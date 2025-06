Apa itu ChatGPT? 

Pelanggaran hak cipta: OpenAI telah digugat oleh beberapa penerbit, termasuk The New York Times dan The Chicago Tribune, karena melatih modelnya pada konten yang memiliki hak cipta. Sebagai tanggapan, OpenAI menerbitkan surat terbuka8 yang menyatakan bahwa mengizinkannya dan pengembang AI Amerika lainnya sangat penting untuk mengatasi persaingan China.