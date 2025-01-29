Model bahasa besar (LLM) seperti GPT-3, 4, dan PALM umumnya disebut sebagai model "kotak hitam" karena pengguna tidak memiliki akses ke aspek internal mereka, seperti parameter, metode penyetelan, atau proses pengambilan keputusan.

Interaksi tersebut pada dasarnya terjadi melalui prompt teks yang menggunakan panggilan antarmuka pemrograman aplikasi (API) sebagai mekanisme input dan output utama. Meskipun semua model ini sangat bagus, namun kemampuan mereka untuk menghasilkan output khusus tugas yang tepat sering kali sangat bergantung pada kualitas prompt.2, 3

Ini berarti bahwa rekayasa prompt untuk merancang prompt yang ditargetkan untuk mengarahkan perilaku model adalah relevan. Baik pendekatan manual maupun otomatis pada rekayasa prompt telah menghasilkan kesuksesan yang luar biasa. Namun demikian, semua itu tidak dicapai dengan mudah, terutama untuk tugas yang membutuhkan kontrol yang kuat atau output yang sangat spesifik instans.

Misalnya, berbagai tugas seperti perangkuman atau pembuatan dialog mengharuskan model untuk mengikuti perilaku target secara sistematis, seperti menyertakan detail penting atau mematuhi pola penalaran yang ketat atau pedoman gaya yang telah ditentukan. Teknik konvensional sering kali tidak cukup untuk menjamin kepatuhan yang konsisten dengan persyaratan mendalam ini.

Prompting stimulus terarah (DSP) hadir untuk mengisi celah ini. DSP adalah model kebijakan tambahan kecil dan menghasilkan prompt stimulus terarah spesifik instans yang memandu LLM dalam mengambil keputusan.

Prompt yang diberikan merupakan konteks khusus untuk setiap instans dan dianggap mendorong LLM menghasilkan output yang lebih selaras dan sesuai keinginan. Dengan memasukkan DSP ke dalam proses, pengguna memiliki alat yang tangguh untuk mengoreksi perilaku LLM kotak hitam agar lebih konsisten, relevan, dan akurat dalam pekerjaan yang membutuhkan ketelitian.1