Apa yang dimaksud dengan prompting dengan beberapa contoh?

Analisis Sentimen
Prompting dengan beberapa contoh terutama berguna dalam analisis sentimen di mana model mengklasifikasikan sentimen suatu teks dengan data berlabel terbatas. Integrasi prompting dengan beberapa contoh dan pencocokan semantik, seperti yang ditunjukkan pada gambar-2, adalah salah satu contohnya. Integrasi ini memungkinkan model untuk mengklasifikasikan sentimen secara akurat berdasarkan contoh relevan dari penyimpanan vektor.[1]
Pengenalan Tindakan dalam Video
Prompting dengan beberapa contoh juga telah diterapkan pada pengenalan tindakan dalam video. Yuheng Shi et al. memperkenalkan prompting pengetahuan, yang memanfaatkan pengetahuan akal sehat dari sumber daya eksternal untuk memerintahkan model visi-bahasa. Metode ini mengklasifikasikan secara efektif tindakan dalam video dengan pengawasan minimal, mencapai kinerja yang canggih sekaligus mengurangi biaya overhead pelatihan secara signifikan.[8]
Pembuatan Dialog Tertanam
Dalam pembuatan dialog tertanam atau chatbot, prompting dengan beberapa contoh memperkuat model dialog dengan mengintegrasikan sumber informasi eksternal. Studi ini menunjukkan bahwa metode prompting dengan beberapa contoh dapat secara signifikan meningkatkan kinerja model dialog, membuatnya lebih koheren dan relevan secara kontekstual.[9]
Named Entity Recognition (NER)
Prompting dengan beberapa contoh dapat meningkatkan tugas pengenalan entitas bernama dengan memberikan contoh yang membantu model mengenali dan mengelompokkan entitas dalam teks. Pada kutipan studi berikut, penulis mengembangkan metode pembelajaran few-shot berbasis prompt yang sadar entitas untuk tugas menjawab pertanyaan, yang dapat disesuaikan untuk tugas NER, sehingga meningkatkan kinerja model secara signifikan.[10]
Tugas Pembuatan Kode
Prompting dengan beberapa contoh juga berlaku untuk tugas terkait kode seperti pembuatan pernyataan pengujian dan perbaikan program. Dalam penelitian mereka, Noor Nashid et al. mengembangkan teknik yang secara otomatis mengambil demonstrasi kode untuk membuat prompt efektif yang menunjukkan peningkatan substansial dalam akurasi tugas.[11]