Waktu yang dihemat untuk menilai, mendesain ulang, dan mengembangkan arsitektur layanan mikro.

 CIO IBM menghemat lebih dari 800 jam menggunakan Mono2Micro dan IBM Cloud Transformation Advisor saat memodernisasi aplikasi pembiayaan besar 30%

Proyeksi penghematan biaya kepatuhan total yang untuk industri yang diatur dengan kontrol bawaan di IBM Cloud.

 Memahami perkiraan penghematan biaya kepatuhan

Penempatan Beban Kerja Hybrid Cloud

IBM Cloud Accelerators
Contoh kasus IBM Cloud Transformation Advisor

Nilai aplikasi saat ini, perkirakan upaya, dan berikan penilaian untuk berbagai opsi modernisasi.

Contoh kasus Solusi modernisasi aplikasi mainframe

Solusi modernisasi aplikasi mainframe.

Contoh kasus watsonx Code Assistant for Z

Mempercepat pengembangan, modernisasi aplikasi, dan membantu operasi IT.

Contoh kasus Mono2Micro

Pembuatan kode otomatis untuk memfaktorkan ulang aplikasi monolitik Java menjadi layanan mikro.

Contoh kasus Arsitektur yang dapat diterapkan

Otomatisasi untuk menerapkan pola arsitektur umum berdasarkan Kerangka Kerja IBM Well-Architected.

Contoh kasus Pusat Keamanan dan Kepatuhan

Keamanan terpadu, kepatuhan, dan visibilitas risiko di seluruh lingkungan hybrid multicloud.

Contoh kasus Kerangka Kerja IBM Well-Architected

Buat aplikasi hybrid cloud yang tangguh, berkinerja, dan aman.

Contoh kasus FinOps dan keberlanjutan

Praktik dan panduan untuk menciptakan solusi yang hemat sumber daya dan biaya.

Transformasi Beban Kerja Perusahaan
Modernisasi Beban Kerja VMware ke IBM Cloud

Angkat dan alihkan beban kerja VMware tingkat perusahaan di IBM Cloud dengan waktu henti dan risiko minimum.

Migrasikan dan modernisasi Beban Kerja Power di IBM Cloud

Migrasi dan Modernisasi beban kerja AIX, IBM i, dan Linux di server Power seraya menjaga keamanan dan kinerja tinggi.

Transformasi SAP ERP

Percepat dan hilangkan risiko modernisasi SAP ERP hanya dengan IaaS bersertifikat SAP yang menawarkan opsi RISE dan non-RISE pada instance Power dan x86.

Memigrasikan Beban Kerja ke IBM Cloud for Financial Services

Angkat dan alihkan beban kerja ke cloud unik ini yang dirancang untuk melindungi data dan beban kerja AI Anda yang paling sensitif sekalipun.

Hybrid Cloud untuk AI Generatif

Percepat dampak AI perusahaan dengan zona pendaratan hybrid cloud yang sesuai untuk tujuan untuk beban kerja AI.

Memodernisasi Aplikasi untuk Cloud

Amankan aplikasi Anda di IBM Cloud, yang memanfaatkan Platform OpenShift Container yang dikelola sepenuhnya.

Bangun di mana saja dengan Cloud Terdistribusi

Terapkan dan jalankan aplikasi secara konsisten di seluruh lingkungan cloud on premises, komputasi edge, dan cloud publik yang dimungkinkan dengan solusi cloud terdistribusi terkelola - IBM Cloud Satellite.

Memodernisasi Aplikasi Mainframe

Modernisasi aplikasi mainframe dengan praktik DevOps canggih dan alat pengembangan berbasis AI generatif.

Program akselerasi migrasi

Program akselerasi migrasi cloud menawarkan insentif finansial untuk mengimbangi biaya migrasi dan panduan preskriptif dari para ahli teknologi dengan akses ke pola migrasi yang telah terbukti, kode, alat bantu, dan arsitektur yang dapat diterapkan yang dirancang khusus untuk IBM Cloud.

Keberhasilan klien

Etihad Airways

Percepat proyek digitalisasi untuk menciptakan pengalaman perjalanan udara yang dipersonalisasi dengan menyatukan semua layanan pelanggan—dan data yang lengkap mengenai preferensi penumpang—menjadi satu tampilan pelanggan.
IBM CIO

Transformasi besar organisasi CIO IBM untuk memodernisasi aplikasi dan infrastruktur bisnis yang lawas namun penting ke platform cloud hybrid.
American Airlines

Agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, American Airlines memigrasikan beberapa aplikasi penting ke IBM Cloud seraya menggunakan metodologi baru untuk menciptakan aplikasi inovatif dengan cepat sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan.
CaixaBank

Dengan melaporkan lebih dari 200 miliar transaksi pada akhir tahun 2022, CaixaBank memahami pentingnya untuk meningkatkan skala dengan aman, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat waktu peluncuran ke pasar untuk mengoptimalkan pengalaman perbankan digital—semuanya dilakukan seraya menjaga data pelanggan.
Masters Tournament 2024

Infrastruktur digital Masters menjalankan beban kerja dalam arsitektur “hybrid sesuai peruntukan” di seluruh IBM Cloud dan cloud lainnya, yang dimungkinkan oleh Red Hat OpenShift.
Ambil langkah selanjutnya

