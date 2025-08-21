Solusi keamanan cloud

Mengintegrasikan cloud ke dalam program keamanan perusahaan Anda yang sudah ada bukan hanya tentang menambahkan beberapa kontrol atau solusi titik. Dibutuhkan penilaian sumber daya dan kebutuhan bisnis Anda untuk mengembangkan pendekatan baru terhadap budaya dan strategi keamanan cloud Anda. Untuk mengelola program keamanan hybrid multicloud yang kohesif, Anda perlu menetapkan visibilitas dan kontrol. Produk dan pakar IBM Security dapat membantu Anda mengintegrasikan kontrol yang sesuai, mengatur penyebaran beban kerja, dan membangun manajemen ancaman yang efektif.
Pahami kondisi masa depan bisnis Anda dan program keamanan berbasis risiko. Tetapkan keamanan cloud di setiap lapisan stack untuk mendukung tujuan bisnis Anda.
Integrasikan kontrol keamanan cloud asli, terapkan metodologi yang aman sesuai desain, serta tetapkan orkestrasi dan otomatisasi keamanan untuk menentukan dan menegakkan program keamanan cloud perusahaan Anda.
Melalui visibilitas dan kontrol terpusat, perusahaan Anda akan dapat memantau dan beradaptasi dengan lanskap ancaman. Deteksi dan atasi serangan dengan mengatur respons insiden yang efektif di seluruh organisasi.
NHS Digital melibatkan IBM sebagai mitra strategis Cyber Security Operations Centre (CSOC) untuk menyediakan layanan dan dukungan keamanan yang ditingkatkan.
CIB bermitra dengan IBM untuk mengurangi upaya tata kelola identitas secara manual dengan menyediakan manajemen identitas yang aman dan transparan bagi 8.000 karyawan.