Apa itu robotic process automation (RPA)?

Ada beberapa industri yang memanfaatkan teknologi RPA untuk merampingkan operasi bisnis mereka. Implementasi RPA dapat ditemukan di seluruh industri berikut:

Perbankan dan jasa keuangan: Dalam laporan Forrester tentang “Pasar Layanan RPA Akan Tumbuh Mencapai USD 12 Miliar Pada Tahun 2023”, 36% dari seluruh contoh penggunaan berada di bidang keuangan dan akuntansi. Saat ini, lebih dari 1 dari 3 bot berada di industri keuangan, dan hal ini tidak mengherankan mengingat penerapan otomatisasi pada perbankan sejak dini. Saat ini, banyak bank besar menggunakan solusi otomatisasi RPA untuk mengotomatiskan tugas-tugas, seperti riset pelanggan, pembukaan rekening, pemrosesan penyelidikan, dan anti pencucian uang. Sebuah bank menyebarkan ribuan bot untuk mengotomatiskan entri data manual bervolume tinggi. Proses-proses ini memerlukan banyak tugas melelahkan dan berbasis aturan yang disederhanakan oleh otomatisasi.

Asuransi: Asuransi penuh dengan proses berulang yang cocok untuk otomatisasi. Sebagai contoh, Anda dapat menerapkan RPA pada operasi pemrosesan klaim, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen polis, dan tugas-tugas underwriting.

Ritel: Munculnya e-commerce menjadikan RPA sebagai komponen integral dari industri ritel modern yang telah meningkatkan operasi back office dan pengalaman pelanggan. Contoh aplikasi yang populer adalah manajemen hubungan pelanggan, manajemen gudang dan pesanan, pemrosesan masukan pelanggan, dan deteksi penipuan.

Perawatan Kesehatan: Akurasi dan kepatuhan merupakan hal yang terpenting dalam industri perawatan kesehatan. Beberapa rumah sakit terbesar di dunia menggunakan peranti lunak otomatisasi proses robotik untuk mengoptimalkan manajemen informasi, manajemen resep, pemrosesan klaim asuransi, dan siklus pembayaran, serta proses-proses lainnya.

Jelajahi uji coba kami untuk memulai perjalanan otomatisasi Anda hari ini.