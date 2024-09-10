Apa itu prompting tanpa contoh?

Salah satu janji model dasar adalah bahwa mereka dapat disesuaikan dengan banyak contoh penggunaan tanpa memerlukan data pelatihan tambahan. Dalam prompting tanpa contoh, model diperintahkan untuk menghasilkan respons tanpa menerima contoh output yang diinginkan untuk contoh penggunaan tersebut. Prompting tanpa contoh adalah aplikasi dari pembelajaran tanpa contoh, pola machine learning yang meminta model untuk membuat prediksi tanpa data pelatihan.

Pada contoh di bawah ini, model Granite-3-8b-instruct IBM dari Series Granite IBM diperintah menggunakan prompting tanpa contoh pada contoh penggunaan klasifikasi.2 Dalam hal ini, model diminta untuk mengklasifikasikan masalah TI sebagai bagian dari kelas "Tinggi" atau kelas "Rendah", yang mengindikasikan urgensi masalah tersebut. Dalam contoh ini, model menyimpulkan label klasifikasi "Tinggi" untuk prompt (seperti yang digambarkan oleh output yang dicetak tebal), sebuah respons yang tepat dalam konteks ini.

Catatan: Prompt dijalankan di IBM watsonx.ai Prompt Lab menggunakan mode “Freeform”.

Tetapkan nama Kelas untuk masalah yang diuraikan menjadi Tinggi, Sedang, atau Rendah. Prediksi hanya nama Kelas untuk edisi terakhir. Berikan deskripsi singkat mengapa nama Kelas itu yang dipilih.

Nama kelas: Tinggi

Deskripsi: Masalah yang memiliki biaya bisnis yang tinggi, berdampak pada banyak pengguna, atau keduanya.

Nama kelas: Sedang

Deskripsi: Masalah yang berada di antara tinggi dan rendah.

Nama kelas: Rendah

Deskripsi: Masalah yang berdampak pada beberapa pengguna, tidak memiliki biaya bisnis yang tinggi, atau keduanya.

Masalah: Pengguna melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengunggah file.

Kelas: Tinggi

Deskripsi: Masalah ini dianggap tinggi karena berdampak pada banyak pengguna dan memiliki biaya bisnis yang tinggi. Ketidakmampuan untuk mengunggah file dapat menghalangi pengguna untuk menyelesaikan tugas mereka, yang dapat menyebabkan penundaan dan penurunan produktivitas. Selain itu, masalah ini dapat berdampak pada beberapa departemen atau tim, yang selanjutnya meningkatkan biaya bisnis.

Strategi prompting tanpa contoh sering kali merupakan strategi rekayasa prompt default ketika menugaskan model dengan masalah baru.1 Contoh ini menunjukkan bagaimana model diharapkan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat tanpa adanya contoh respons yang eksplisit. Skenario prompting tanpa contoh meniru pembelajaran manusia dalam menerapkan pengetahuan sebelumnya untuk memecahkan masalah baru.3