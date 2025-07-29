Deteksi anomali: Dengan menggunakan pembelajaran dalam konteks, LLM dapat diberikan beberapa contoh berlabel dari aktivitas jaringan normal dan tidak normal. Model ini kemudian dapat secara akurat mengklasifikasikan kejadian lalu lintas baru sebagai normal atau mencurigakan, sehingga memungkinkan pemantauan yang fleksibel dan efisien tanpa pelatihan ulang yang ekstensif. Pendekatan ini dapat diterapkan secara luas untuk berbagai tugas keamanan siber dan manajemen jaringan.

Sebagai contoh, sebuah makalah penelitian menyajikan contoh penerapan pembelajaran dalam konteks dengan LLM, khususnya GPT-4, untuk deteksi otomatis gangguan jaringan di lingkungan nirkabel.4 Alih-alih metode tradisional yang membutuhkan data berlabel ekstensif dan penyempurnaan yang mahal, mereka merancang tiga pendekatan pembelajaran dalam konteks: ilustratif, heuristik, dan interaktif. Semua metode ini memandu GPT-4 untuk mengidentifikasi jenis serangan dengan memberikan beberapa contoh berlabel dalam prompt dan memasukkan pertanyaan khusus domain untuk meningkatkan akurasi. Diuji pada kumpulan data nyata dengan 9 jenis serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS), hasilnya menunjukkan peningkatan kinerja. Peningkatan ini menunjukkan akurasi dan Skor F1 meningkat sekitar 90%, dengan GPT-4 mencapai lebih dari 95% hanya dengan 10 contoh. Contoh ini menunjukkan bagaimana pembelajaran dalam konteks memungkinkan LLM beradaptasi dengan cepat dan bekerja secara efektif dalam skenario keamanan siber di dunia nyata dengan data pelatihan yang minimal.

Pemrosesan bahasa alami (NLP) khusus domain: ICL memungkinkan LLM untuk berkinerja baik pada tugas-tugas khusus dengan menggunakan contoh yang relevan dalam prompt. Pendekatan ini memecahkan tantangan tugas pemrosesan bahasa alami (NLP) khusus domain di mana data berlabel mungkin langka atau penyempurnaan tidak dapat dilakukan. Rute ini memungkinkan model untuk beradaptasi dan menghasilkan hasil yang akurat hanya berdasarkan isyarat kontekstual yang diberikan selama inferensi.

Sebuah studi menunjukkan bahwa LLM dapat secara efektif menganalisis laporan keselamatan penerbangan melalui ICL, mengatasi tantangan seperti sparsitas semantik dan kebutuhan akan penyempurnaan yang mahal dari segi komputasi.5 Penelitian ini menggunakan BM25 (algoritma pencarian informasi yang digunakan untuk memeringkat dokumen berdasarkan relevansinya dengan permintaan pencarian) untuk memilih contoh yang paling relevan untuk prompt. Model ini secara signifikan meningkatkan akurasi klasifikasinya dengan mencapai akurasi hingga 80,24% dan skor F1 84,15% dengan delapan contoh. Dengan memberikan contoh relevan berkualitas tinggi dalam prompt, model ini dapat menggeneralisasi pemahamannya untuk mengklasifikasikan laporan yang tidak terlihat secara akurat. Meningkatkan jumlah contoh yang dipilih dengan baik biasanya meningkatkan kinerja, karena model mendapatkan lebih banyak konteks dan lebih baik dalam menangkap pola yang mendasari dalam data. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ICL dengan pemilihan contoh strategis memungkinkan LLM untuk memahami dan mengklasifikasikan data penerbangan khusus secara efektif, memberikan solusi praktis untuk tugas NLP yang khusus domain.

Analisis sentimen: ICL memungkinkan LLM untuk menganalisis sentimen dengan memberikan beberapa sampel teks berlabel (misalnya, "Layanan hebat → positif," "Produk buruk → negatif"). Ketika diberi kalimat baru yang tidak berlabel, model dapat menyimpulkan sentimen dengan akurasi tinggi. Pendekatan ini merampingkan tugas dalam analitik pengalaman pelanggan, penambangan opini, dan pemantauan merek.

Pembelajaran dalam konteks merupakan perubahan mendasar dalam cara kita berinteraksi dengan dan mengekstrak kecerdasan dari model bahasa besar. Hal ini memungkinkan model untuk beradaptasi dengan tugas baru secara dinamis menggunakan deskripsi tugas dan beberapa contoh, ICL menghadirkan fleksibilitas, efisiensi, dan aksesibilitas ke sistem AI. Teknik ini menjembatani kesenjangan antara model statis, model yang sudah terlatih, dan kebutuhan dunia nyata yang dinamis, sehingga satu model dapat melakukan berbagai tugas hanya dengan mengamati beberapa contoh. Seiring kemajuan penelitian di seluruh algoritma pembelajaran, strategi prapelatihan, desain prompt, dan pengoptimalan demonstrasi, ICL siap untuk menjadi landasan AI tujuan umum, membuka jalan bagi sistem yang lebih adaptif, dapat ditafsirkan, dan dapat diskalakan di berbagai industri.