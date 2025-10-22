Panduan Rekayasa Prompt 2025

Solusi satu atap Anda untuk menguasai seni prompting untuk membuka potensi penuh AI

Selamat datang di sumber daya utama Anda untuk menguasai rekayasa prompt tahun 2025. Panduan komprehensif ini menawarkan kumpulan alat, tutorial, dan contoh dunia nyata yang dikurasi, yang dirancang untuk membantu pelajar di setiap tingkat memahami dan menerapkan teknik rekayasa prompt yang efektif.

Ketika AI generatif terus merombak industri, kemampuan untuk membuat prompt yang tepat untuk model AI—termasuk model bahasa besar (LLM) seperti GPT-4 dari OpenAI, IBM® Granite, Claude dari Anthropic, Bard dari Google, DALL·E, dan Stable Diffusion—telah menjadi keterampilan penting. Baik Anda bekerja dengan sistem berpemilik atau menjelajahi alternatif sumber terbuka, rekayasa prompt adalah kunci untuk membuka potensi penuh alat yang didukung AI.

Rekayasa prompt adalah pengodean baru. Di dunia yang semakin didorong oleh machine learning, kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistem yang dibuat AI menggunakan bahasa alami sangatlah penting. Panduan ini akan membantu Anda merancang, menyempurnakan, dan mengoptimalkan prompt yang mendorong hasil yang bermakna—baik Anda sedang membangun aplikasi, mengotomatiskan alur kerja, atau mendorong batas-batas ekspresi kreatif.

Dari konsep dasar hingga strategi tingkat lanjut, panduan ini adalah referensi utama Anda untuk menavigasi lingkungan model bahasa besar (LLM) yang berkembang, desain prompt AI, dan inovasi AI generatif (genAI).

Melampaui prompt—mendesain dengan konteks

Membuat prompt yang lebih baik hanyalah permulaan. Keahlian sesungguhnya dalam prompting tingkat lanjut terletak pada pemahaman konteks yang lebih luas di mana model AI beroperasi—mulai dari maksud pengguna dan riwayat percakapan, hingga struktur data pelatihan dan perilaku model yang berbeda. Di sinilah rekayasa konteks menjadi penting, sehingga Anda dapat membentuk tidak hanya apa yang Anda tanyakan, tetapi juga bagaimana model menafsirkan dan merespons.

Dengan memanfaatkan teknik seperti pembuatan dengan pengambilan data yang ditingkatkan (RAG), perangkuman, dan input terstruktur seperti JSON, Anda dapat memandu model menuju respons model yang lebih akurat dan relevan. Baik Anda mengerjakan pembuatan kode, pembuatan konten, atau analisis data, mendesain dengan konteks memastikan keselarasan dengan output yang diinginkan. Pendekatan ini meningkatkan kinerja LLM di berbagai tugas dan meningkatkan keandalan output dalam aplikasi dunia nyata.

Memulai penggunaan rekayasa prompt

Selami Panduan Rekayasa Prompt dengan jalur terstruktur yang dirancang untuk pelajar, pengembang, dan penggemar AI. Baik Anda sedang membangun chatbot, mengotomatiskan berbagai tugas kompleks, atau bereksperimen dengan alat AI, panduan ini mencakup semua yang Anda butuhkan untuk menguasai seni dan ilmu desain prompt.

Ikhtisar

Dapatkan pemahaman tingkat tinggi tentang rekayasa prompt, posisinya yang semakin penting dalam pemrosesan bahasa alami (NLP), dan bagaimana praktik ini memberdayakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem yang didukung AI menggunakan prompt berkualitas tinggi.
Prompting agen

Pelajari cara memandu agen AI untuk mengambil tindakan otonom, membuat keputusan, dan menyelesaikan beberapa langkah atau langkah perantara dalam alur kerja—ideal untuk otomatisasi dan eksekusi tugas cerdas.
Prompting berbasis contoh

Jelajahi prompting dengan beberapa contoh, prompting tanpa contoh, dan teknik perintah lain untuk mengajarkan model bahasa besar (LLM) dengan menggunakan contoh atau konteks minimal, sehingga meningkatkan pemecahan masalah dan kemampuan beradaptasi.
Prompting multimodal

Temukan cara membuat prompt yang menggabungkan teks, gambar, dan media lain untuk berinteraksi dengan model multimodal seperti Granite, Gemini, GPT-4o, dan DALL·E untuk meningkatkan pembuatan konten buatan AI.
Desain prompt

Kuasai struktur prompt yang efektif dengan menggunakan templat yang memastikan kejelasan, kekhususan, dan keselarasan dengan tujuan Anda—sangat penting untuk menangani pertanyaan pengguna dan menghasilkan respons yang akurat.
Evaluasi prompt

Gunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja prompt, termasuk teknik debug dan metrik yang memastikan konsistensi dan relevansi.
Peretasan dan keamanan prompt

Pahami risiko injeksi prompt dan serangan adversarial dan pelajari cara mengamankan model AI Anda dari kerentanan dalam sistem berbasis prompt.
Manajemen prompt

Atur, dokumentasikan, dan buat versi prompt Anda untuk skalabilitas dan kolaborasi. Kelola kumpulan data, lacak perubahan, dan gunakan kembali prompt di seluruh proyek dengan efisien.
Optimasi prompt

Sempurnakan dan ulangi prompt untuk meningkatkan kualitas output, mengurangi latensi, dan menyelaraskan perilaku model dengan tujuan Anda—terutama berguna saat bekerja dengan API dan data pelatihan.
Peningkatan penalaran prompt

Tingkatkan penalaran AI dengan prompt terstruktur yang mendorong prompting rantai pemikiran (CoT prompting), konsistensi diri, dan strategi pohon pemikiran untuk alur logis yang lebih dalam.
Alat bantu prompt

Jelajahi berbagai alat dan platform AI yang mendukung pembuatan prompt, pengujian, visualisasi, dan penerapan—ideal untuk pengembang dan peneliti.
Penyetelan yang cepat

Lebih dari sekadar prompting manual dengan menyempurnakan model menggunakan pelatihan berbasis prompt untuk berbagai tugas khusus domain, memanfaatkan kerangka kerja sumber terbuka dan kumpulan data yang dikurasi.
Contoh penggunaan prompt

Jelajahi studi kasus dan aplikasi dunia nyata dari rekayasa prompt di berbagai industri seperti pendidikan, pemasaran, pengembangan perangkat lunak, dan desain.
Teknik perintah

Selami strategi tingkat lanjut seperti prompting rantai pemikiran, prompting berbasis peran, dan refleksi diri untuk membuka potensi penuh AI generatif dan LLM.

Panduan ini berfungsi sebagai sumber daya dasar untuk memahami dan menerapkan rekayasa prompt di berbagai aplikasi berbasis AI. Bagi mereka yang mencari pengalaman praktis dan langsung, Repositori GitHub Tutorial di ibm.com menawarkan kumpulan contoh penggunaan dunia nyata dan implementasi langkah demi langkah dengan menggunakan Python, lengkap dengan cuplikan kode dan alur kerja terstruktur. Repositori ini berharga terutama bagi pelajar dan praktisi yang bermaksud memperdalam keahlian mereka dalam desain prompt, interaksi model, dan ekosistem alat AI yang lebih luas

Sumber daya

 watsonx.ai
 Jelajahi solusi AI
 Jelajahi layanan AI
