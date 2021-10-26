Masa depan Robotic Process Automation (RPA)

Pasar otomatisasi proses robotik (RPA ) telah membantu banyak klien meningkatkan kecepatan, memberikan akurasi yang lebih tinggi, mencapai tingkat konsistensi yang lebih tinggi, mengurangi biaya, memberikan skala dan meningkatkan kualitas. Constellation Research memperkirakan ukuran pasar pada tahun 2021 mencapai pendapatan $2,2M, dengan CAGR 18,8% dan pertumbuhan menjadi $5,07M pada tahun 2026.

RPA adalah teknologi sistem transaksional yang memungkinkan otomatisasi proses bisnis menggunakan robot perangkat lunak (“bot”). Alat RPA mengawasi pengguna dan kemudian mengulangi tugas serupa di antarmuka pengguna grafis (GUI). RPA berbeda dari alat otomatisasi alur kerja karena itu adalah aturan dan tindakan eksplisit yang ditulis untuk mengotomatiskan tindakan dengan cara yang tidak cerdas.

Alat RPA telah mencapai batasnya dalam hal kemampuan karena otomatisasi transaksional membutuhkan overhead manajemen yang besar. Sederhananya, otomatisasi transaksional sulit dikelola. Oleh karena itu, kelas baru aplikasi perusahaan yang dikenal sebagai aplikasi otonom telah muncul untuk menghadirkan otomatisasi cerdas, kemampuan kognitif, dan kecerdasan buatan untuk organisasi dalam fungsi bisnis seperti keuangan, rantai pasokan, pengalaman pelanggan, sumber daya manusia, dan perencanaan.