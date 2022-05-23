Ada banyak tumpang tindih antara kedua pendekatan (diperburuk oleh pemosisian yang membingungkan dari vendor platform kode rendah dan no-code) meskipun ada perbedaan fitur yang halus di antara solusi keduanya. Namun, ada perbedaan penting yang perlu dipertimbangkan:

Menargetkan pengguna

Kode rendah ditujukan bagi pengembang profesional untuk menghindari replikasi kode dasar dan menciptakan ruang bagi aspek pengembangan yang lebih kompleks, yang mengarah pada inovasi dan kumpulan fitur yang lengkap. Dengan mengotomatiskan aspek standar pengodean dan mengadopsi pendekatan yang tidak bergantung pada sintaksis memungkinkan pelatihan ulang pada pengembang dan perluasan kumpulan talenta.

No-code, di sisi lain, ditujukan bagi pengguna bisnis yang memiliki pengetahuan domain yang luas dan mungkin juga agak paham teknologi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menulis kode secara manual. Pendekatan ini juga baik untuk tim gabungan yang terdiri dari pengguna bisnis dan pengembang perangkat lunak atau pemilik usaha kecil dan tim bukan TI seperti SDM, keuangan, dan hukum.

Contoh penggunaan

No-code cocok untuk aplikasi front-end yang dapat dengan cepat dirancang dengan antarmuka seret dan lepas. Contoh aplikasi yang baik adalah aplikasi UI yang menarik data dari sumber dan melaporkan, menganalisis, mengimpor, dan mengekspor data.

Selain itu, no-code sangat ideal untuk mengganti tugas administratif monoton seperti laporan berbasis Excel yang digunakan oleh tim bisnis. Proyek semacam itu tidak akan diprioritaskan dengan mudah oleh TI tetapi bisa menjadi penyelamat bagi tim bisnis. Pendekatan ini juga cocok untuk aplikasi internal yang tidak membawa beban fungsionalitas luas dan untuk aplikasi bisnis skala kecil dengan anggaran pengembangan yang lebih sedikit.

Kode rendah, dengan pustaka komponen yang lengkap, dapat diperluas ke aplikasi dengan logika bisnis berat dan diskalakan ke tingkat perusahaan. Selain itu, untuk berintegrasi dengan aplikasi lain dan API, terhubung ke banyak sumber data, dan membangun sistem dengan batas keamanan yang membutuhkan sudut pandang TI, kode rendah adalah alternatif yang lebih baik daripada no-code.

Kecepatan

Kode rendah membutuhkan lebih banyak pelatihan dan waktu untuk diperkenalkan, dikembangkan, dan diterapkan karena menawarkan lebih banyak peluang untuk penyesuaian. Namun, pendekatan ini masih jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengembangan tradisional.

No-code, karena sangat mudah dikonfigurasi dan berkat fitur plug-and-play, membutuhkan lebih sedikit waktu untuk membangun dibandingkan dengan kode rendah. Waktu pengujian juga berkurang karena risiko minimal pada potensi kesalahan yang biasanya ditimbulkan oleh pengodean manual. Pendekatan ini memastikan bahwa konfigurasi dan aliran data diatur dengan benar.

Sistem terbuka vs tertutup

Kode rendah adalah sistem terbuka yang memungkinkan penggunanya untuk memperluas fungsionalitas melalui kode. Ini berarti lebih banyak fleksibilitas dan dapat penggunaan kembali. Misalnya, pengguna dapat membuat plugin khusus dan konektor sumber data agar sesuai dengan contoh penggunaan mereka dan menggunakannya kembali nanti. Tetapi perlu dicatat bahwa peningkatan dan tambalan LCAP yang lebih baru perlu diuji dengan kode yang dimasukkan secara manual.

No-code adalah sistem lebih tertutup yang hanya dapat diperluas melalui kumpulan fitur templat. Ini berarti contoh penggunaan dan akses terbatas ke plugin dan integrasi boilerplate, tetapi lebih mudah untuk memastikan kompatibilitas mundur karena tidak ada kode yang ditulis secara manual yang dapat merusak versi NCDP mendatang.

Risiko TI bayangan

Meskipun telah menjadi masalah bagi platform kode rendah dan no-code, risiko TI bayangan lebih tinggi dalam no-code yang memerlukan sedikit atau hampir tidak ada intervensi dari tim TI. Hal ini dapat mengakibatkan infrastruktur paralel yang tidak dipantau secara ketat, yang menyebabkan kerentanan keamanan dan utang teknis.

Namun, fakta bahwa kode rendah masih berada di bawah kendali tim TI dapat membantu memastikan tata kelola dan kontrol yang lebih baik.

Rentang arsitektur

Kode rendah berkinerja lebih tinggi daripada no-code dalam hal dukungannya untuk skalabilitas dan kompatibilitas lintas platform. Menambahkan plugin khusus dan kode khusus membuka kemungkinan implementasi yang lebih luas dan berfungsi dengan beberapa platform.

No-code memiliki lebih sedikit ekstensibilitas dan potensi terbatas dalam menghubungkan ke sistem lama atau mengintegrasikan dengan platform lain. Oleh karena itu, pendekatan ini mengatasi sekumpulan contoh penggunaan yang sempit dan kemampuan penskalaan lebih rendah.