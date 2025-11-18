Apa itu meta prompting?

Pertimbangkan skenario. Anda mengajukan satu pertanyaan kepada model AI, model AI memberi Anda satu jawaban, lalu selesai. Sebagai gantinya, berikan template teruji yang menunjukkan dengan tepat cara memikirkan masalah yang kompleks dan tiba-tiba model AI memecahkan seluruh kategori, lebih cepat, lebih cerdas, dan dengan lebih konsisten. Itulah yang disediakan oleh meta prompting.

Meskipun model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT dari OpenAI, Gemini dari Google, dan model sumber terbuka Anthropic dapat menangani banyak tugas, model-model ini sering kali terkendala oleh penalaran yang rumit. Metode saat ini seperti rantai pemikiran dan pohon pemikiran membantu, tetapi tidak dapat menandingi penalaran seperti manusia. Meta prompting mengubahnya dengan memberikan kerangka kerja terstruktur LLM untuk kinerja yang lebih canggih.

Meta prompting adalah teknik rekayasa prompt canggih yang memberi LLM template prompt langkah demi langkah yang dapat digunakan kembali dalam bahasa alami. Metode ini memungkinkan model untuk menyelesaikan seluruh kategori tugas yang kompleks, bukan hanya satu prompt untuk satu masalah. Meta prompting mengajar model AI cara berpikir tentang memecahkan masalah dengan berfokus pada struktur, sintaksis, dan pola penalaran yang diperlukan untuk mencapai jawaban akhir. Artinya, metode ini menggunakan rekayasa prompt untuk menentukan cara memikirkan masalah, langkah demi langkah, sebelum menghasilkan jawaban akhir.

Misalnya, pengguna meminta AI untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, x - y = 4 dan 2x + 3y = 12. AI dapat diberi instruksi dengan menggunakan meta prompt untuk:

Menentukan koefisien masing-masing persamaan.

Memilih metode pemecahan.

Selesaikan masalah langkah demi langkah untuk mendapatkan setiap variabel.

Memasukkan nilai ke dalam kedua persamaan dan memeriksa hasilnya.

Arsitektur ini menawarkan kemampuan beradaptasi, memberikan output berkualitas tinggi, dan memungkinkan agen AI untuk menangani masalah kompleks di hampir semua domain dengan sedikit pemberian ulang prompt.