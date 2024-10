Apa itu aturan bisnis?

Aturan bisnis dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, dan dapat bervariasi dalam klasifikasinya tergantung pada sumber informasi. Namun, terlepas dari kategorinya, aturan bisnis biasanya diekspresikan dengan menggunakan kualifikasi logika formal, seperti: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", dan lain-lain. Sintaks ini digunakan di berbagai jenis aturan bisnis berikut:

Aturan batasan menetapkan kondisi yang menempatkan batasan pada struktur objek. Hal ini dapat dibagi lagi menjadi tiga subset aturan yang berbeda, yang meliputi stimulus dan respons, batasan operasi, dan batasan struktur. Aturan stimulus dan respons membutuhkan kondisi yang benar sebelum tindakan dilakukan, sementara aturan batasan operasi menempatkan batasan sebelum dan sesudah operasi yang diberikan. Terakhir, aturan batasan struktur menetapkan kebijakan di sekitar kelas, objek, dan hubungan di antara mereka yang tidak boleh diabaikan.





menetapkan kondisi yang menempatkan batasan pada struktur objek. Hal ini dapat dibagi lagi menjadi tiga subset aturan yang berbeda, yang meliputi stimulus dan respons, batasan operasi, dan batasan struktur. Aturan stimulus dan respons membutuhkan kondisi yang benar sebelum tindakan dilakukan, sementara aturan batasan operasi menempatkan batasan sebelum dan sesudah operasi yang diberikan. Terakhir, aturan batasan struktur menetapkan kebijakan di sekitar kelas, objek, dan hubungan di antara mereka yang tidak boleh diabaikan. Aturan derivasi mendefinisikan kondisi saat fakta dapat disimpulkan dari informasi lain. Aturan ini dipecah menjadi dua subset, yang mencakup aturan inferensi dan aturan komputasi. Aturan inferensi menentukan bahwa jika fakta tertentu benar, kesimpulan tertentu dapat ditentukan, sedangkan aturan komputasi menggunakan algoritma untuk membuat inferensi ini.

Jenis aturan ini merupakan dasar dari mesin aturan yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan keputusan bisnis guna mempercepat berbagai proses, seperti pesanan pelanggan dan pengiriman. Mereka meningkatkan proses bisnis dengan menyediakan panduan tentang kapan proses ini harus dimulai, dihentikan atau diubah untuk menegakkan kebijakan secara konsisten di seluruh bisnis.