IBM Cloud Code Engine memperkenalkan Perangkat Nirserver dengan GPU

Untuk mengatasi tantangan unik menjalankan beban kerja skala besar dan intensif komputasi pada platform nirserver yang dikelola sepenuhnya, IBM Cloud Code Engine telah memperkenalkan Perangkat Nirserver.
AI berstandar perusahaan, termasuk AI generatif, membutuhkan infrastruktur dengan komputasi dan data yang intensif. Teknologi nirserver, dalam bentuknya saat ini, terkadang gagal mendukung beban kerja dengan komputasi intensif.
Ketika teknologi menangani masalah yang lebih kompleks dari machine learning hingga simulasi skala besar, sistem perlu melakukan ribuan, bahkan mungkin jutaan, tugas yang sering berjalan secara paralel. Perangkat Nirserver dapat membantu menyederhanakan cara pengembang mengeksekusi beban kerja paralel ini dengan menyediakan sumber daya komputasi yang dikelola sepenuhnya yang dapat diskalakan secara fleksibel. Alur kerja tradisional untuk beban kerja dengan komputasi intensif sering membutuhkan perubahan ukuran dan investasi awal dalam infrastruktur dan manajemen sumber daya yang kompleks.
Perangkat Nirserver dirancang untuk membantu mengurangi kompleksitas operasional ini dengan merangkum infrastruktur yang mendasarinya dan menyediakan cara sederhana untuk menjalankan sejumlah besar tugas secara paralel. Perangkat Nirserver dapat membawa perubahan besar bagi perusahaan di seluruh industri termasuk industri jasa keuangan dan ilmu hayati.
Perangkat Nirserver memungkinkan ilmuwan data dan pengembang untuk mengirimkan sejumlah besar pekerjaan batch ke satu titik akhir. IBM Cloud Code Engine kemudian secara otomatis menyediakan sumber daya yang diperlukan—termasuk mesin virtual dan GPU nirserver—untuk menjalankan tugas sebanyak mungkin secara bersamaan. Hal ini mengotomatiskan manajemen sumber daya yang seringkali merupakan proses manual untuk perhitungan skala besar.
Bayangkan lingkungan TI Anda saat ini seperti jaringan hotel. Sebagai pemilik jaringan, Anda mungkin telah membeli beberapa gedung besar dengan ribuan kamar yang masing-masing memiliki biaya operasional dan manajemen tersendiri. Sebaliknya, bayangkan jika Anda dapat secara otomatis membuat kamar ketika seseorang ingin menginap di hotel dan kemudian kamar tersebut dihancurkan setelah tamu check-out. Seperti itulah persisnya cara Perangkat Nirserver beroperasi: menyediakan infrastruktur untuk beban kerja besar menggunakan GPU sesuai kebutuhan dan menghapusnya setelah tidak lagi diperlukan, dan menagih Anda hanya ketika teknologi digunakan.
Perangkat Nirserver dibangun berlandaskan manfaat IBM Cloud Code Engine yang ada untuk beban kerja dengan komputasi intensif seperti simulasi skala besar, pemrosesan data, AI, dan machine learning:
Perusahaan di industri yang diatur dengan ketat, seperti jasa keuangan, memiliki serangkaian tantangan unik yang harus dipahami agar transformasi sejati dimulai. Organisasi-organisasi ini bertugas mengelola data pelanggan yang sensitif, menjaga ketahanan, dan memenuhi persyaratan peraturan yang terus berubah. Menjalankan beban kerja dengan komputasi intensif seharusnya tidak menjadi penghalang tambahan untuk inovasi.
Misalnya, perusahaan asuransi membutuhkan kekuatan komputasi dalam jumlah besar untuk menjalankan perhitungan underwriting, menyusun model harga, melaporkan kepada regulator, dan menyesuaikan risiko secara real-time. Perangkat Nirserver mendukung beban kerja ini, dirancang untuk mempermudah dan menghemat biaya perusahaan di industri untuk menjalankan simulasi, model, dan penilaian.
“Dengan memanfaatkan kekuatan Perangkat Nirserver dan IBM Cloud Code Engine, MavenBlue dapat tetap berhasil menjalankan misi kami untuk memberikan insight baru, kecepatan, dan kelincahan analitis untuk industri asuransi,” kata Paul Hagg, CTO MavenBlue. "Kami memiliki seperangkat platform generasi berikutnya yang kuat yang menyediakan insight, analisis solvabilitas berwawasan ke depan, dan model harga. Perangkat Nirserver membantu kami mendapatkan daya komputasi yang kami butuhkan dengan cara yang fleksibel dan hemat biaya.”
Industri ilmu hayati juga dituntut untuk meningkatkan kinerja sistem agar tetap kompetitif. Kekuatan komputasi untuk penelitian dan pengembangan adalah kuncinya, terutama ketika perusahaan farmasi berlomba untuk memperkenalkan terapi baru ke pasar, merampingkan uji klinis, dan memanfaatkan insight berbasis data. Hal ini mengharuskan mereka untuk memiliki sistem dengan kemampuan interoperabilitas yang memprioritaskan keamanan dan keandalan. Perangkat Nirserver dapat membantu organisasi ilmu hayati secara efisien beradaptasi dengan pasar yang terus berubah dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan tanpa perlu dilakukan oleh tim TI.
“Untuk memenuhi misi Bayer 'Kesehatan untuk semua, Tidak ada yang kelaparan (Health for all, Hunger for none)', kami mengandalkan solusi inovatif dan berkinerja tinggi dalam penelitian dan pengembangan kami. Dengan Perangkat Nirserver, kami telah menemukan platform yang sangat mudah diskalakan dan stabil yang memungkinkan kami menjalankan tugas dengan komputasi intensif yang paling sulit sekalipun dengan andal—dan dalam kondisi yang sangat adil. Di Bayer, kami sangat terkesan dengan kemudahan penskalaan dan dukungan luar biasa yang diberikan oleh IBM,” kata Dr. Georg Mogk, Bayer AG, Prinzipal Expert Applied Mathematics.
Realitas lingkungan kompetitif saat ini adalah bahwa perusahaan di seluruh industri perlu memberikan layanan dengan cepat dan nyaman, sambil memprioritaskan keamanan, ketahanan, dan penghematan biaya.
Perangkat Nirserver dapat membantu pengembang dan ilmuwan data mengelola beban kerja mereka yang paling sulit untuk membantu memberikan layanan ini, untuk memberikan kembali waktu untuk fokus pada pengodean, bukan manajemen infrastruktur. Karena IBM berusaha untuk membuat komputasi canggih lebih mudah diakses dan efisien, Perangkat Nirserver adalah langkah ke arah yang benar.
