Prompt keras adalah buatan pengguna dan membutuhkan tindakan pengguna. Prompt keras dapat dianggap sebagai templat atau instruksi bagi LLM untuk menghasilkan respons. Bagian berikut ini menjelaskan contoh prompt keras. Kami sarankan Anda untuk melihat halaman Dokumentasi IBM untuk informasi lebih lanjut tentang jenis prompt ini dan beberapa jenis lainnya.

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

Dengan menggunakan templat prompt keras ini, LLM bisa mendapatkan instruksi spesifik mengenai struktur dan gaya output yang diinginkan. Melalui prompt eksplisit ini, LLM kemungkinan besar akan menghasilkan respons yang diinginkan dengan kualitas yang lebih tinggi.

Prompt lunak, tidak seperti prompt keras, tidak ditulis dalam bahasa alami. Sebaliknya, prompt diawali sebagai vektor numerik buatan AI yang ditambahkan ke awal setiap penyematan input yang menyaring pengetahuan dari model yang lebih besar. Kurangnya interpretabilitas ini meluas ke AI yang memilih prompt yang dioptimalkan untuk tugas tertentu. AI sering kali tidak dapat menjelaskan mengapa ia memilih penanaman tersebut. Dibandingkan dengan metode prompting lainnya, token virtual ini tidak terlalu mahal dari segi komputasi dibandingkan dengan penyempurnaan karena model itu sendiri tetap tidak berubah dengan bobot yang tetap. Prompt lunak juga cenderung mengungguli prompt keras yang dibuat oleh manusia.

Kita akan menggunakan soft prompt untuk melakukan prompt tuning dalam tutorial ini.