Apa yang dimaksud dengan prompting dengan beberapa contoh?

Kueri pengguna: Proses dimulai dengan kueri pengguna, misalnya "Produk ini sangat hemat biaya".

Penyimpanan vektor: Semua contoh disimpan dalam penyimpanan vektor, basis data yang dioptimalkan untuk pencarian semantik. Ketika kueri pengguna diterima, sistem melakukan pencocokan semantik untuk menemukan contoh yang paling relevan dari penyimpanan vektor.

Mengambil contoh yang relevan: Hanya contoh paling relevan yang diambil dan digunakan untuk membentuk prompt. Dalam contoh ini, Pembuatan dengan Pengambilan Data yang Ditingkatkan (RAG) digunakan untuk mengambil contoh dari penyimpanan vektor, yang membantu menyesuaikan prompt dengan kueri tertentu. Meskipun RAG tidak selalu diperlukan untuk prompting dengan beberapa contoh, RAG dapat secara signifikan meningkatkan proses dengan memastikan bahwa contoh yang paling relevan secara kontekstual digunakan, sehingga meningkatkan kinerja model dalam skenario tertentu.

Pembuatan prompt: Prompt dibuat dengan contoh yang diambil dan kueri pengguna. Misalnya, prompt mungkin terlihat seperti ini: