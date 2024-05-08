Program Akselerasi Migrasi untuk IBM® Cloud

Tepat Waktu, Terstruktur, dan Efisien: Transformasi cloud dapat menjadi perjalanan yang kompleks dan berlangsung selama beberapa tahun. Untuk mengelola risiko serta memfasilitasi Transformasi, klien perlu merencanakan hasil tambahan pada setiap fase transformasi. Model keterlibatan Program Percepatan Migrasi memandu klien melalui proses terstruktur yang mencakup: 1. menilai atau merencanakan, 2. memvalidasi rencana, dan 3. mempersiapkan pembangunan serta migrasi. Tujuan kami adalah memberdayakan klien dengan rencana transformasi yang mencakup panduan preskriptif, artefak perencanaan yang komprehensif, lokakarya, akselerator otomatisasi teknologi, serta pendanaan proof-of-value atau proof-of-concept, dengan dukungan strategis dari spesialis orientasi dan migrasi IBM®.

Memperkenalkan Pusat Keunggulan (COE) baru untuk IBM® Power Virtual Server (PowerVS) yang menyediakan keahlian dan akselerator teknologi untuk migrasi cloud lingkungan IBM® AIX dan IBM® i. Tim COE telah merancang model keterlibatan langkah demi langkah untuk migrasi IBM® Power ke PowerVS guna mempercepat perjalanan proof-of-value atau proof-of-concept klien, dengan tujuan memvalidasi rencana migrasi.

Program Akselerasi Migrasi Cloud memberdayakan bisnis untuk menilai, merencanakan, memvalidasi rencana, serta memigrasikan beban kerja mereka ke cloud. Dengan keahlian, insentif, dan metodologi IBM®, tujuan kami adalah membantu klien mempercepat dan menyederhanakan transformasi mereka di IBM® Cloud.