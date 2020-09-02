Fakta vs Fiksi: Pengguna Bisnis Dapat Dengan Mudah Membangun Robot Perangkat Lunak Menggunakan Alat RPA

Berikut jawaban klasik rekayasa sistem—tergantung. Mungkin membantu untuk memulai dengan beberapa definisi dalam konteks otomatisasi:

No-code mengacu pada alat otomatisasi yang agak mistis yang tidak memerlukan bahasa pemrograman (kode) untuk membangun artefak yang relevan, seperti aplikasi, robot, proses, keputusan, chatbot, dan sebagainya. Perangkat lunak otomatisasi no-code apa pun sering kali sulit untuk diterapkan, dioperasikan, atau diperluas di kemudian hari.

Secara umum, lingkungan no-code memiliki cakupan yang sempit dan oleh karena itu bagus dalam penyelesaian masalah vertikal atau horizontal tertentu tetapi tidak boleh diterapkan ke area di luar cakupannya. Sering kali, dengan alat otomatisasi apa pun—terutama alat no-code—saya melihat tim bersemangat untuk memperluas cakupan alat dari apa yang paling baik dilakukannya (misalnya, mengelola tugas proyek untuk tim beranggotakan dua hingga enam orang) ke area yang berdekatan yang tidak cocok (misalnya, mengintegrasikan tugas proyek dengan manajemen peta jalan untuk keterlacakan).

Low-code mengacu pada alat otomatisasi yang lebih realistis yang umumnya tidak memerlukan kode untuk mulai membangun artefak yang relevan, yang kemudian dapat diperluas oleh pengembang tanpa memulai dari awal.

Robot RPA mengacu pada satu jenis artefak otomatisasi yang sering menggabungkan otomatisasi berbasis low-code dan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi seperti yang dilakukan manusia.

Apa artinya ini bagi pengguna bisnis yang ingin membangun robot perangkat lunak menggunakan alat RPA low-code? Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, pengguna bisnis memerlukan bimbingan yang baik dari tim pakar praktis yang dapat memberikan hal-hal berikut: praktik baik yang terdokumentasi, contoh bot template, penguatan positif yang mendorong inovasi, dan dukungan pembangunan bot yang responsif. Dengan panduan dan dukungan semacam ini, pengguna bisnis dapat dengan mudah membuat robot perangkat lunak yang berguna sembari memastikan penerapan dan pemeliharaan bot tidak melebihi manfaatnya.

Akhirnya, penting untuk menjalankan bot RPA melalui pemeriksaan kualitas seperti yang Anda lakukan dengan pengembangan kode apa pun. Sementara mungkin bekerja untuk satu pengguna pada satu mesin dalam satu contoh penggunaan, robot perangkat lunak mungkin tidak berfungsi untuk semua. Pengetatan keamanan, pencatatan, dan kualitas layanan (misalnya, kesalahan coba lagi pada) diharapkan dari perangkat lunak cloud saat ini dan, dalam banyak kasus, tidak otomatis atau low code. Jika Anda berencana untuk mengetatkan proyek perangkat lunak RPA Anda, kesuksesan akan jauh lebih tinggi.

Jeff Goodhue, Spesialis TI Eksekutif Seluruh Dunia, Otomatisasi Bisnis