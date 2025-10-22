Selamat datang di sumber daya utama Anda untuk menguasai rekayasa prompt tahun 2025. Panduan komprehensif ini menawarkan kumpulan alat, tutorial, dan contoh dunia nyata yang dikurasi, yang dirancang untuk membantu pelajar di setiap tingkat memahami dan menerapkan teknik rekayasa prompt yang efektif.

Ketika AI generatif terus merombak industri, kemampuan untuk membuat prompt yang tepat untuk model AI—termasuk model bahasa besar (LLM) seperti GPT-4 dari OpenAI, IBM® Granite, Claude dari Anthropic, Bard dari Google, DALL·E, dan Stable Diffusion—telah menjadi keterampilan penting. Baik Anda bekerja dengan sistem berpemilik atau menjelajahi alternatif sumber terbuka, rekayasa prompt adalah kunci untuk membuka potensi penuh alat yang didukung AI.

Rekayasa prompt adalah pengodean baru. Di dunia yang semakin didorong oleh machine learning, kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistem yang dibuat AI menggunakan bahasa alami sangatlah penting. Panduan ini akan membantu Anda merancang, menyempurnakan, dan mengoptimalkan prompt yang mendorong hasil yang bermakna—baik Anda sedang membangun aplikasi, mengotomatiskan alur kerja, atau mendorong batas-batas ekspresi kreatif.

Dari konsep dasar hingga strategi tingkat lanjut, panduan ini adalah referensi utama Anda untuk menavigasi lingkungan model bahasa besar (LLM) yang berkembang, desain prompt AI, dan inovasi AI generatif (genAI).