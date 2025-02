Sebagai elemen dasar untuk manajemen layanan IT (ITSM), pusat layanan menangani siklus hidup penuh pengiriman layanan IT, mulai dari mengelola permintaan layanan hingga menyelesaikan masalah layanan dan merencanakan peningkatan layanan.

Ditetapkan oleh IT Infrastructure Library (ITIL), pusat layanan IT adalah superset dari pusat bantuan (help desk) standar. Fokus utama pusat bantuan IT adalah memperbaiki masalah, sementara pusat layanan lebih fokus pada memberikan layanan kepada pengguna. Oleh karena itu, pusat bantuan adalah untuk dukungan IT taktis, sedangkan pusat layanan lebih strategis. Sebagai contoh, pusat layanan juga menangani lisensi perangkat lunak, penyedia layanan, dan kontrak pihak ketiga yang terkait dengan ITSM.