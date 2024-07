Sund & Bælt (tautan berada di luar ibm.com) didirikan pada tahun 1991 sebagai perusahaan terbatas publik untuk pembangunan Great Belt Fixed Link, kombinasi jembatan dan terowongan sepanjang 11 mil yang merupakan proyek konstruksi terbesar dalam sejarah Denmark. Berkantor pusat di Kopenhagen, Denmark, perusahaan sekarang mengembangkan dan mengoperasikan berbagai jembatan, terowongan, dan jalan. Sund & Bælt Holding A/S juga menangani manajemen keseluruhan anak perusahaannya A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg dan Femern A/S.