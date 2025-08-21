Solusi keamanan cloud

AI mengubah risiko siber Jelajahi lanskap baru bagi penyerang dan pelindung

Keamanan yang andal dan inovatif

Mengintegrasikan cloud ke dalam program keamanan perusahaan Anda yang sudah ada bukan hanya tentang menambahkan beberapa kontrol atau solusi titik. Dibutuhkan penilaian sumber daya dan kebutuhan bisnis Anda untuk mengembangkan pendekatan baru terhadap budaya dan strategi keamanan cloud Anda. Untuk mengelola program keamanan hybrid multicloud yang kohesif, Anda perlu menetapkan visibilitas dan kontrol. Produk dan pakar IBM Security dapat membantu Anda mengintegrasikan kontrol yang sesuai, mengatur penyebaran beban kerja, dan membangun manajemen ancaman yang efektif.

IBM Guardium Data Security Center dinobatkan sebagai pemimpin dalam empat kategori dalam Analysts’ Leadership Compass Data Security Platforms 2025 KuppingerCole
Lindungi dan pantau data, aplikasi, dan lingkungan Anda dengan layanan keamanan IBM
Tentukan kondisi masa depan Anda

Pahami kondisi masa depan bisnis Anda dan program keamanan berbasis risiko. Tetapkan keamanan cloud di setiap lapisan stack untuk mendukung tujuan bisnis Anda.
Membangun dan pindah ke cloud dengan aman

Integrasikan kontrol keamanan cloud asli, terapkan metodologi yang aman sesuai desain, serta tetapkan orkestrasi dan otomatisasi keamanan untuk menentukan dan menegakkan program keamanan cloud perusahaan Anda.

 

 
Menjalankan manajemen dan ketahanan ancaman berkelanjutan

Melalui visibilitas dan kontrol terpusat, perusahaan Anda akan dapat memantau dan beradaptasi dengan lanskap ancaman. Deteksi dan atasi serangan dengan mengatur respons insiden yang efektif di seluruh organisasi.

 
Solusi keamanan hybrid multicloud Manajemen ancaman
Kelola informasi ancaman dan peristiwa dengan wawasan yang tepat untuk beradaptasi dengan ancaman baru serta mendeteksi dan merespons serangan dengan cepat.
Perlindungan data
Temukan, klasifikasikan, amankan, dan kelola data penting Anda di mana pun data itu berada. Simpan kunci enkripsi data cloud Anda sendiri.
Manajemen identitas dan akses (IAM)
Identifikasi dan kelola siapa saja yang memiliki tingkat akses yang sesuai di seluruh lingkungan multicloud hybrid Anda.
Platform keamanan hybrid multicloud
Terhubung ke sumber data tanpa memindahkan data Anda, dan bertindak lebih cepat dengan orkestrasi dan otomatisasi di seluruh alat dan tim.
Solusi keamanan seluler
Kelola dan lindungi perangkat seluler Anda dari satu konsol tunggal dan cegah terjadinya ancaman siber seperti phishing.
Solusi pencegahan penipuan
Autentikasi pelanggan, deteksi penipuan, dan lindungi dari pengguna jahat di semua saluran.
Layanan Keamanan Cloud Keamanan cloud dan strategi risiko
Mulailah dengan rencana strategi, tata kelola, dan kesiapan berbasis risiko keamanan cloud yang menyeluruh.
Perlindungan beban kerja
Susun, terapkan, dan kelola beban kerja yang didesain agar aman.
Layanan keamanan ofensif X-Force Red
Libatkan tim peretas global untuk membobol organisasi Anda dan temukan kerentanan berisiko.
Layanan manajemen ancaman
Gunakan kerangka kerja keamanan yang lebih cerdas untuk mengelola siklus hidup ancaman secara menyeluruh.
Layanan keamanan data
Dapatkan perlindungan data komprehensif untuk data perusahaan paling penting.
Layanan Cloud IAM
Arahkan perjalanan Anda menuju keberhasilan migrasi program identitas cloud dan manajemen akses (IAM).
Studi kasus
Perawat sedang berbicara di bangsal menggunakan tablet digital
NHS Digital

NHS Digital melibatkan IBM sebagai mitra strategis Cyber Security Operations Centre (CSOC) untuk menyediakan layanan dan dukungan keamanan yang ditingkatkan.

Jejak cahaya pada ilustrasi bundaran kota
Commercial International Bank S.A.E. (CIB)

CIB bermitra dengan IBM untuk mengurangi upaya tata kelola identitas secara manual dengan menyediakan manajemen identitas yang aman dan transparan bagi 8.000 karyawan.

Sumber daya Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025
97% organisasi yang mengalami insiden keamanan terkait AI tidak memiliki kontrol akses yang tepat.
X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Pahami bagaimana pelaku ancaman melancarkan serangan, dan cara melindungi organisasi Anda secara proaktif.
Laporan Lanskap Keamanan Cloud IBM Security X-Force 2024
Dapatkan insight utama dan strategi praktis untuk mengamankan cloud Anda dengan intelijen ancaman terbaru.
Penjelasan keamanan cloud
Memahami keamanan cloud, kumpulan prosedur dan teknologi yang dirancang untuk mengatasi ancaman eksternal dan internal terhadap keamanan bisnis, serta cara menerapkannya.
Orkestrasi layanan keamanan cloud
Cari tahu cara mengamankan hybrid cloud Anda, mendorong inovasi, dan mengoordinasikan respons insiden untuk meminimalkan risiko bagi organisasi Anda.
Posting blog
Amankan cloud Anda

Sesuaikan pengalaman cloud Anda dengan layanan dan solusi keamanan cloud yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.