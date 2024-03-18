Apa itu integritas data?

Integritas data mirip dengan kontrol kualitas dalam bisnis tradisional yang berorientasi pada produk dan memastikan bahan mentah benar, aman, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Ketergantungan pada data yang baik dalam analisis bisnis, interaksi pelanggan, dan kepatuhan menyoroti pentingnya integritas data di seluruh organisasi. Pepatah "garbage in, garbage out" sangat relevan ketika menggunakan data untuk menginformasikan keputusan bisnis yang baik, memperlakukan pelanggan secara adil dan benar, serta memfasilitasi laporan bisnis yang akurat yang sesuai dengan peraturan industri. Data buruk, setelah dioperasionalkan, mengarah pada hasil yang tidak diinginkan.

Organisasi perlu menjaga data tetap lengkap, akurat, konsisten, dan aman sepanjang siklus hidupnya. Integritas data membantu mempromosikan kelengkapan ini dengan menjaga semua elemen data tetap utuh, tanpa perubahan, pemotongan, atau kehilangan, dan dengan mencegah perubahan yang dapat mendistorsi analisis dan membahayakan kondisi pengujian yang konsisten. Tanpa proses integritas data, organisasi tidak akan dapat memverifikasi bahwa data masa depan cocok dengan data masa lalu, terlepas dari pola aksesnya. Selain itu, integritas data berfungsi untuk memperkuat keamanan data dengan mengendalikan akses dan melindungi terhadap eksploitasi yang tidak sah melalui autentikasi, otorisasi, enkripsi, dan strategi perlindungan data yang komprehensif, termasuk pencadangan dan logging akses.

Selain untuk pengambilan keputusan, integritas data sangat penting untuk melindungi informasi pribadi dan sensitif dari subjek data. Kesalahan dalam menangani data pelanggan, baik melalui kesalahan manusia atau serangan siber, dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan kepercayaan, penyalahgunaan nama baik individu, dan potensi kerusakan reputasi yang parah. Hal ini juga berlaku untuk data pihak pertama yang tidak terlalu sensitif, di mana ketidakakuratan dapat membuat perusahaan tidak memahami dan memperlakukan penggunanya dengan baik, sehingga memengaruhi penyertaan mereka dalam tren dan interaksi dengan merek. Oleh karena itu, menjaga integritas data bukan hanya masalah kepatuhan atau operasional, tetapi juga merupakan keharusan strategis yang berdampak pada setiap aspek hubungan organisasi dengan pelanggan dan posisinya di pasar.