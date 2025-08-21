Solusi keamanan cloud

Mengintegrasikan cloud ke dalam program keamanan perusahaan Anda yang sudah ada bukan hanya tentang menambahkan beberapa kontrol atau solusi titik. Dibutuhkan penilaian sumber daya dan kebutuhan bisnis Anda untuk mengembangkan pendekatan baru terhadap budaya dan strategi keamanan cloud Anda. Untuk mengelola program keamanan hybrid multicloud yang kohesif, Anda perlu menetapkan visibilitas dan kontrol. Produk dan pakar IBM Security dapat membantu Anda mengintegrasikan kontrol yang sesuai, mengatur penyebaran beban kerja, dan membangun manajemen ancaman yang efektif.