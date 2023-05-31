Apa yang dimaksud dengan penelusuran terdistribusi?

Setelah Anda memiliki gagasan tentang apa itu penelusuran terdistribusi, mari pelajari lebih dalam cara kerjanya. Tidak seperti aplikasi monolitik, lingkungan layanan mikro berjalan pada backend terdistribusi sehingga lebih sulit untuk melacak perjalanan permintaan secara penuh. Untungnya, pelacakan terdistribusi dapat mengikuti tindakan pengguna di setiap langkah dan memantau bagaimana hal itu memengaruhi aplikasi Anda dari frontend ke backend.

Penelusuran terdistribusi dimulai dengan melakukan instrumentasi pada arsitektur layanan mikro Anda. Anda dapat menggunakan alat sumber terbuka seperti OpenTelemetry untuk memulai proses pengumpulan instrumentasi dan telemetri.

Selanjutnya, pengembang perlu mengimplementasikan kode ke dalam layanan Anda untuk melacak jejak data dan menandai pengidentifikasi unik untuk setiap transaksi. Konteks jejak yang dikodekan berpindah dari satu server ke server lain di seluruh lingkungan aplikasi. Pengidentifikasi yang melekat pada perjalanan transaksi memberikan visibilitas tentang pengalaman pelanggan Anda.

Alat pelacakan terdistribusi melacak setiap aktivitas atau segmen setelah dipicu oleh suatu peristiwa saat melewati server. Ketika satu rentang terkumpul, alat pelacakan kemudian berpindah ke rentang berikutnya, dan seterusnya. Rentang ini biasanya dimulai dengan rentang induk dan berpindah ke rentang turunan.

Alat Anda akan mengurutkan tindakan ini dan mengumpulkan metrik relevan seperti atribut khusus, stempel waktu, dan metadata. Biasanya, alat pelacakan terdistribusi membantu Anda memvisualisasikan data ini dalam grafik api atau format tampilan air terjun. Grafik ini membantu para teknisi menafsirkan bagian mana dari sistem terdistribusi yang mengalami hambatan, perlambatan, atau masalah kinerja.

Terakhir, Anda perlu menggabungkan alat penelusuran terdistribusi Anda dengan platform observabilitas untuk mendapatkan pemantauan menyeluruh ke aplikasi Anda. Menyertakan platform seperti Instana akan membantu Anda mengekstraksi dan memproses data sehingga Anda dapat mengambil langkah selanjutnya yang tepat untuk menyelesaikan kesalahan aplikasi.