Mean time to repair (MTTR) dihitung dengan mengambil total waktu perbaikan yang diakibatkan oleh kegagalan tertentu dan membaginya dengan jumlah total perbaikan yang dilakukan selama periode tertentu. Rumus MTTR adalah:

MTTR = Total waktu yang dihabiskan untuk perbaikan / Jumlah perbaikan

Untuk mendapatkan pengukuran MTTR yang akurat, penting untuk melacak jumlah waktu yang diperlukan untuk mendeteksi kegagalan, waktu yang dihabiskan untuk mendiagnosis masalah, dan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki masalah. Hal ini dapat membantu organisasi mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan proses mereka dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbaiki peralatan atau sistem, yang pada akhirnya meningkatkan ketersediaan dan keandalannya.

Katakanlah sebuah lini produksi perusahaan mengalami kerusakan mekanis yang mengakibatkan waktu perbaikan selama tiga jam sebelum masalah teratasi. Pada bulan yang sama, ada total dua perbaikan yang dilakukan pada peralatan karena berbagai masalah.

Untuk menghitung MTTR untuk lini produksi selama bulan tersebut, kita akan menggunakan rumus:

Karena MTTR berarti “total waktu yang dihabiskan untuk perbaikan” dibagi dengan “jumlah perbaikan.”

MTTR = 3 jam / 2 perbaikan

MTTR = 1,5 jam

Jadi, MTTR untuk bulan tersebut untuk jalur manufaktur adalah 3 jam. Dengan melacak MTTR di seluruh operasi normal, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, meningkatkan proses perbaikan mereka dan mengurangi waktu henti, yang pada akhirnya meningkatkan laba mereka.