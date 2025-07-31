Apa itu pengoptimalan prompt?

Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya alat AI generatif seperti ChatGPT oleh OpenAI, Claude oleh Anthropic, dan IBM watsonx.aitelah mengubah cara kita berinteraksi dengan model bahasa besar (LLM). Semua model ini dapat menghasilkan respons seperti manusia di berbagai tugas—mulai dari penulisan kreatif hingga dukungan pelanggan, dari bantuan pengodean hingga dukungan pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan.

Namun, kualitas output ini tidak hanya bergantung pada model AI itu sendiri. Dalam banyak kasus, kualitasnya bergantung pada bagaimana prompt dibuat. Bahkan perubahan kecil pada prompt awal dapat secara signifikan memengaruhi respons model—terkadang meningkatkan relevansi, akurasi, atau koherensi, dan pada lain waktu memperburuknya.

Area ini berfokus pada pengoptimalan prompt. Hal ini mengacu pada praktik penyempurnaan prompt input untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, relevan, dan berkualitas tinggi dari LLM.

Artikel ini menjelajahi bagaimana mengoptimalkan prompt Anda—melalui penyempurnaan, iterasi, dan konteks—dapat membantu Anda mendapatkan output yang lebih baik dari LLM. Namun pertama-tama, mari kita definisikan arti sesungguhnya dari pengoptimalan prompt dan bagaimana hal ini selaras dengan lingkungan interaksi AI yang lebih luas.