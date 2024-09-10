Apa itu prompting tanpa contoh?

Berbeda dengan prompting tanpa contoh, prompting dengan beberapa contoh memberikan model contoh input dan output yang diharapkan untuk tugas tersebut.1 Gambar sebelumnya menunjukkan perbedaan antara prompting tanpa contoh dan prompting dengan beberapa contoh, dan prompting dengan satu contoh juga ditampilkan sebagai kasus khusus.
Dengan menggunakan model IBM Granite-3-8b-instruct yang sama, contoh "Masalah" dan "Kelas" yang sesuai untuk tugas ini diberikan.2 Tiga contoh input dan output yang diberikan menggambarkan strategi prompting dengan beberapa contoh. Untuk menanggapi prompt ini, model membuat prediksi yang masuk akal untuk kelas "Sedang" (seperti yang disorot dalam huruf tebal).
Catatan: Prompt dijalankan dengan IBM watsonx.ai Prompt Lab dengan menggunakan mode "Freeform".
Tetapkan nama Kelas untuk masalah yang diuraikan menjadi Tinggi, Sedang, atau Rendah. Saya telah memberikan beberapa contoh masalah dan nama Kelas yang sesuai. Prediksi hanya nama Kelas untuk masalah terakhir. Berikan deskripsi singkat mengapa nama Kelas itu yang dipilih.
Nama kelas: Tinggi
Deskripsi: Masalah yang memiliki biaya bisnis yang tinggi, berdampak pada banyak pengguna, atau keduanya.
Nama kelas: Sedang
Deskripsi: Masalah yang berada di antara tinggi dan rendah.
Nama kelas: Rendah
Deskripsi: Masalah yang berdampak pada beberapa pengguna, tidak memiliki biaya bisnis yang tinggi, atau keduanya.
Masalah: Pengguna baru melaporkan bahwa mereka tidak dapat membuat akun.
Kelas: Tinggi
Masalah: Pengguna melaporkan bahwa label menyebabkan tumpang tindih dalam fungsi analitik aplikasi.
Kelas: Rendah
Masalah: Pengguna di Amerika Serikat melaporkan bahwa aplikasi macet saat mencoba melakukan pembelian.
Kelas: Tinggi
Masalah: Pengguna melaporkan bahwa gambar tidak dimuat di aplikasi.
Kelas: Sedang
Penjelasan: Masalah gambar yang tidak dimuat di aplikasi memengaruhi pengalaman pengguna dan dapat menyebabkan frustrasi, tetapi tidak memiliki biaya bisnis yang tinggi atau berdampak pada banyak pengguna. Oleh karena itu, masalah ini diklasifikasikan sebagai masalah tingkat menengah.
Prompting dengan beberapa contoh, yang merupakan strategi dari paradigma pembelajaran dengan beberapa contoh, biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja model dibandingkan prompting tanpa contoh pada sebuah tugas.1 Dalam contoh ini, model AI menghasilkan kesimpulan yang berguna, baik dalam skenario prompting tanpa contoh maupun prompting dengan beberapa contoh. Dalam memutuskan apakah akan menggunakan prompting tanpa contoh atau dengan beberapa contoh, orang harus mempertimbangkan kendala masalah dan kinerja yang ditunjukkan dari kedua strategi. Reynolds dan McDonell (2021) menemukan bahwa dengan perbaikan dalam struktur prompt, prompting tanpa contoh dapat mengungguli prompting dengan beberapa contoh dalam beberapa skenario.4 Schulhoff et al. (2024) menemukan hasil yang berbeda dengan membandingkan kinerja beberapa strategi prompting.5