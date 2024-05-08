Program Akselerasi Migrasi untuk IBM® Cloud

Cloud telah berkembang menjadi platform teknologi yang transformatif, menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Strategi migrasi cloud perusahaan perlu didorong oleh kebutuhan bisnis dengan rencana adopsi teknologi, operasional, dan keuangan yang terintegrasi. Memahami posisi Anda saat ini, tujuan yang ingin dicapai, serta cara mencapainya merupakan faktor penting bagi keberhasilan yang berkelanjutan. Menyusun rencana menyeluruh dengan penuh keyakinan dapat menjadi tugas yang menantang, dan para pemimpin perusahaan kerap menghadapi kesulitan dalam merancang serta mengeksekusi rencana migrasi cloud. Untuk menjawab tantangan ini, kami terus memperluas Program Akselerasi Migrasi guna membantu klien menilai, merencanakan, dan memigrasikan infrastruktur mereka ke IBM® Cloud.
Program Akselerasi Migrasi Cloud dirancang untuk menjawab kebutuhan akan proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih sederhana serta lebih cepat dalam melakukan migrasi ke IBM® Cloud. Program ini bertujuan membantu klien mengambil keputusan yang lebih akurat guna mendukung transformasi teknologi mereka. Tujuan kami adalah menemui klien pada setiap tahap perjalanan mereka melalui model keterlibatan sukses bersama, untuk mempercepat dan menyederhanakan proses evaluasi serta perencanaan migrasi ke IBM® Cloud. Saat ini, Program Akselerasi Migrasi menyediakan akselerator teknologi dan kredit cloud untuk solusi IBM® Power Virtual Server, IBM® Cloud for VMware, dan IBM® Cloud for SAP sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
IBM® memberikan insentif finansial dalam bentuk kredit IBM® Cloud bagi klien yang memenuhi syarat[1], yang mencakup 100% biaya Proof of Value atau Proof of Concept. Bagi klien dalam IBM® Enterprise Paket Hemat, insentif finansial juga tersedia untuk membantu mengimbangi hingga 80% biaya migrasi.
Tepat Waktu, Terstruktur, dan Efisien: Transformasi cloud dapat menjadi perjalanan yang kompleks dan berlangsung selama beberapa tahun. Untuk mengelola risiko serta memfasilitasi Transformasi, klien perlu merencanakan hasil tambahan pada setiap fase transformasi. Model keterlibatan Program Percepatan Migrasi memandu klien melalui proses terstruktur yang mencakup: 1. menilai atau merencanakan, 2. memvalidasi rencana, dan 3. mempersiapkan pembangunan serta migrasi. Tujuan kami adalah memberdayakan klien dengan rencana transformasi yang mencakup panduan preskriptif, artefak perencanaan yang komprehensif, lokakarya, akselerator otomatisasi teknologi, serta pendanaan proof-of-value atau proof-of-concept, dengan dukungan strategis dari spesialis orientasi dan migrasi IBM®.
Memperkenalkan Pusat Keunggulan (COE) baru untuk IBM® Power Virtual Server (PowerVS) yang menyediakan keahlian dan akselerator teknologi untuk migrasi cloud lingkungan IBM® AIX dan IBM® i. Tim COE telah merancang model keterlibatan langkah demi langkah untuk migrasi IBM® Power ke PowerVS guna mempercepat perjalanan proof-of-value atau proof-of-concept klien, dengan tujuan memvalidasi rencana migrasi.
Program Akselerasi Migrasi Cloud memberdayakan bisnis untuk menilai, merencanakan, memvalidasi rencana, serta memigrasikan beban kerja mereka ke cloud. Dengan keahlian, insentif, dan metodologi IBM®, tujuan kami adalah membantu klien mempercepat dan menyederhanakan transformasi mereka di IBM® Cloud.
Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Program Akselerasi Migrasi IBM® Cloud, hubungi Bill Singleton (Wakil Presiden, Penerapan & Orientasi) atau Rob Centra (Direktur Program, IBM® Cloud Delivery).