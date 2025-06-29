RISE with SAP di IBM Power Virtual Server berdampak signifikan pada lebih dari 10.000 bisnis yang saat ini menjalankan aplikasi SAP yang sangat penting di server IBM Power. Opsi hyperscaler baru ini dirancang untuk memindahkan beban kerja SAP S/4HANA dari server IBM Power on premises ke cloud dalam waktu 90 hari dan meningkatkan waktu migrasi SAP S/4HANA Cloud hingga 15-25% dibandingkan dengan memindahkan dari Power ke lingkungan x86.

Platform IBM Power diakui karena memberikan tingkat ketersediaan dan keamanan tertinggi di antara server bersertifikasi SAP. Untuk pelanggan yang menjalankan lingkungan SAP di server IBM Power atau x86, IBM Power Virtual Server menawarkan platform yang aman dan tangguh untuk menjalankan operasi bisnis mereka yang penting. Mereka juga bisa memanfaatkan layanan platform IBM Cloud untuk membangun aplikasi yang didukung AI selain sumber data SAP dan bukan SAP.

Menurut SAP, perjalanan modernisasi IBM sendiri dengan RISE with SAP di 175 negara menggunakan SAP Cloud ERP Private di IBM Power Virtual Server adalah salah satu proyek transformasi perusahaan terbesar di dunia. Ini merupakan bukti efisiensi dan keandalan solusi ini. Migrasi penawaran ke operasi tunai, keuangan, dan manufaktur ke SAP S/4HANA Cloud Private menghasilkan penurunan biaya operasi infrastruktur sebesar 30% dan telah berjalan pada ketersediaan 100% sejak diluncurkan.