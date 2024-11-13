Pengamatan memainkan peran penting dalam menjaga ketersediaan, kinerja dan keamanan sistem perangkat lunak modern dan lingkungan komputasi cloud.

Istilah “observabilitas” berasal dari teori kontrol, sebuah teori teknik yang berkaitan dengan mengotomatiskan kontrol sistem dinamis, seperti mengatur aliran air melalui pipa berdasarkan masukan dari sistem kontrol aliran.

Observabilitas menyediakan visibilitas mendalam ke dalam tumpukan teknologi terdistribusi modern untuk pengidentifikasi dan penyelesaian masalah secara otomatis dan real-time. Semakin teramati sebuah sistem, semakin cepat dan akurat tim TI dapat beralih dari masalah kinerja yang teridentifikasi ke akar masalahnya, tanpa pengujian atau pengodean tambahan.

Dalam operasi TI (ITOps) dan komputasi cloud, observabilitas memerlukan alat perangkat lunak yang mengumpulkan, menghubungkan, dan menganalisis aliran data kinerja yang stabil dari aplikasi dan perangkat keras serta jaringan tempat aplikasi tersebut berjalan. Tim kemudian dapat menggunakan data untuk memantau, memecahkan masalah, dan men-debug aplikasi dan jaringan, dan pada akhirnya mengoptimalkan pengalaman pelanggan dan memenuhi perjanjian tingkat layanan (SLA) dan persyaratan bisnis lainnya.

Observabilitas sering kali dikacaukan dengan pemantauan kinerja aplikasi dan manajemen kinerja jaringan (NPM). Namun, alat bantu pengamatan merupakan evolusi alami dari pemantauan kinerja aplikasi dan metode pengumpulan data NPM. Solusi ini lebih cocok untuk mengatasi sifat penerapan aplikasi cloud-native yang semakin terdistribusi dan dinamis.

Observabilitas tidak menggantikan pendekatan pemantauan lainnya, tetapi meningkatkan dan memperluasnya.