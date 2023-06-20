Pertumbuhan eksplosif dan peningkatan daya komputasi perangkat IoT telah menghasilkan volume data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan volume data akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah perangkat seluler yang terhubung dengan jaringan 5G.

Pada masa lalu, cloud dan AI menjanjikan untuk mengotomatisasi dan mempercepat inovasi dengan mendorong insight yang dapat ditindaklanjuti dari data. Namun, skala dan kompleksitas data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung telah melampaui kemampuan jaringan dan infrastruktur.

Mengirim semua data yang dihasilkan perangkat ke pusat data terpusat atau ke cloud menyebabkan masalah bandwidth dan latensi. Komputasi edge menawarkan alternatif yang lebih efisien; data diproses dan dianalisis di dekat titik pembuatannya. Karena data tidak melintasi jaringan ke cloud atau pusat data untuk diproses, latensi berkurang. Komputasi edge, dan komputasi edge seluler pada jaringan 5G, memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan komprehensif, sehingga memunculkan peluang untuk mendapatkan insight yang lebih dalam, waktu respons yang lebih cepat, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik.