Harga IBM Cloud

Ya. Informasi penagihan dan kartu kredit Anda digunakan untuk keamanan akun dan tujuan verifikasi saat mendaftarkan akun.Anda telah menyiapkan akun Pay-as-you-go, dan Anda dapat mengakses katalog lengkap IBM Cloud, termasuk semua paket Gratis dan Lite.Anda menerima kredit sebesar 200 USD untuk membantu Anda memulai, yang dapat digunakan pada produk IBM Cloud selama 30 hari pertama.Anda hanya membayar atas layanan yang dapat ditagih yang Anda gunakan, tanpa kontrak atau komitmen jangka panjang.