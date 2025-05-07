Teknik rekayasa prompt

Penulis:

Vrunda Gadesha

AI Advocate | Technical Content Author

Teknik rekayasa prompt adalah strategi yang digunakan untuk merancang dan menyusun prompt, memasukkan kueri atau instruksi yang disediakan bagi model AI, terutama model bahasa besar (LLM) seperti GPT-4 dari OpenAI, Gemini dari Google, atau IBM® Granite. Semua teknik ini bertujuan untuk memandu sistem AI generatif (gen AI) untuk menghasilkan respons yang akurat, relevan, dan sesuai secara kontekstual, memungkinkan pengguna mencapai output yang diinginkan secara efektif.

Model bahasa besar yang dibangun di atas algoritma machine learning tingkat lanjut mampu memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Rekayasa prompt memanfaatkan kemampuan ini dengan membuat input yang membantu model melakukan berbagai tugas kompleks, seperti perangkuman, penerjemahan, penulisan kreatif, atau pemecahan masalah, dengan presisi yang lebih tinggi. Melalui eksperimen dengan struktur prompt berbeda, pengguna dapat memengaruhi perilaku LLM untuk mengoptimalkan kinerja mereka di berbagai aplikasi.

Karena AI generatif terus memainkan peran kunci di berbagai domain, memahami rekayasa prompt menjadi penting untuk membuka potensi penuhnya dan menyesuaikan model AI untuk memenuhi kebutuhan tertentu secara efisien.

Memahami prompt

Sebuah prompt adalah teks atau kueri input yang diberikan kepada model AI, seperti model bahasa besar, untuk menghasilkan respons. Prompt berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memandu perilaku model, mendefinisikan tugas, dan menetapkan konteks interaksi. Desain prompt secara signifikan memengaruhi kualitas dan relevansi output, sehingga penting untuk memilih jenis prompt yang tepat untuk tugas-tugas tertentu.

Untuk mencapai hasil terbaik dari model AI, penting untuk memahami berbagai cara penyusunan prompt agar sesuai dengan tugas dan tujuan yang berbeda. Ada tiga cara utama untuk menyusun prompt: instruksi langsung, instruksi terbuka, dan instruksi khusus tugas.

Instruksi langsung adalah perintah yang jelas dan spesifik yang memberi tahu AI dengan pasti tentang apa yang harus dilakukan. Prompt ini ideal untuk tugas-tugas langsung di mana pengguna memiliki harapan output yang jelas. Prompt langsung mengandalkan kemampuan model untuk mengurai instruksi eksplisit dan menghasilkan respons yang selaras dengan perintah. Semakin terperinci instruksi, semakin besar kemungkinan output akan memenuhi harapan.

Contoh:

Write a poem about nature.

Dalam hal ini, AI mengetahui format [puisi] yang tepat dan topik [alam] untuk menghasilkan teks.

Instruksi terbuka kurang membatasi dan mendorong AI untuk menjelajahi berbagai ide yang lebih luas atau memberikan tanggapan kreatif dan bersifat menafsirkan. Prompt ini berguna untuk curah pendapat, menuturkan kisah, atau diskusi eksplorasi di mana pengguna menghargai variasi dan keaslian dalam output. Prompt terbuka memanfaatkan kemampuan generatif model tanpa membebankan kendala. Model ini bergantung pada data pelatihannya untuk menyimpulkan pendekatan terbaik pada prompt, yang dapat memberikan hasil yang beragam atau tidak terduga.

Contoh:

Tell me about the universe.

Di sini, AI memiliki kebebasan untuk menentukan aspek alam semesta apa yang akan dibahas, seperti asal-usul, struktur, atau teori ilmiahnya.

Instruksi khusus tugas dirancang untuk tugas yang tepat dan berorientasi pada tujuan seperti penerjemahan, perangkuman, atau perhitungan. Prompt ini sering kali dibuat dengan jelas dan dapat menyertakan konteks atau contoh tambahan untuk membantu memastikan respons yang akurat. Prompt khusus tugas memanfaatkan pemahaman model tentang tugas khusus. Mereka dapat menggabungkan teknik perintah tingkat lanjut seperti prompting dengan beberapa contoh (memberikan contoh) atau prompting tanpa contoh (tidak memberikan contoh, tetapi mengandalkan pengetahuan yang telah dilatih sebelumnya pada model).

Contoh: 

Translate this text into French: ‘Hello.’

Model ini memahami tugas penerjemahan bahasa dan teks input spesifik, sehingga dapat menghasilkan output yang diinginkan: "Bonjour."

Dengan memahami jenis prompt ini dan nuansa teknis di baliknya, pengguna dapat membuat prompt yang memandu model AI secara efektif, sehingga mengoptimalkan kualitas dan relevansi respons. 

Teknik kunci dalam rekayasa prompt

Untuk memaksimalkan efektivitas model AI, rekayasa prompt menggunakan berbagai teknik yang disesuaikan dengan tugas dan tujuan berbeda. Berikut ini adalah beberapa teknik utama, masing-masing dijelaskan dengan contoh prompt yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu. 

Untuk menunjukkan efektivitas berbagai teknik rekayasa prompt, mari kita lihat satu tugas sebagai contoh penggunaan utama: menjelaskan perubahan iklim. Tugas dikemas sebagai berikut: 

Explain the concept of climate change, its causes, and its effects in a way that is accessible to a general audience.

Setiap teknik mendekati tugas secara berbeda, menawarkan berbagai tingkat panduan, kompleksitas, dan metodologi. Di bawah ini, kami menjelajahi bagaimana teknik ini dapat diterapkan pada contoh penggunaan ini, dengan prompt yang disesuaikan untuk menyoroti kemampuan uniknya.

Prompting tanpa contoh

Prompting tanpa contoh melibatkan tindakan meminta model untuk melakukan tugas tanpa memberikan contoh atau panduan sebelumnya. Prompting ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan AI yang telah dilatih sebelumnya untuk menafsirkan dan menanggapi prompt.[1]

Contoh prompt:

Explain the concept of climate change, its causes, and its effects in simple terms.

Model ini tidak diberikan contoh sebelumnya atau konteks tambahan dan harus sepenuhnya mengandalkan pengetahuan yang sudah dilatih padanya untuk menghasilkan output.

Prompting dengan beberapa contoh

Prompting dengan beberapa contoh menyertakan sejumlah kecil contoh dalam prompt untuk mendemonstrasikan tugas kepada model. Pendekatan ini membantu model lebih memahami konteks dan output yang diharapkan.[2]

Contoh prompt:

Here are some examples of how to explain complex topics:

- Topic: Photosynthesis
- Explanation: Photosynthesis is the process by which plants convert sunlight, water, and carbon dioxide into energy and oxygen.
- Topic: Gravity
- Explanation: Gravity is the force that pulls objects toward each other, like how the Earth pulls us to its surface.

Now explain: Climate Change.

Dengan memberikan beberapa contoh tentang cara menjelaskan topik lain, model ini dipandu seputar intonasi dan tingkat kesederhanaan yang diharapkan untuk penjelasan perubahan iklim.

Prompting rantai pemikiran (CoT)

Prompting CoT mendorong model untuk bernalar melalui masalah langkah demi langkah, memecahnya menjadi komponen yang lebih kecil untuk sampai pada kesimpulan yang logis.[3]

Contoh prompt:

Step 1: Define what climate change is.
Step 2: Explain the causes of climate change.
Step 3: Describe its effects on the planet.

Now, follow these steps to explain climate change.

Model didorong untuk berpikir langkah demi langkah, memecah penjelasan menjadi berbagai bagian logis yang lebih kecil untuk mendapatkan kejelasan.

Prompting meta

Prompting meta melibatkan tindakan meminta model untuk menghasilkan atau menyempurnakan promptnya sendiri untuk melakukan tugas dengan lebih baik. Teknik ini dapat meningkatkan kualitas output dengan memanfaatkan kemampuan model untuk mengarahkan dirinya sendiri.[4]

Contoh prompt:

Create a prompt that will help you explain climate change, its causes, and its effects in simple terms

Model ini menghasilkan prompt sendiri sebelum mencoba menjelaskan topik, sehingga berpotensi meningkatkan relevansi dan kualitas output.

Konsistensi diri

Konsistensi diri menggunakan beberapa pembuatan independen dari model untuk mengidentifikasi respons yang paling koheren atau akurat. Ini sangat berguna untuk tugas yang membutuhkan penalaran atau interpretasi.[5]

Contoh prompt:

Provide three different explanations of climate change, its causes, and its effects. Then identify the most coherent and clear explanation

Model ini menghasilkan beberapa respons independen dan memilih respons yang paling konsisten atau koheren sebagai output akhir.

Membuat prompting pengetahuan

Teknik ini melibatkan tindakan meminta model untuk menghasilkan pengetahuan latar belakang sebelum menangani tugas utama, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan respons yang tepat dan akurat.[6]

Contoh prompt:

Before explaining climate change, first list the key scientific principles related to it. Once done, use these principles to explain the concept, its causes, and its effects.

Model menghasilkan pengetahuan latar belakang terlebih dahulu (misalnya, gas rumah kaca, pemanasan global) untuk memberikan penjelasan yang lebih tepat.

Rantai prompt

Rantai prompt melibatkan menghubungkan beberapa prompt bersama-sama, di mana output dari satu prompt berfungsi sebagai input untuk prompt berikutnya. Teknik ini ideal untuk proses dengan beberapa langkah.

Contoh prompt:

What is climate change? Provide a brief definition.

Prompt berikutnya berdasarkan respons sebelumnya:

What are the primary causes of climate change?

Prompt berikutnya berdasarkan respons sebelumnya: 

What are the effects of climate change on the environment and human life?

Tugas dibagi menjadi rantai prompt yang lebih kecil, dengan output dari setiap langkah dimasukkan ke langkah berikutnya untuk penjelasan yang lebih terstruktur.

Prompting pohon pemikiran

Prompting pohon pemikiran mendorong model untuk menjelajahi berbagai cabang penalaran atau ide sebelum sampai pada output akhir.[7][8]

Contoh prompt:

List three possible ways to explain climate change to a general audience. For each method, describe its advantages and disadvantages. Then choose the best explanation and elaborate on it

Model ini menjelajahi berbagai pendekatan pada penjelasan dan memilih yang paling efektif, sehingga memberikan output yang menyeluruh.

Generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG)

Pembuatan respons dengan pengambilan data yang ditingkatkan (RAG) menggabungkan pengambilan informasi eksternal dengan AI generatif untuk menghasilkan respons berdasarkan pengetahuan terkini atau khusus domain.[9]

Contoh prompt:

Using the global temperature datasets from NASA GISS (GISTEMP) dataset on climate science, explain climate change, its causes, and its effects in simple terms.

Model ini menggabungkan kemampuan generatifnya dengan pengetahuan eksternal untuk menghasilkan penjelasan yang tepat.

Penalaran otomatis dan penggunaan alat

Teknik ini mengintegrasikan kemampuan penalaran dengan alat eksternal atau antarmuka pemrograman aplikasi (API), sehingga model dapat menggunakan sumber daya seperti kalkulator atau mesin pencari.[10]

Contoh prompt:

Use the provided climate data to calculate the global temperature rise over the last century, and then explain how this relates to climate change, its causes, and its effects.

Model ini mengintegrasikan penalaran dengan alat eksternal (misalnya, kalkulator atau API) untuk menganalisis data dan memberikan penjelasan berbasis data.

Insinyur prompt otomatis

Metode ini melibatkan penggunaan AI itu sendiri untuk menghasilkan dan mengoptimalkan prompt untuk tugas-tugas tertentu, sehingga mengotomatiskan proses pembuatan instruksi yang efektif.

Contoh prompt:

Generate a prompt that will help explain climate change, its causes, and effects. Then use the generated prompt to provide the explanation.

Model ini mengotomatiskan pembuatan prompt yang dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas responsnya.

Prompt aktif

Prompting aktif secara dinamis menyesuaikan prompt berdasarkan output perantara dari model, menyempurnakan input untuk hasil yang lebih baik.[11]

Prompt awal

Explain climate change, its causes, and its effects in simple terms.

Prompt tindak lanjut

Add more detail about the causes of climate change, focusing on human activities.

Prompt berkembang secara dinamis berdasarkan output perantara, menyempurnakan respons melalui iterasi.

Prompting stimulus terarah

Prompting stimulus terarah (DSP) menggunakan isyarat terarah untuk mendorong model ke arah jenis respons atau perspektif tertentu.[12]

Contoh prompt:

Explain the concept of climate change from an environmentalist’s perspective, focusing on the need for immediate action.

Model didorong ke arah perspektif atau intonasi tertentu yang memengaruhi caranya mengemas penjelasan.

Model bahasa yang dibantu program (PALM)

PALM mengintegrasikan kemampuan pemrograman untuk meningkatkan keterampilan penalaran dan komputasi model.[13]

Contoh prompt:

Write Python code to visualize the increase in global temperatures over time. Then explain how this data relates to climate change, its causes, and its effects.

Model ini menggabungkan pemrograman dengan pembuatan bahasa untuk memberikan visualisasi dan penjelasan.

ReAct

ReAct menggabungkan prompt penalaran dan tindakan, mendorong model untuk berpikir secara kritis dan bertindak berdasarkan penalarannya.[14]

Contoh prompt:

Analyze the following climate data and identify key trends. Based on your analysis, explain the concept of climate change, its causes, and its effects.

Contoh ini menggambarkan bagaimana model dapat menggabungkan penalaran analitis dengan insight yang dapat ditindaklanjuti.

Refleksi

Refleksi memungkinkan model untuk mengevaluasi output sebelumnya dan menyempurnakannya untuk meningkatkan akurasi atau koherensi.[15]

Contoh prompt:

Here is my first attempt at explaining climate change: [Insert initial output]. Review this explanation and improve it for clarity and accuracy.

Model mencerminkan output sebelumnya dan secara berulang meningkatkannya.

Rantai pemikiran multimodal (CoT multimodal)

Teknik ini mengintegrasikan rantai penalaran pemikiran di berbagai modalitas, seperti teks, gambar, atau audio.[16]

Contoh prompt:

Analyze this infographic on global warming trends, then explain climate change, its causes, and its effects step by step

Model ini mengintegrasikan penalaran di berbagai modalitas (teks dan gambar) untuk memberikan penjelasan yang komprehensif.

Prompting grafik

Prompting grafik memanfaatkan struktur berbasis grafik untuk mengatur dan bernalar hubungan yang kompleks antara konsep atau titik data.

Contoh prompt:

Using the provided graph of CO₂ emissions over time, explain how it relates to climate change, its causes, and its effects.

Model ini menggunakan penalaran berbasis grafik untuk menghubungkan titik data dan menghasilkan penjelasan yang mendalam.

Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana teknik rekayasa prompt yang berbeda dapat diterapkan pada satu tugas. Dengan menggunakan tugas yang sama di seluruh metode seperti tanpa contoh, dengan beberapa contoh, rantai pemikiran dan pohon pemikiran, kita bisa melihat bagaimana setiap teknik menyusun tugas secara berbeda dan memandu AI untuk menghasilkan respons yang unik. Semua contoh ini menunjukkan fleksibilitas dan kreativitas rekayasa prompt dalam memecahkan berbagai tantangan. Pembaca disarankan untuk mencoba contoh prompt ini dengan model atau aplikasi AI berbeda, seperti model IBM Granite, ChatGPT dari OpenAI, Bard dari Google, Claude dari Anthropic, Cohere atau Jurassic dari AI21 Labs. Melakukannya memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana output bervariasi dan menemukan apa yang paling cocok untuk kebutuhan mereka.

