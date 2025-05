Ketika organisasi mendorong kelincahan cloud native, salah satu dari banyak tantangan yang mereka hadapi adalah harus mengelola lingkungan berbeda yang menampilkan virtual machines (VM) dan kontainer.

Hari ini, IBM Cloud dengan bangga mengumumkan ketersediaan umum Red Hat OpenShift Virtualization pada Red Hat OpenShift on IBM Cloud, sebuah solusi virtualisasi berbasis operator Kubernetes (KubeVirt) di Red Hat OpenShift. Operator ini dibangun agar Anda dapat menjalankan dan menerapkan beban kerja virtual machines (VM) baru dan yang sudah ada pada satu platform terkelola di IBM Cloud. Hal ini bertujuan untuk memudahkan migrasi VM, menyederhanakan operasi, mempercepat time to value, menambah fleksibilitas, dan mengoptimalkan TCO.

Dengan penawaran ini, organisasi akan memiliki banyak pilihan solusi untuk mengoptimalkan lingkungan virtualisasi mereka di cloud berdasarkan apa yang paling sesuai untuk aplikasi dan beban kerja mereka:

IBM Cloud untuk VMware Cloud Foundation (opsi dikelola pelanggan dan dikelola Cloud sebagai Layanan)

Red Hat OpenShift Virtualisasi pada IBM Cloud Bare Metal Server

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Lingkungan VPC cloud native.

Untuk organisasi, terutama yang sudah menggunakan kontainer di Red Hat OpenShift dan memiliki keahlian terkait di dalam organisasinya, Red Hat OpenShift Virtualization di IBM Cloud menyediakan jalur untuk mengoptimalkan lingkungan mereka.