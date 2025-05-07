Teknik rekayasa prompt

Sebuah prompt adalah teks atau kueri input yang diberikan kepada model AI, seperti model bahasa besar, untuk menghasilkan respons. Prompt berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memandu perilaku model, mendefinisikan tugas, dan menetapkan konteks interaksi. Desain prompt secara signifikan memengaruhi kualitas dan relevansi output, sehingga penting untuk memilih jenis prompt yang tepat untuk tugas-tugas tertentu.

Untuk mencapai hasil terbaik dari model AI, penting untuk memahami berbagai cara penyusunan prompt agar sesuai dengan tugas dan tujuan yang berbeda. Ada tiga cara utama untuk menyusun prompt: instruksi langsung, instruksi terbuka, dan instruksi khusus tugas.

Instruksi langsung adalah perintah yang jelas dan spesifik yang memberi tahu AI dengan pasti tentang apa yang harus dilakukan. Prompt ini ideal untuk tugas-tugas langsung di mana pengguna memiliki harapan output yang jelas. Prompt langsung mengandalkan kemampuan model untuk mengurai instruksi eksplisit dan menghasilkan respons yang selaras dengan perintah. Semakin terperinci instruksi, semakin besar kemungkinan output akan memenuhi harapan.

Contoh:

Write a poem about nature.

Dalam hal ini, AI mengetahui format [puisi] yang tepat dan topik [alam] untuk menghasilkan teks.

Instruksi terbuka kurang membatasi dan mendorong AI untuk menjelajahi berbagai ide yang lebih luas atau memberikan tanggapan kreatif dan bersifat menafsirkan. Prompt ini berguna untuk curah pendapat, menuturkan kisah, atau diskusi eksplorasi di mana pengguna menghargai variasi dan keaslian dalam output. Prompt terbuka memanfaatkan kemampuan generatif model tanpa membebankan kendala. Model ini bergantung pada data pelatihannya untuk menyimpulkan pendekatan terbaik pada prompt, yang dapat memberikan hasil yang beragam atau tidak terduga.

Contoh:

Tell me about the universe.

Di sini, AI memiliki kebebasan untuk menentukan aspek alam semesta apa yang akan dibahas, seperti asal-usul, struktur, atau teori ilmiahnya.

Instruksi khusus tugas dirancang untuk tugas yang tepat dan berorientasi pada tujuan seperti penerjemahan, perangkuman, atau perhitungan. Prompt ini sering kali dibuat dengan jelas dan dapat menyertakan konteks atau contoh tambahan untuk membantu memastikan respons yang akurat. Prompt khusus tugas memanfaatkan pemahaman model tentang tugas khusus. Mereka dapat menggabungkan teknik perintah tingkat lanjut seperti prompting dengan beberapa contoh (memberikan contoh) atau prompting tanpa contoh (tidak memberikan contoh, tetapi mengandalkan pengetahuan yang telah dilatih sebelumnya pada model).

Contoh:

Translate this text into French: ‘Hello.’

Model ini memahami tugas penerjemahan bahasa dan teks input spesifik, sehingga dapat menghasilkan output yang diinginkan: "Bonjour."

Dengan memahami jenis prompt ini dan nuansa teknis di baliknya, pengguna dapat membuat prompt yang memandu model AI secara efektif, sehingga mengoptimalkan kualitas dan relevansi respons.