Permintaan akan hiperotomatisasi dan modernisasi TI telah berkembang, tetapi perusahaan kesulitan untuk menyelaraskan diri dengan tren ini karena terbatasnya ketersediaan talenta pengembang saat ini. Banyak proyek TI diturunkan ke file “tertunda” karena kekurangan sumber daya dengan keterampilan teknis khusus. Akibatnya, inefisiensi operasional terus terjadi dan penyiapan produk — faktor penting bagi bisnis untuk tetap kompetitif — terganggu.
Untuk mengatasi semua tantangan ini, solusi pengembangan perangkat lunak dengan kode rendah dan no-code (tautan berada di luar ibm.com) telah muncul sebagai alternatif yang layak dan nyaman dari proses pengembangan tradisional.
Kode rendah adalah pendekatan pengembangan aplikasi cepat (RAD) yang memungkinkan pembuatan kode otomatis melalui blok bangunan visual seperti antarmuka dengan fitur seret dan lepas dan menu tarik-turun. Otomatisasi ini memungkinkan pengguna kode rendah untuk berfokus pada tugas yang menambah nilai daripada tugas umum pemrograman. Kode rendah adalah jalan tengah yang seimbang antara pengodean manual dan no-code karena penggunanya masih dapat menambahkan kode di atas kode yang dibuat secara otomatis.
Contoh aplikasi yang cocok untuk pengembangan kode rendah termasuk platform manajemen proses bisnis, pengembangan situs web dan aplikasi mobile, alat lintas departemen seperti aplikasi manajemen penilaian, integrasi dengan plugin eksternal, dan teknologi generasi berikutnya berbasis cloud seperti pustaka machine learning, otomatisasi proses robotik, dan modernisasi aplikasi lama.
Jamil Spain memiliki beberapa video hebat tentang kode rendah dan no-code yang akan kami sertakan untuk menyelami lebih dalam tentang masalah ini.
No-code juga merupakan pendekatan RAD dan sering diperlakukan sebagai bagian dari pendekatan pengembangan plug-and-play modular kode rendah. Sementara ada beberapa instruksi luas yang dilakukan oleh pengembang dalam bentuk skrip atau pengodean manual di kode rendah, no-code memiliki pendekatan yang sepenuhnya tanpa intervensi manual, dengan ketergantungan 100% pada alat visual.
Contoh aplikasi yang cocok untuk pengembangan no-code termasuk aplikasi layanan mandiri untuk pengguna bisnis, dasbor, aplikasi mobile dan web, platform manajemen konten, dan pembuat saluran data. No-code sangat ideal untuk aplikasi mandiri yang cepat dibangun, UI mudah, dan otomatisasi sederhana, dan digunakan dalam alat perencanaan kalender, alat manajemen fasilitas, dan aplikasi pelaporan BI dengan kolom dan filter yang dapat dikonfigurasi.
Platform aplikasi kode rendah (LCAP) — disebut juga platform pengembangan kode rendah (LCDP) — berisi lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) dengan fitur bawaan seperti API, templat kode, modul plug-in yang dapat digunakan kembali, dan konektor grafis untuk mengotomatiskan sebagian besar proses pengembangan aplikasi. LCAP biasanya tersedia sebagai solusi Platform sebagai Layanan (PaaS) berbasis cloud.
Platform kode rendah bekerja berdasarkan prinsip menurunkan kompleksitas dengan menggunakan alat visual dan teknik seperti pemodelan proses, di mana pengguna menggunakan alat visual untuk menentukan alur kerja, business rules, antarmuka pengguna, dan sejenisnya. Di balik layar, alur kerja lengkap diubah secara otomatis menjadi kode. LCAP digunakan terutama oleh pengembang profesional untuk mengotomatiskan aspek generik pengodean untuk mengarahkan upaya pada langkah terakhir pengembangan.
Contoh platform otomatisasi tersebut termasuk platform aplikasi kode rendah, rangkaian manajemen proses bisnis cerdas, platform pengembangan warga, dan alat RAD lainnya.
Dalam platform pengembangan no-code (NCDP) — terkadang disebut juga platform otomatisasi dan pengembangan untuk kalangan bukan TI (CADP) — semua kode dihasilkan melalui antarmuka seret dan lepas atau arahkan dan klik. NCDP digunakan oleh pengembang profesional dan pengembang bukan TI (pengguna nonteknis atau bukan pengembang dengan keterampilan pengodean terbatas atau tanpa keterampilan pengodean).
Baik kode rendah maupun no-code serupa karena keduanya bertujuan untuk mengekstraksi aspek kompleks pengodean dengan menggunakan antarmuka visual dan templat yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Kedua platform pengembangan tersedia sebagai solusi PaaS dan mengadopsi desain berbasis alur kerja untuk menentukan perkembangan logis data. Mereka berbagi banyak manfaat karena pendekatan umum:
Ada banyak tumpang tindih antara kedua pendekatan (diperburuk oleh pemosisian yang membingungkan dari vendor platform kode rendah dan no-code) meskipun ada perbedaan fitur yang halus di antara solusi keduanya. Namun, ada perbedaan penting yang perlu dipertimbangkan:
Kode rendah ditujukan bagi pengembang profesional untuk menghindari replikasi kode dasar dan menciptakan ruang bagi aspek pengembangan yang lebih kompleks, yang mengarah pada inovasi dan kumpulan fitur yang lengkap. Dengan mengotomatiskan aspek standar pengodean dan mengadopsi pendekatan yang tidak bergantung pada sintaksis memungkinkan pelatihan ulang pada pengembang dan perluasan kumpulan talenta.
No-code, di sisi lain, ditujukan bagi pengguna bisnis yang memiliki pengetahuan domain yang luas dan mungkin juga agak paham teknologi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menulis kode secara manual. Pendekatan ini juga baik untuk tim gabungan yang terdiri dari pengguna bisnis dan pengembang perangkat lunak atau pemilik usaha kecil dan tim bukan TI seperti SDM, keuangan, dan hukum.
No-code cocok untuk aplikasi front-end yang dapat dengan cepat dirancang dengan antarmuka seret dan lepas. Contoh aplikasi yang baik adalah aplikasi UI yang menarik data dari sumber dan melaporkan, menganalisis, mengimpor, dan mengekspor data.
Selain itu, no-code sangat ideal untuk mengganti tugas administratif monoton seperti laporan berbasis Excel yang digunakan oleh tim bisnis. Proyek semacam itu tidak akan diprioritaskan dengan mudah oleh TI tetapi bisa menjadi penyelamat bagi tim bisnis. Pendekatan ini juga cocok untuk aplikasi internal yang tidak membawa beban fungsionalitas luas dan untuk aplikasi bisnis skala kecil dengan anggaran pengembangan yang lebih sedikit.
Kode rendah, dengan pustaka komponen yang lengkap, dapat diperluas ke aplikasi dengan logika bisnis berat dan diskalakan ke tingkat perusahaan. Selain itu, untuk berintegrasi dengan aplikasi lain dan API, terhubung ke banyak sumber data, dan membangun sistem dengan batas keamanan yang membutuhkan sudut pandang TI, kode rendah adalah alternatif yang lebih baik daripada no-code.
Kode rendah membutuhkan lebih banyak pelatihan dan waktu untuk diperkenalkan, dikembangkan, dan diterapkan karena menawarkan lebih banyak peluang untuk penyesuaian. Namun, pendekatan ini masih jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengembangan tradisional.
No-code, karena sangat mudah dikonfigurasi dan berkat fitur plug-and-play, membutuhkan lebih sedikit waktu untuk membangun dibandingkan dengan kode rendah. Waktu pengujian juga berkurang karena risiko minimal pada potensi kesalahan yang biasanya ditimbulkan oleh pengodean manual. Pendekatan ini memastikan bahwa konfigurasi dan aliran data diatur dengan benar.
Kode rendah adalah sistem terbuka yang memungkinkan penggunanya untuk memperluas fungsionalitas melalui kode. Ini berarti lebih banyak fleksibilitas dan dapat penggunaan kembali. Misalnya, pengguna dapat membuat plugin khusus dan konektor sumber data agar sesuai dengan contoh penggunaan mereka dan menggunakannya kembali nanti. Tetapi perlu dicatat bahwa peningkatan dan tambalan LCAP yang lebih baru perlu diuji dengan kode yang dimasukkan secara manual.
No-code adalah sistem lebih tertutup yang hanya dapat diperluas melalui kumpulan fitur templat. Ini berarti contoh penggunaan dan akses terbatas ke plugin dan integrasi boilerplate, tetapi lebih mudah untuk memastikan kompatibilitas mundur karena tidak ada kode yang ditulis secara manual yang dapat merusak versi NCDP mendatang.
Meskipun telah menjadi masalah bagi platform kode rendah dan no-code, risiko TI bayangan lebih tinggi dalam no-code yang memerlukan sedikit atau hampir tidak ada intervensi dari tim TI. Hal ini dapat mengakibatkan infrastruktur paralel yang tidak dipantau secara ketat, yang menyebabkan kerentanan keamanan dan utang teknis.
Namun, fakta bahwa kode rendah masih berada di bawah kendali tim TI dapat membantu memastikan tata kelola dan kontrol yang lebih baik.
Kode rendah berkinerja lebih tinggi daripada no-code dalam hal dukungannya untuk skalabilitas dan kompatibilitas lintas platform. Menambahkan plugin khusus dan kode khusus membuka kemungkinan implementasi yang lebih luas dan berfungsi dengan beberapa platform.
No-code memiliki lebih sedikit ekstensibilitas dan potensi terbatas dalam menghubungkan ke sistem lama atau mengintegrasikan dengan platform lain. Oleh karena itu, pendekatan ini mengatasi sekumpulan contoh penggunaan yang sempit dan kemampuan penskalaan lebih rendah.
Baik kode rendah maupun no-code memiliki kekuatannya masing-masing. Kesamaan antara keduanya juga tidak memudahkan pengambilan keputusan. Solusi terbaik adalah dengan menilai kebutuhan saat ini dan membuat pilihan dengan sesuai.
Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk menentukan kebutuhan pengguna:
Dua pertanyaan kunci di sini adalah: Apa tujuan aplikasi dan siapa yang akan membangunnya? Meskipun kedua pertanyaan ini adalah pertanyaan penting, namun lebih baik menggunakan pendekatan yang berpusat pada tujuan daripada pendekatan yang berpusat pada pengguna — yaitu, faktor apa lebih penting daripada siapa.
Jika contoh penggunaannya kompleks, memerlukan integrasi dengan aplikasi on premises atau aplikasi cloud lainnya, memiliki persyaratan interaksi dengan pelanggan atau penting bagi bisnis, atau perlu diterapkan di seluruh perusahaan, kode rendah adalah pilihan yang lebih baik. Dalam hal ini, bahkan jika pengguna tidak memiliki keahlian yang diperlukan dalam bahasa pemrograman, kemitraan dengan tim TI atau program pelatihan dapat menyelesaikan tantangan.
Bekerja dengan IBM, Anda akan memiliki akses ke kemampuan otomatisasi cerdas kode rendah dan no-code yang memungkinkan tenaga ahli untuk mengotomatiskan proses tanpa bergantung pada TI.
Solusi no-code:
Solusi kode rendah:
