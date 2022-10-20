Pemantauan jaringan berarti menggunakan perangkat lunak pemantauan jaringan untuk memantau kesehatan dan keandalan jaringan komputer yang berkelanjutan. Sistem pemantauan kinerja jaringan (NPM) biasanya menghasilkan peta topologi dan insight yang dapat ditindaklanjuti, berdasarkan data kinerja yang dikumpulkan dan dianalisis.
Sebagai hasil dari pemetaan jaringan ini, tim IT mendapatkan visibilitas lengkap ke dalam komponen jaringan, pemantauan kinerja aplikasi, dan infrastruktur IT terkait. Visibilitas ini memungkinkan mereka untuk melacak kesehatan jaringan secara keseluruhan, menemukan tanda bahaya, dan mengoptimalkan aliran data.
Sistem pemantauan jaringan mengawasi perangkat jaringan yang tidak berfungsi dan sumber daya yang kelebihan beban. Sistem ini melakukan hal ini terlepas dari apakah sumber daya jaringan berada on premises, di pusat data, di-host oleh penyedia layanan cloud, atau bagian dari ekosistem hibrida. Misalnya, sistem pemantauan jaringan mungkin menemukan CPU yang kelebihan beban di server, tingkat kesalahan yang tinggi pada switch dan router, atau lonjakan lalu lintas jaringan yang tiba-tiba. Fitur utama perangkat lunak NPM memperingatkan administrator jaringan ketika ada masalah kinerja yang ditemukan.
Sistem pemantauan jaringan juga mengumpulkan data untuk menganalisis arus lalu lintas dan mengukur kinerja dan ketersediaan. Salah satu cara mengawasi masalah kinerja dan penghambat adalah dengan mengatur ambang batas, sehingga Anda akan menerima peringatan instan jika terjadi pelanggaran ambang batas. Beberapa ambang batas adalah ambang statis sederhana. Namun, sistem NPM modern menggunakan machine learning (ML) untuk menentukan kinerja normal di seluruh metrik jaringan berdasarkan waktu dan hari dalam seminggu. Sistem NPM dengan garis dasar berbasis ML tersebut membuat peringatan yang biasanya lebih dapat ditindaklanjuti.
Organisasi sering melakukan pemantauan jaringan di dalam pusat operasi jaringan (NOC), yang memantau perangkat jaringan dan koneksi antara semua dependensi tanpa pengguna akhir mengetahui bahwa NOC beroperasi di belakang layar.
Kegagalan jaringan dapat menyebabkan gangguan bisnis, yang dapat berarti hilangnya pelanggan, produktivitas karyawan, dan uang. Faktanya, 91% perusahaan menengah dan besar melaporkan bahwa satu jam waktu henti IT merugikan mereka setidaknya USD 300.000 per jam. Hampir setengah dari kelompok tersebut mengatakan bahwa harganya mencapai jutaan.
Berinvestasi dalam perangkat lunak pemantauan jaringan, baik yang komersial maupun sumber terbuka, berarti mengambil pendekatan proaktif untuk menjaga infrastruktur jaringan Anda tetap sehat dan memaksimalkan waktu aktif. Pendekatan ini mencegah menunggu pengguna akhir untuk melaporkan masalah jaringan.
Pemantauan infrastruktur memungkinkan Anda mengetahui dengan tepat di mana masalah jaringan terjadi, memungkinkan pemecahan masalah sebelum situasi menyebabkan pemadaman. Identifikasi dini dan penyelesaian akar masalah dapat mengurangi waktu respons, meningkatkan kepuasan pelanggan, menghemat uang, dan melindungi reputasi perusahaan.
Ada tiga jenis utama alat pemantauan jaringan.
1. Alat berbasis SNMP menggunakan Simple Network Management Protocol (SNMP) untuk berinteraksi dengan perangkat keras jaringan. Alat-alat ini melacak status dan penggunaan sumber daya secara real-time, seperti statistik CPU, konsumsi memori, byte yang dikirim dan diterima, dan metrik lainnya. SNMP adalah salah satu protokol pemantauan yang paling banyak digunakan, bersama dengan Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) untuk server Windows dan Secure Shell (SSH) untuk server Unix dan Linux.
2. Alat berbasis arus memantau arus lalu lintas untuk memberikan statistik tentang protokol dan pengguna. Beberapa alat juga memeriksa urutan paket untuk mengidentifikasi masalah kinerja antara dua alamat IP. Alat arus ini menangkap data arus lalu lintas dan mengirimkannya ke pengumpul pusat untuk diproses dan disimpan.
3. Solusi pemantauan jaringan aktif memasukkan paket ke dalam jaringan dan mengukur daya jangkau ujung ke ujung, waktu pulang-pergi, bandwidth, kehilangan paket, pemanfaatan tautan, dan banyak lagi. Dengan melakukan dan mengukur transaksi real-time dari sudut pandang pengguna, solusi ini memungkinkan deteksi pemadaman dan penurunan kinerja yang lebih cepat dan lebih andal.
Ada juga metode pemantauan jaringan agen dan tanpa agen. Pemantauan berbasis agen melibatkan penginstalan agen, aplikasi kecil atau perangkat lunak, ke perangkat yang dipantau. Pemantauan tanpa agen (menggunakan protokol SNMP dan SSH) tidak memerlukan instalasi; sebagai gantinya, perangkat lunak pemantauan jaringan masuk langsung ke perangkat yang dipantau.
Ketika menggunakan alat pemantauan jaringan, langkah pertama adalah menentukan perangkat jaringan mana yang akan dipantau dan menetapkan metrik kinerja. Kemudian, menentukan interval pemantauan yang sesuai dengan situasi Anda. Pemantauan router, switch, dan server umumnya lebih sering dilakukan karena perangkat jaringan tersebut lebih penting bagi bisnis.
Setelah siap, alat pemantau jaringan akan memindai masalah jaringan. Metode dapat sesederhana ping untuk memastikan bahwa host tersedia. Mereka juga bisa lebih luas, seperti memantau akses firewall, penggunaan bandwidth, konsumsi sumber daya, waktu aktif, dan perubahan tak terduga dalam lalu lintas jaringan. Alat-alat ini memastikan bahwa sakelar, router, server, firewall, dan titik akhir lainnya memiliki tingkat keluaran yang dapat diterima. Alat ini juga melakukan penyeimbangan beban dan memantau tingkat kesalahan yang tinggi.
Alat-alat ini menawarkan visualisasi seluruh infrastruktur jaringan dengan dasbor yang dapat disesuaikan. Dasbor menyediakan grafik kinerja waktu nyata dan laporan lain yang menunjukkan bagaimana komponen terlihat dan apakah ada parameter yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lebih lanjut.
Solusi pemantauan jaringan mengirimkan pemberitahuan email atau SMS kepada administrator jaringan ketika mereka menemukan masalah yang perlu diperhatikan. Solusi ini juga mengirimkan alert notification dengan berbagai alat operasional IT, seperti sistem AIOps.
Manfaat utama alat pemantauan jaringan adalah visibilitas langsung dan mudah dipahami ke seluruh perangkat jaringan yang terhubung dan bagaimana data bergerak di antara perangkat tersebut. Sistem pemantauan kinerja jaringan modern memberikan informasi dasar yang memungkinkan Anda membandingkan data secara otomatis dan mengidentifikasi penurunan kinerja jaringan. Melihat semua informasi ini di dasbor berarti administrator jaringan Anda bisa dengan cepat menunjukkan masalah di mana saja di dalam jaringan, mengidentifikasi akar masalah, dan menentukan siapa yang perlu memperbaikinya.
Solusi NPM membutuhkan lebih sedikit waktu untuk memperbaiki masalah kinerja jaringan. Mendeteksi masalah lebih awal berarti Anda dapat memecahkan masalah dan memperbaikinya dengan lebih cepat, menghemat waktu dan uang. Pemantauan jaringan membantu bisnis mengoptimalkan efisiensi dengan menangkap dan memperbaiki masalah sebelum berdampak pada operasi dan pelanggan. Hal ini, pada gilirannya, mengurangi waktu henti, memastikan karyawan selalu memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan, dan meningkatkan ketersediaan API dan halaman web, sehingga pelanggan memiliki akses saat mereka membutuhkannya. Pemantauan kinerja jaringan juga menyediakan data historis dan memungkinkan pemecahan masalah jaringan di masa lalu sehingga Anda dapat menghindari masalah yang sama di masa depan.
Solusi pemantauan jaringan memberi Anda alat dan kemampuan manajemen yang andal dan fleksibel, termasuk templat yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk vendor tertentu seperti Cisco, Juniper, Arista, dan Aruba, di antaranya. Templat ini membantu memastikan semuanya bekerja dengan baik. Solusi ini membantu Anda mematuhi standar industri dan peraturan pemerintah. Solusi tersebut dapat menunjukkan anomali yang mungkin merupakan tanda awal serangan siber. Alat pemantauan jaringan dapat membantu Anda melacak dan membandingkan metrik kinerja jaringan, yang membantu dalam penetapan tujuan dan peningkatan kinerja jaringan. Semua ini untuk membantu Anda tetap unggul.
Sistem pemantauan jaringan modern melangkah lebih jauh dengan mendukung jaringan yang ditentukan perangkat lunak generasi berikutnya yang diterapkan untuk menjalankan aplikasi modern. Jaringan modern yang baru ini membutuhkan cara yang sangat berbeda dalam mengumpulkan dan menganalisis data kinerja menggunakan API sekaligus mendukung metode yang sudah ada seperti SNMP. Mendukung jaringan baru dan yang sudah ada membantu tim operasi jaringan dan tim teknik merencanakan transisi ke jaringan generasi berikutnya dengan baik.
Pemantauan kinerja jaringan juga memungkinkan Anda melacak jaringan yang berubah, tumbuh, dan menjadi lebih kompleks dari waktu ke waktu. Dengan munculnya perangkat IoT, yang memungkinkan jaringan untuk menghubungkan ribuan perangkat IoT atau lebih, jaringan IT menjadi sangat besar dan kompleks.
Mengurangi pekerjaan manual tim IT Anda melalui otomatisasi pemantauan jaringan memungkinkan mereka menggunakan waktu mereka untuk proyek bisnis penting lainnya dan berarti Anda menggunakan sumber daya Anda dengan bijak.
Pemantauan jaringan tidak sama dengan pemantauan keamanan jaringan. Organisasi menggunakan pemantauan keamanan jaringan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan pencurian. Sebaliknya, solusi pemantauan jaringan terutama digunakan untuk mengoptimalkan ketersediaan jaringan dan kinerja secara keseluruhan.
Meskipun keamanan bukan tujuan utama pemantauan jaringan, alat pemantauan kinerja jaringan terbaik dapat membantu Anda mengetahui bahwa perangkat keamanan Anda berfungsi secara efektif. Beberapa alat pemantauan jaringan menyertakan perangkat lunak manajemen konfigurasi, yang membantu meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan Anda dengan menawarkan konfigurasi yang sepenuhnya otomatis untuk perangkat dan antarmuka jaringan.
Memiliki visibilitas ke dalam dan mengetahui cara kerja jaringan Anda dapat mengarahkan perhatian pada tanda-tanda awal penyusupan atau serangan. Ketika perangkat lunak pemantauan jaringan menunjukkan anomali kinerja, tim IT dapat lebih mudah mengidentifikasi ancaman jaringan dan mengatasi pelanggaran data dan serangan lainnya.
Dirancang untuk jaringan modern, IBM® SevOne Network Performance Management (NPM) membantu Anda menemukan, mengatasi, dan mencegah masalah kinerja jaringan sejak dini dengan analitik yang didukung machine learning. Dengan menggunakan insight real-time yang dapat ditindaklanjuti, alat ini membantu secara proaktif memantau jaringan multivendor di seluruh perusahaan, komunikasi, dan penyedia layanan terkelola.