SLOs diukur menggunakan indikator tingkat layanan (SLI), metrik kuantitatif dari beberapa aspek layanan. SLO adalah bagian dari perjanjian yang lebih luas antara penyedia layanan dan pelanggan—perjanjian tingkat layanan (SLA)—yang menguraikan tingkat layanan yang dapat diharapkan pelanggan dari penyedia dan menetapkan penalti jika target tidak terpenuhi.



Untuk memastikan bahwa tingkat layanan konsisten dengan persyaratan bisnis serta keinginan pelanggan, tim rekayasa keandalan situs (SRE), DevOps, TI, dan tim terkait lainnya harus mengetahui perjalanan pengguna yang penting untuk setiap aplikasi: yaitu, interaksi yang memungkinkan pengguna akhir mencapai hasil yang diinginkan.

Dukungan internal sangat penting untuk keberhasilan SLO (dan oleh karena itu, SLA), dan beberapa pemangku kepentingan harus ikut serta dalam menentukan SLO, termasuk manajer produk, DevOps dan tim manajemen masalah, dan insinyur infrastruktur. Pelanggan eksternal diikutsertakan dalam diskusi melalui grup fokus, studi, keluhan pelanggan, dan media sosial.

Logika utama dari SLO adalah bahwa keandalan layanan mengarah pada kebahagiaan pengguna, yang memberikan peluang bisnis yang lebih besar. Menetapkan target keandalan yang terukur membantu organisasi menyeimbangkan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan efisien dengan biaya yang masuk akal: tidak membebani anggaran TI dengan tingkat layanan di luar yang dibutuhkan atau diharapkan.

SLO diperlukan karena SLO mendefinisikan kualitas layanan (QoS) dan tujuan keandalan secara konkret, terukur, dan objektif. Standar ini tidak dimaksudkan untuk menentukan tingkat kinerja terbaik, tetapi merupakan kisaran standar kinerja terbaik yang mungkin dicapai dan yang paling tidak dapat diterima.1

Tujuan dari SLO dirangkum dengan baik dalam 97 Things Every Cloud Engineer Should Know (tautan berada di luar ibm.com), dari O`Reilly Media: "Bagaimana Anda bisa memberikan cara yang mudah bagi manajemen untuk langsung memahami timbal balik antara keandalan, kecepatan inovasi, dan biaya? SLO adalah jawabannya. SLO menciptakan pedoman keandalan yang jelas yang menyeimbangkan antara biaya cloud, kecepatan perubahan, dan risiko eksternal."