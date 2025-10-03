IBM Cloud Code Engine memperkenalkan Perangkat Nirserver dengan GPU

Perusahaan di industri yang diatur dengan ketat, seperti jasa keuangan, memiliki serangkaian tantangan unik yang harus dipahami agar transformasi sejati dimulai. Organisasi-organisasi ini bertugas mengelola data pelanggan yang sensitif, menjaga ketahanan, dan memenuhi persyaratan peraturan yang terus berubah. Menjalankan beban kerja dengan komputasi intensif seharusnya tidak menjadi penghalang tambahan untuk inovasi.



Misalnya, perusahaan asuransi membutuhkan kekuatan komputasi dalam jumlah besar untuk menjalankan perhitungan underwriting, menyusun model harga, melaporkan kepada regulator, dan menyesuaikan risiko secara real-time. Perangkat Nirserver mendukung beban kerja ini, dirancang untuk mempermudah dan menghemat biaya perusahaan di industri untuk menjalankan simulasi, model, dan penilaian.

“Dengan memanfaatkan kekuatan Perangkat Nirserver dan IBM Cloud Code Engine, MavenBlue dapat tetap berhasil menjalankan misi kami untuk memberikan insight baru, kecepatan, dan kelincahan analitis untuk industri asuransi,” kata Paul Hagg, CTO MavenBlue. "Kami memiliki seperangkat platform generasi berikutnya yang kuat yang menyediakan insight, analisis solvabilitas berwawasan ke depan, dan model harga. Perangkat Nirserver membantu kami mendapatkan daya komputasi yang kami butuhkan dengan cara yang fleksibel dan hemat biaya.”



Industri ilmu hayati juga dituntut untuk meningkatkan kinerja sistem agar tetap kompetitif. Kekuatan komputasi untuk penelitian dan pengembangan adalah kuncinya, terutama ketika perusahaan farmasi berlomba untuk memperkenalkan terapi baru ke pasar, merampingkan uji klinis, dan memanfaatkan insight berbasis data. Hal ini mengharuskan mereka untuk memiliki sistem dengan kemampuan interoperabilitas yang memprioritaskan keamanan dan keandalan. Perangkat Nirserver dapat membantu organisasi ilmu hayati secara efisien beradaptasi dengan pasar yang terus berubah dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan tanpa perlu dilakukan oleh tim TI.

“Untuk memenuhi misi Bayer 'Kesehatan untuk semua, Tidak ada yang kelaparan (Health for all, Hunger for none)', kami mengandalkan solusi inovatif dan berkinerja tinggi dalam penelitian dan pengembangan kami. Dengan Perangkat Nirserver, kami telah menemukan platform yang sangat mudah diskalakan dan stabil yang memungkinkan kami menjalankan tugas dengan komputasi intensif yang paling sulit sekalipun dengan andal—dan dalam kondisi yang sangat adil. Di Bayer, kami sangat terkesan dengan kemudahan penskalaan dan dukungan luar biasa yang diberikan oleh IBM,” kata Dr. Georg Mogk, Bayer AG, Prinzipal Expert Applied Mathematics.