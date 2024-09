Apa itu VMware?

VMware HCX

VMware HCX adalah perangkat lunak yang membantu perusahaan menggunakan gabungan lingkungan komputasi. Hal ini memberikan tim TI fungsionalitas yang mereka inginkan dengan biaya yang tepat dan memungkinkan mereka untuk menyimpan data yang lebih sensitif di komputer mereka sendiri. Tantangannya adalah membuat VM ini bekerja bersama di lingkungan yang berbeda-beda.

HCX adalah jawaban VMware untuk mengelola kompleksitas hybrid cloud. Ini adalah penawaran perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memungkinkan Anda mengelola beberapa instans vSphere di berbagai lingkungan, dari pusat data on premises hingga lingkungan cloud yang dihosting.

Sebelumnya bernama Hybrid Cloud Extension dan NSX Hybrid Connect, HCX mengabstraksi lingkungan vSphere Anda sehingga VM yang dikelolanya terlihat memiliki alamat IP yang sama di mana pun mereka berjalan. HCX menggunakan koneksi jaringan area luas (WAN) yang dioptimalkan untuk memperluas aplikasi on premises ke cloud tanpa konfigurasi ulang. Hal ini memungkinkan Anda untuk meminta daya komputasi ekstra dari cloud untuk mempertahankan kinerja aplikasi on premises ketika permintaan komputasi melebihi sumber daya fisik on premises.

Anda dapat sering melihat situasi ini terjadi di retail. Lonjakan permintaan e-commerce mungkin menghabiskan semua sumber daya pusat data Anda. Anda dapat menjaga pesanan tetap mengalir dan menghindari pelanggan yang frustrasi dengan memanggil sumber daya komputasi di cloud.

HCX memungkinkan Anda mereplikasi data ke instance vSphere berbasis cloud untuk pemulihan bencana. Jika infrastruktur on premises Anda tidak tersedia, Anda dapat beralih ke server atau sistem siaga tanpa mengkonfigurasi ulang alamat IP.