29 Juni 2025
IBM Cloud kini tersedia sebagai opsi hyperscaler baru bagi pelanggan yang memodernisasi ke SAP Cloud ERP Private menggunakan metodologi RISE with SAP.
RISE with SAP di IBM Power Virtual Server berdampak signifikan pada lebih dari 10.000 bisnis yang saat ini menjalankan aplikasi SAP yang sangat penting di server IBM Power. Opsi hyperscaler baru ini dirancang untuk memindahkan beban kerja SAP S/4HANA dari server IBM Power on premises ke cloud dalam waktu 90 hari dan meningkatkan waktu migrasi SAP S/4HANA Cloud hingga 15-25% dibandingkan dengan memindahkan dari Power ke lingkungan x86.
Platform IBM Power diakui karena memberikan tingkat ketersediaan dan keamanan tertinggi di antara server bersertifikasi SAP. Untuk pelanggan yang menjalankan lingkungan SAP di server IBM Power atau x86, IBM Power Virtual Server menawarkan platform yang aman dan tangguh untuk menjalankan operasi bisnis mereka yang penting. Mereka juga bisa memanfaatkan layanan platform IBM Cloud untuk membangun aplikasi yang didukung AI selain sumber data SAP dan bukan SAP.
Menurut SAP, perjalanan modernisasi IBM sendiri dengan RISE with SAP di 175 negara menggunakan SAP Cloud ERP Private di IBM Power Virtual Server adalah salah satu proyek transformasi perusahaan terbesar di dunia. Ini merupakan bukti efisiensi dan keandalan solusi ini. Migrasi penawaran ke operasi tunai, keuangan, dan manufaktur ke SAP S/4HANA Cloud Private menghasilkan penurunan biaya operasi infrastruktur sebesar 30% dan telah berjalan pada ketersediaan 100% sejak diluncurkan.
Ketika pelanggan memulai perjalanan RISE with SAP, mereka membutuhkan fleksibilitas untuk bekerja dengan mitra yang selama ini mereka andalkan. IBM memperluas kemitraan dengan mitra RISE with SAP terverifikasi terkemuka, ISV dalam ekosistem SAP, dan mitra ekosistem Power terkemuka untuk membantu pelanggan dengan keahlian yang mereka butuhkan untuk menjalankan transformasi Cloud ERP.
Berikut adalah beberapa pengumuman terbaru:
"Kami menyambut baik pengumuman ini karena hal ini memberdayakan klien Wipro yang menjalankan lingkungan SAP di IBM Power untuk dengan mudah mengadopsi strategi hybrid cloud yang dirancang untuk menawarkan kinerja yang fantastis, manajemen keamanan dan kepatuhan yang kuat, serta migrasi cloud yang lebih cepat,” kata Harish Dwarkanhalli, Presiden dan Global Head Aplikasi Perusahaan di Wipro.
IBM juga menawarkan Rangkaian Transformasi untuk aplikasi SAP bagi klien, SI, dan mitra ekosistem lainnya. Aplikasi ini menggabungkan perangkat lunak dan layanan dari IBM dan pemimpin industri seperti SNP untuk mengotomatiskan berbagai tugas migrasi penting untuk membantu menyediakan perjalanan RISE with SAP yang lebih cepat dan tidak mengganggu. Selain rangkaian transformasi, IBM menawarkan program investasi yang disesuaikan untuk metodologi RISE with SAP guna mengatasi kerumitan pada migrasi beban kerja SAP ke cloud. Program ini memberikan dukungan untuk penilaian teknis tahap awal, pelaksanaan migrasi, dan transisi beban kerja bukan RISE di sekitarnya ke cloud. Termasuk pula penawaran pembelian kembali untuk server berbasis prosesor IBM Power10 yang memenuhi syarat, yang menjalankan beban kerja SAP.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang keunggulan strategis IBM Power Virtual Server untuk modernisasi SAP Cloud ERP, bergabunglah dengan webinar kami yang akan datang. Temukan bagaimana SAP dan IBM telah mengoptimalkan solusi ini dengan serentak untuk mempercepat migrasi SAP Cloud ERP bagi pelanggan IBM Power, dengarkan perjalanan transformatif IBM CIO, dan pelajari manfaat program diferensiasi investasi IBM untuk perjalanan RISE with SAP.