SLA umumnya dibentuk antara vendor dan pelanggan eksternal, namun perusahaan juga menggunakan SLA secara internal untuk meresmikan perjanjian antar departemen atau tim.

SLA adalah bagian penting dari kontrak vendor outsourcing dan teknologi informasi (TI), yang memberikan pandangan menyeluruh tentang hubungan kerja. SLA membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang akurat tentang perjanjian layanan.

SLA menetapkan harapan pelanggan, memberi tanggung jawab kepada penyedia dan pada akhirnya membantu mengoptimalkan pengalaman pengguna akhir. SLA membuka jalan bagi hubungan kerja yang lebih lancar, menyelesaikan ketidakpastian dan poin-poin perselisihan sejak awal, dan membantu melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.