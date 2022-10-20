Manfaat utama alat pemantauan jaringan adalah visibilitas langsung dan mudah dipahami ke seluruh perangkat jaringan yang terhubung dan bagaimana data bergerak di antara perangkat tersebut. Sistem pemantauan kinerja jaringan modern memberikan informasi dasar yang memungkinkan Anda membandingkan data secara otomatis dan mengidentifikasi penurunan kinerja jaringan. Melihat semua informasi ini di dasbor berarti administrator jaringan Anda bisa dengan cepat menunjukkan masalah di mana saja di dalam jaringan, mengidentifikasi akar masalah, dan menentukan siapa yang perlu memperbaikinya.

Solusi NPM membutuhkan lebih sedikit waktu untuk memperbaiki masalah kinerja jaringan. Mendeteksi masalah lebih awal berarti Anda dapat memecahkan masalah dan memperbaikinya dengan lebih cepat, menghemat waktu dan uang. Pemantauan jaringan membantu bisnis mengoptimalkan efisiensi dengan menangkap dan memperbaiki masalah sebelum berdampak pada operasi dan pelanggan. Hal ini, pada gilirannya, mengurangi waktu henti, memastikan karyawan selalu memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan, dan meningkatkan ketersediaan API dan halaman web, sehingga pelanggan memiliki akses saat mereka membutuhkannya. Pemantauan kinerja jaringan juga menyediakan data historis dan memungkinkan pemecahan masalah jaringan di masa lalu sehingga Anda dapat menghindari masalah yang sama di masa depan.

Solusi pemantauan jaringan memberi Anda alat dan kemampuan manajemen yang andal dan fleksibel, termasuk templat yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk vendor tertentu seperti Cisco, Juniper, Arista, dan Aruba, di antaranya. Templat ini membantu memastikan semuanya bekerja dengan baik. Solusi ini membantu Anda mematuhi standar industri dan peraturan pemerintah. Solusi tersebut dapat menunjukkan anomali yang mungkin merupakan tanda awal serangan siber. Alat pemantauan jaringan dapat membantu Anda melacak dan membandingkan metrik kinerja jaringan, yang membantu dalam penetapan tujuan dan peningkatan kinerja jaringan. Semua ini untuk membantu Anda tetap unggul.

Sistem pemantauan jaringan modern melangkah lebih jauh dengan mendukung jaringan yang ditentukan perangkat lunak generasi berikutnya yang diterapkan untuk menjalankan aplikasi modern. Jaringan modern yang baru ini membutuhkan cara yang sangat berbeda dalam mengumpulkan dan menganalisis data kinerja menggunakan API sekaligus mendukung metode yang sudah ada seperti SNMP. Mendukung jaringan baru dan yang sudah ada membantu tim operasi jaringan dan tim teknik merencanakan transisi ke jaringan generasi berikutnya dengan baik.

Pemantauan kinerja jaringan juga memungkinkan Anda melacak jaringan yang berubah, tumbuh, dan menjadi lebih kompleks dari waktu ke waktu. Dengan munculnya perangkat IoT, yang memungkinkan jaringan untuk menghubungkan ribuan perangkat IoT atau lebih, jaringan IT menjadi sangat besar dan kompleks.

Mengurangi pekerjaan manual tim IT Anda melalui otomatisasi pemantauan jaringan memungkinkan mereka menggunakan waktu mereka untuk proyek bisnis penting lainnya dan berarti Anda menggunakan sumber daya Anda dengan bijak.