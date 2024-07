Asisten percakapan tidak banyak tersedia dan belum terlalu canggih ketika Humana memulai proses ini pada tahun 2016. Namun, perusahaan ini menyadari potensi besar AI bagi layanan pelanggan. Humana memilih bekerja sama dengan IBM Watson, pemimpin industri dalam AI perusahaan, dan memulai kolaborasi bersama IBM Data and AI Expert Labs & Learning (DAELL). Setelah berkutat dengan bukti konsep (POC) selama tiga bulan, Humana dan IBM mulai mengembangkan fitur yang kemudian menjadi Provider Services Conversational Voice Agent with Watson. Solusi ini menggabungkan beberapa aplikasi Watson dalam satu asisten percakapan yang berjalan di IBM Cloud, sementara watsonx Assistant for Voice berjalan on premises di Humana.

Voice Agent with Watson Humana menyediakan cara yang lebih cepat, lebih ramah, dan lebih konsisten bagi staf administrasi di penyedia layanan kesehatan untuk mengakses informasi pralayanan, kelayakan medis, verifikasi, otorisasi, dan rujukan tanpa perlu berbicara dengan agen langsung.Solusi ini mengandalkan AI untuk memahami maksud dari panggilan penyedia layanan, memastikan bahwa mereka diizinkan untuk mengakses sistem dan informasi anggota, dan kemudian menentukan cara terbaik untuk memberikan informasi yang diminta.

Voice Assistant ini menggunakan kustomisasi ucapan yang signifikan dengan tujuh model bahasa dan dua model akustik, yang masing-masing ditargetkan untuk jenis input pengguna tertentu yang dikumpulkan oleh Humana. Melalui pelatihan kustomisasi ucapan, solusi ini mencapai rata-rata tingkat akurasi tingkat kesalahan kalimat 90%–95% pada input data yang signifikan. Implementasi ini menangani beberapa subintensi dalam pengelompokan utama persyaratan, manfaat, klaim, otorisasi, dan rujukan, sehingga Humana dapat menjawab pertanyaan dengan cepat yang sebelumnya tidak pernah dapat dijawab. Dalam sistem IVR sebelumnya, permintaan untuk “manfaat” dapat berujung pada komunikasi melalui faks sepanjang tujuh halaman. Kini, Watson solution dapat merespons dengan manfaat “poin” tertentu, seperti, “biaya kunjungan kiropraktik yang ditanggung asuransi adalah sebesar 100 USD”.