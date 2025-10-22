Dalam tutorial ini, kita akan mengikuti petunjuk langkah demi langkah untuk melakukan teknik rekayasa prompt yang disebut prompting peran. Kami akan menggunakan Model IBM Granite untuk menetapkan persona guna mendapatkan output model yang mendalam.

Prompting peran adalah teknik rekayasa prompt yang menginstruksikan model kecerdasan buatan (AI) untuk mengambil peran atau persona tertentu saat menghasilkan respons. Teknik ini dapat digunakan untuk memandu intonasi, gaya, dan perilaku model, yang dapat menghasilkan output yang lebih menarik.

Rekayasa prompt berfungsi mengoptimalkan input, sehingga merespons dengan jawaban yang tepat dan bermakna. Zero-shot prompting dan few-shot prompting adalah dua teknik populer yang digunakan untuk berkomunikasi dengan model bahasa besar (LLM). LLM memiliki kemampuan alami untuk melakukan tugas pemrosesan bahasa alami (natural language processing, NLP) berkat kemampuannya memproses dan menafsirkan bahasa manusia. Kemampuan bahasa pada model AI sangat berguna untuk berbagai tugas, mulai dari percakapan chatbot dan interaksi multiagen, hingga penulisan kreatif terbuka.

AI generatif (gen AI) menjadi lebih pribadi ketika LLM diinstruksikan untuk bertindak sebagai persona tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik peran. Respons AI bisa lebih akurat dan relevan ketika pertama kali diperintahkan dengan peran yang ditugaskan. Model AI memanfaatkan kumpulan data yang sangat besar sehingga peran yang diberikan dapat berupa apa saja mulai guru, tokoh sejarah, tenaga penjualan, atau peran lain. Hanya imajinasi yang dapat dipikirkan seseorang yang membatasinya. Kemampuan inilah yang membuat prompting peran, juga disebut sebagai prompting persona, teknik yang sangat tangguh. Kemampuan adaptasi model AI menjadikannya ahli dalam penyamaran, karena dapat menghasilkan respons yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna atau sistem.