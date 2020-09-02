Fakta vs Fiksi: Pengguna Bisnis Dapat Dengan Mudah Membangun Robot Perangkat Lunak Menggunakan Alat RPA

Alat otomatisasi proses robotik (RPA) sering digambarkan sebagai perangkat lunak otomatisasi no-code atau low-code. Meskipun ini mungkin benar, itu tidak berarti mereka mudah bagi pebisnis untuk digunakan (atau digunakan dengan cepat) untuk membangun bot untuk mengotomatiskan proses bisnis. Kami memutuskan untuk memvalidasi gagasan “siapa pun dapat menggunakan ini” dengan meminta beberapa pakar otomatisasi dan mitra bisnis kami untuk menanggapi pertanyaan ini: Dapatkah pengguna bisnis dengan mudah membangun robot perangkat lunak menggunakan alat RPA?
Tujuh perspektif berikut—dari orang-orang yang secara rutin bekerja dengan perusahaan menggunakan berbagai alat RPA—dapat membantu menetapkan harapan yang tepat untuk apa yang diperlukan untuk memastikan pengguna bisnis dapat dengan mudah membangun robot perangkat lunak yang mereka butuhkan untuk bekerja lebih efisien dan efektif.
Pertama, tidak semua pengguna bisnis sama. Pekerjaan kami dengan pelanggan menegaskan hal itu. Beberapa pengguna bisnis—seperti analis keuangan—secara teratur menggunakan perangkat lunak canggih, jadi membuat bot RPA untuk membantu mengotomatiskan tugas-tugas yang memakan waktu dan berulang mungkin lebih mudah daripada bekerja dengan beberapa spreadsheet yang saya lihat beredar di departemen keuangan. Orang lain yang berasal dari industri yang baru memulai perjalanan digitalisasi mereka mungkin merasa mendaki Gunung Everest lebih mudah daripada membangun robot perangkat lunak.
Dimensi kedua yang perlu dipertimbangkan adalah apa yang Anda ingin robot perangkat lunak lakukan. Bot RPA dapat melakukan semua jenis tugas kantor depan dan belakang, dari contoh penggunaan yang sederhana hingga yang kompleks. Menentukan apa yang Anda ingin bot Anda lakukan akan berdampak besar pada seberapa banyak keahlian yang Anda butuhkan untuk membangunnya. Apakah Anda ingin melakukan sesuatu yang sederhana seperti menarik data dari spreadsheet dan memuat ke dalam sistem CRM Anda? Atau apakah Anda ingin melakukan sesuatu yang lebih canggih seperti mengklasifikasikan email masuk, merutekan pekerjaan, atau membuat keputusan yang rumit?
Kami telah menemukan bahwa bot RPA sederhana adalah cara yang bagus untuk memperkenalkan sebagian besar pebisnis ke perangkat lunak otomatisasi ini. Ketika orang mendapatkan pengalaman, mereka dapat menangani otomatisasi tugas kantor depan yang lebih kompleks dengan kemampuan otomatisasi proses robotik yang lebih canggih. Secara umum, barometer yang baik untuk mengetahui jenis pengguna bisnis yang dapat dengan mudah membangun robot perangkat lunak adalah ini: Jika Anda secara teratur menggunakan fungsi dalam spreadsheet atau jika Anda telah menyiapkan rutinitas otomatisasi di rumah yang sederhana, maka membangun bot RPA seharusnya relatif mudah.
Jim Casey, Direktur, IBM Digital Business Automation
Ya, pengguna bisnis yang ahli—mereka yang mengetahui sistem, proses, dan alat secara komprehensif—dapat membangun RPA sederhana tanpa pengawasan dan menghadiri robot perangkat lunak RDA (Robotic Desktop Automation) setelah beberapa minggu pelatihan RPA. Namun, TI harus selalu terlibat dalam penggunaan kembali, desain, dan pengujian (terutama untuk bot tanpa pengawasan) dan harus dimasukkan dalam hosting dan pemeliharaan bot. IT juga akan memelihara dan meningkatkan platform dasar yang menjalankan bot RPA dan RDA. Dengan kata lain, pengguna bisnis tidak dapat melakukan siklus hidup RPA menyeluruh tanpa dukungan TI, tetapi mereka dapat merancang dan membangun robot perangkat lunak dan berkolaborasi dengan TI untuk menambah nilai signifikan sepanjang siklus hidup.
Ben Chance, Mitra, IBM Automation, Pemimpin Penawaran
Biasanya jawaban untuk pertanyaan ini adalah tidak, dan saya mengatakan itu karena dua alasan:
Zach Silverstein, IBM Cloud Technical Engagement, Pimpinan Teknologi RPA Seluruh Dunia
Ya, secara teori, pengguna bisnis dapat membangun bot RPA. Menjadi lebih mudah untuk melakukannya dengan alat RPA yang tersedia. Namun, mereka menghadapi beberapa risiko mengotomatiskan proses bisnis tanpa TI. Membuat robot perangkat lunak membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan untuk menuis kode atau skrip. Fungsi TI memiliki keahlian yang mendalam dan pengalaman bertahun-tahun mengelola kepatuhan, terutama di industri yang diatur dengan ketat. Seorang klien perbankan baru-baru ini memberitahu saya bahwa pengguna bisnis mereka berhasil mengembangkan puluhan bot RPA, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang batasan akses terkait Informasi Pribadi Sensitif dan Informasi Pribadi, yang mengharuskan tim TI untuk memperbaiki beberapa otomatisasi agar sesuai dengan ketentuan.
Pengguna bisnis juga dapat memperoleh manfaat dari perspektif yang lebih luas dalam hal memprioritaskan contoh penggunaan, yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang lanskap sistem dan apa yang layak. Meskipun pengguna bisnis memiliki kemampuan untuk menulis skrip untuk transaksi yang mereka lakukan secara rutin, pandangan segar dari tim TI dapat menemukan dan mengusulkan cara untuk merancang ulang secara radikal seluruh proses bisnis. Dengan pendekatan yang inovatif, tugas-tugas berulang yang ingin diotomatisasi oleh pengguna bisnis dapat dihilangkan sepenuhnya.
Jangan salah paham, pengembang warga adalah sumber daya yang berharga untuk program otomatisasi proses bisnis apa pun, tetapi saya akan menyarankan mereka didukung oleh TI dan tim strategi atau transformasi untuk mendapatkan penerapan perangkat lunak otomatisasi dengan risiko terendah dan pengembalian tertinggi.
Katie Sotheran, Strategi, Pemasaran dan Komunikasi, IBM Automation
Berikut jawaban klasik rekayasa sistem—tergantung. Mungkin membantu untuk memulai dengan beberapa definisi dalam konteks otomatisasi:
No-code mengacu pada alat otomatisasi yang agak mistis yang tidak memerlukan bahasa pemrograman (kode) untuk membangun artefak yang relevan, seperti aplikasi, robot, proses, keputusan, chatbot, dan sebagainya. Perangkat lunak otomatisasi no-code apa pun sering kali sulit untuk diterapkan, dioperasikan, atau diperluas di kemudian hari.
Secara umum, lingkungan no-code memiliki cakupan yang sempit dan oleh karena itu bagus dalam penyelesaian masalah vertikal atau horizontal tertentu tetapi tidak boleh diterapkan ke area di luar cakupannya. Sering kali, dengan alat otomatisasi apa pun—terutama alat no-code—saya melihat tim bersemangat untuk memperluas cakupan alat dari apa yang paling baik dilakukannya (misalnya, mengelola tugas proyek untuk tim beranggotakan dua hingga enam orang) ke area yang berdekatan yang tidak cocok (misalnya, mengintegrasikan tugas proyek dengan manajemen peta jalan untuk keterlacakan).
Low-code mengacu pada alat otomatisasi yang lebih realistis yang umumnya tidak memerlukan kode untuk mulai membangun artefak yang relevan, yang kemudian dapat diperluas oleh pengembang tanpa memulai dari awal.
Robot RPA mengacu pada satu jenis artefak otomatisasi yang sering menggabungkan otomatisasi berbasis low-code dan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi seperti yang dilakukan manusia.
Apa artinya ini bagi pengguna bisnis yang ingin membangun robot perangkat lunak menggunakan alat RPA low-code? Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, pengguna bisnis memerlukan bimbingan yang baik dari tim pakar praktis yang dapat memberikan hal-hal berikut: praktik baik yang terdokumentasi, contoh bot template, penguatan positif yang mendorong inovasi, dan dukungan pembangunan bot yang responsif. Dengan panduan dan dukungan semacam ini, pengguna bisnis dapat dengan mudah membuat robot perangkat lunak yang berguna sembari memastikan penerapan dan pemeliharaan bot tidak melebihi manfaatnya.
Akhirnya, penting untuk menjalankan bot RPA melalui pemeriksaan kualitas seperti yang Anda lakukan dengan pengembangan kode apa pun. Sementara mungkin bekerja untuk satu pengguna pada satu mesin dalam satu contoh penggunaan, robot perangkat lunak mungkin tidak berfungsi untuk semua. Pengetatan keamanan, pencatatan, dan kualitas layanan (misalnya, kesalahan coba lagi pada) diharapkan dari perangkat lunak cloud saat ini dan, dalam banyak kasus, tidak otomatis atau low code. Jika Anda berencana untuk mengetatkan proyek perangkat lunak RPA Anda, kesuksesan akan jauh lebih tinggi.
Jeff Goodhue, Spesialis TI Eksekutif Seluruh Dunia, Otomatisasi Bisnis
Hampir semua vendor RPA saat ini memasarkan platform RPA low-code yang mudah digunakan untuk pengguna bisnis. Tetapi, secara realistis, berapa banyak pengguna bisnis yang dapat menggunakan platform dalam skala besar untuk mengotomatiskan proses bisnis?
Saya setuju bahwa dengan pelatihan seminggu, pengguna bisnis dapat membangun bot RPA sederhana. Namun, ketika menyangkut proses bisnis yang kompleks atau otomatisasi dalam skala besar, seseorang dengan latar belakang TI dan pengalaman masa lalu mengembangkan perangkat lunak automasi sangat penting.
Saat ini, Anda akan sulit menemukan solusi RPA mandiri. Kemampuan otomatisasi proses robotik akan berada dalam workflows dan dikombinasikan dengan teknologi seperti Business Process Management (BPM), Optical Character Recognition (OCR), Machine Learning (ML), dan Artificial Intelligence (AI). Menyatukan teknologi ini membutuhkan keterampilan arsitektur yang kuat. Ini tidak berarti bahwa pengguna bisnis tidak, atau tidak seharusnya, memiliki program RPA. Program RPA yang paling sukses dimiliki oleh bisnis dan dijalankan oleh kombinasi bisnis dan pengguna TI.
Divya Rajagopal, Pemimpin Lini Layanan IBM Automation, India
Kami terus memperdebatkan pertanyaan ini. Inilah pandangan saya: Apakah mungkin? Benar sekali! (Dengan waktu dan usaha yang cukup.)
Alat RPA telah berkembang pesat dalam memungkinkan pengguna bisnis untuk mengotomatiskan tugas-tugas sederhana dan berulang. Itu adalah awal yang baik. Bagi kami, nilai nyata dan ROI disampaikan melalui otomatisasi cerdas yang terintegrasi di seluruh ekosistem bisnis. Meskipun otomatisasi ini bisa lebih kompleks, mereka tidak menghilangkan kebutuhan untuk partisipasi pengguna bisnis. Pengguna bisnis memainkan peran penting dalam memimpikan seni yang mungkin. Tetapi saya akan menyaksikan ruang ini—otomatisasi proses robotik—karena alat dan platform berkembang pesat untuk menjadi lebih ramah pengguna untuk bisnis.
Chett Carmichael, Pengembangan Bisnis, RPA, di i1solutions, Afrika Selatan
Berdasarkan perspektif di atas, tidak apa-apa untuk mengatakan pengguna bisnis dapat dengan mudah membangun robot perangkat lunak menggunakan alat RPA jika Anda juga menjelaskan bahwa dibutuhkan beberapa tingkat dukungan — mulai dari pelatihan hingga tata kelola — untuk dapat melakukannya dengan mudah, cepat, dan aman, terutama jika Anda membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bot RPA sederhana dan berniat untuk meningkatkan solusi otomatisasi Anda.
Takeaway saya? Ini adalah situasi di mana pembeli perlu berhati-hati, di mana mengajukan pertanyaan yang tepat kepada penyedia RPA sejak awal dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengurangi total biaya kepemilikan dan mencapai ROI yang diharapkan. Dengan lebih dari 50 vendor RPA untuk dipilih, keterampilan pengambilan keputusan tim dapat diuji atau dikenakan pajak.
Mengajukan delapan pertanyaan berikut kepada calon vendor RPA dapat membantu memastikan Anda memiliki kolaborator yang tepat.
Pertanyaan-pertanyaan ini dikutip dari Robotic Process Automation: A no-hype buyer’s guide.
IBM mengakuisisi solusi RPA (tautan berada di luar ibm.com) pada bulan Juli 2020. Mirip dengan alat RPA lainnya, IBM RPA as a Service with WDG Otomatisasi (IBM RPAaaS) adalah solusi otomatisasi low-code untuk membangun, menjalankan, dan memantau robot perangkat lunak. Solusi ini hadir dengan beberapa fitur unik, seperti chatbot cerdas dan eksekusi bot bersamaan (yaitu, Anda dapat menjalankan beberapa robot perangkat lunak pada host virtual yang sama).
Dalam semangat transparansi penuh, saya bertanya kepada Zach—salah satu prospek teknis kami yang ditampilkan di atas—apakah menurutnya pengguna bisnis dapat dengan mudah membangun bot menggunakan solusi RPA ini. Ia memberikan evaluasi berikut:
IBM RPaaaS melebihi harapan saya dalam kemampuannya untuk menyediakan lingkungan pengembangan yang kuat sambil mempertahankan konteks yang diperlukan bagi pengguna bisnis untuk memahami dan menerapkan otomatisasi. Semua fitur—mulai dari tampilan skrip/desainer ganda, chatbot yang mudah dibuat dan digunakan, dan jumlah perintah yang mengesankan (600+ perintah out-of-the-box) —menjadikannya platform yang kuat untuk pemangku kepentingan bisnis tingkat tinggi dan pengembang TI dan RPA berpengalaman.
Seorang pengguna bisnis dengan bakat teknis sedang hingga kuat dan tidak memiliki pengalaman RPA sebelumnya dapat memahami perangkat lunak otomatisasi dalam waktu sekitar dua minggu untuk mulai membangunnya dan mewujudkannya secara efektif dengan bot. Untuk membuat bot RPA siap produksi, kuat, dapat diterapkan, dan tangguh adalah di mana sumber daya berguna, mengingat keakraban mendalam mereka dengan konsep-konsep pengembangan umum tersebut.
Pada kenyataannya, terlepas dari alat RPA yang digunakan, biasanya pihak bisnis yang menugaskan penggunaan alat tersebut kepada sumber daya pengembang, karena lebih mudah dan cepat untuk mengajarkan sistem bisnis kepada sumber daya teknis daripada mengajarkan praktik dan konsep pengembangan kepada pengguna bisnis. Selain itu, pengguna bisnis sering menjadi staf dan menggunakan perangkat lunak RPA untuk peluang khusus domain. Teknisnya, meningkatkan keterampilan pengguna bisnis untuk hanya satu atau dua contoh penggunaan RPA tidak selalu merupakan ide logistik yang masuk akal. Namun, tren tersebut mulai berubah seiring dengan pertumbuhan hyperautomation, karena perusahaan menyadari nilai dari mengoptimalkan seluruh proses bisnis, bukan hanya bagian-bagian dari proses tersebut, dengan solusi RPA yang ditingkatkan.
Akhirnya, pengembangan Pusat Keunggulan Otomatisasi RPA (COE) dapat memungkinkan peningkatan keterampilan asli, peningkatan berkelanjutan, dan pertumbuhan keahlian saat RPA diambil di seluruh perusahaan. Hal ini memungkinkan pengguna bisnis untuk secara organik meningkatkan kenyamanan dan tingkat keterampilan mereka dengan perangkat lunak otomatisasi seiring bertambahnya kepentingan dan prioritas bisnis.
