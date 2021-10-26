Masa depan Robotic Process Automation (RPA)

Keberhasilan mengharuskan setiap pemimpin RPA untuk mempertimbangkan di mana dan kapan harus menerapkan analitik, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (AI) dalam desain mereka. Merek dan organisasi yang dapat meningkatkan kecepatan keputusan akan berhasil mengantisipasi kebutuhan pelanggan, memenuhi janji merek, dan mengurangi risiko peraturan dan kepatuhan.
Pelajari bagaimana para pemimpin masa depan dapat memulai perjalanan mereka di 3A RPA — analitik, otomatisasi, dan AI:
Pasar otomatisasi proses robotik (RPA ) telah membantu banyak klien meningkatkan kecepatan, memberikan akurasi yang lebih tinggi, mencapai tingkat konsistensi yang lebih tinggi, mengurangi biaya, memberikan skala dan meningkatkan kualitas. Constellation Research memperkirakan ukuran pasar pada tahun 2021 mencapai pendapatan $2,2M, dengan CAGR 18,8% dan pertumbuhan menjadi $5,07M pada tahun 2026.
RPA adalah teknologi sistem transaksional yang memungkinkan otomatisasi proses bisnis menggunakan robot perangkat lunak (“bot”). Alat RPA mengawasi pengguna dan kemudian mengulangi tugas serupa di antarmuka pengguna grafis (GUI). RPA berbeda dari alat otomatisasi alur kerja karena itu adalah aturan dan tindakan eksplisit yang ditulis untuk mengotomatiskan tindakan dengan cara yang tidak cerdas.
Alat RPA telah mencapai batasnya dalam hal kemampuan karena otomatisasi transaksional membutuhkan overhead manajemen yang besar. Sederhananya, otomatisasi transaksional sulit dikelola. Oleh karena itu, kelas baru aplikasi perusahaan yang dikenal sebagai aplikasi otonom telah muncul untuk menghadirkan otomatisasi cerdas, kemampuan kognitif, dan kecerdasan buatan untuk organisasi dalam fungsi bisnis seperti keuangan, rantai pasokan, pengalaman pelanggan, sumber daya manusia, dan perencanaan.
Kenyataannya adalah bahwa aplikasi transaksional tradisional telah menjalankan jalannya. Tekanan untuk menurunkan margin, mengurangi technical debt, dan membatasi investasi pada sistem inti menciptakan insentif yang sangat besar bagi perusahaan untuk melakukan otomatisasi. Pelanggan menginginkan pendekatan berbasis kognitif untuk membangun fondasi sejati bagi otomatisasi dan kecerdasan buatan — keputusan presisi yang didorong oleh data dan kecerdasan. Manfaatnya mencakup kebutuhan staf yang lebih sedikit, berkurangnya kesalahan, keputusan yang lebih cerdas, serta keamanan yang dapat ditingkatkan dalam skala besar. Pencarian untuk perusahaan otonom dimulai dengan keinginan untuk mempertimbangkan keputusan apa yang membutuhkan otomatisasi cerdas versus penilaian manusia. Aplikasi ini tidak dapat mengandalkan aturan hard-code untuk berhasil. Mereka harus mengambil pendekatan kognitif, menerapkan teknik AI dan machine-learning (ML) , dan menjadi mandiri.
Vendor dari berbagai bidang berambisi untuk memenuhi janji ini. Penyedia perencanaan sumber daya perusahaan lama, vendor cloud, solusi manajemen proses bisnis, produk Otomatisasi proses robotik, vendor process-mining proses, dan perusahaan layanan TI dengan solusi perangkat lunak berusaha bersaing dengan vendor murni untuk pangsa pikiran dan dominasi pasar di pasar ini, yang diperkirakan oleh Constellation Research akan mencapai $10,35 miliar pada tahun 2030. Constellation percaya setiap perusahaan akan merancang untuk kesadaran AI yang mampu bekerja, belajar, dan memulihkan diri secara mandiri.
IBM Robotic Process Automation adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengotomatiskan tugas back-office berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia di komputer. Ini merupakan bagian dari solusi IBM untuk otomatisasi bisnis.