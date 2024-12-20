Apa itu infrastruktur jaringan?

Infrastruktur jaringan adalah kombinasi komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan jaringan komputer modern. Perusahaan bergantung pada infrastruktur jaringan dan konektivitas yang disediakannya untuk komunikasi antara pengguna, aplikasi, dan perangkat yang mendukung sebagian besar proses bisnis saat ini.
Untuk membantu memastikan ketersediaan jaringan, sebagian besar perusahaan memasukkan beberapa jenis manajemen infrastruktur jaringan ke dalam perencanaan mereka. Ini termasuk alat pemantauan jaringan, pemeliharaan dan manajemen serta solusi keamanan yang membantu mengoptimalkan kinerja jaringan.
Karena perannya dalam operasi bisnis inti, infrastruktur jaringan telah menjadi bagian penting dari transformasi digital, dan pasar global untuk infrastruktur jaringan perusahaan besar dan berkembang. Banyak perusahaan melihatnya sebagai peluang untuk menggunakan teknologi yang sedang berkembang seperti kecerdasan buatan (AI) dan komputasi cloud.
Dengan valuasi hampir USD 60 miliar hanya dalam waktu 2 tahun, pasar global untuk infrastruktur jaringan diperkirakan akan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4,9% dalam 5 tahun ke depan1.
Jaringan modern bergantung pada kombinasi komponen perangkat keras dan perangkat lunak, praktik, proses, dan sistem agar dapat berfungsi. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang beberapa komponen dan layanan yang paling banyak digunakan dan bagaimana komponen dan layanan tersebut memungkinkan infrastruktur jaringan bekerja secara efektif.
Node adalah node pada jaringan, yang terhubung ke perangkat seperti komputer, printer, atau modem, yang dapat menerima, mengirim, membuat, atau menyimpan data. Perangkat jaringan, seperti komputer, router, dan sakelar, harus dapat mengenali, memproses, dan mengirimkan informasi agar infrastruktur jaringan dapat berfungsi. Dengan demikian, setiap node diidentifikasi oleh alamat (dikenal sebagai alamat IP) dan diberikan akses ke jaringan.
Alamat Internet Protocol (IP) adalah nomor yang telah ditetapkan ke node yang terhubung ke jaringan komputer. Setiap alamat IP mengidentifikasi perangkat dan jaringan yang terhubung dengannya serta lokasi spesifiknya di jaringan. Saat satu perangkat mengirim data ke perangkat lain, data tersebut mencakup alamat IP kedua perangkat. Data dikirim melalui jaringan, antara node, dengan menggunakan router dan sakelar.
Router adalah perangkat yang mengirimkan paket data (unit kecil informasi yang telah diformat untuk transmisi melalui jaringan) antar jaringan. Router menganalisis data untuk menentukan jalur terbaik yang harus dikirim, dengan mengandalkan algoritme perutean yang canggih untuk meneruskannya secara efisien ke node tujuan.
Sakelar adalah perangkat yang menghubungkan perangkat jaringan dan mengelola komunikasi antara node di seluruh jaringan, memastikan bahwa paket data mencapai tujuan yang dimaksudkan. Tidak seperti router, yang mengirimkan informasi antara jaringan, sakelar mengirimkan informasi antara jaringan, antara node yang terhubung.
Titik akses nirkabel (WAP) adalah komponen yang memungkinkan perangkat seperti ponsel pintar dan laptop yang mengandalkan koneksi Wi-Fi untuk terlibat melalui jaringan. WAP memungkinkan berbagai perangkat untuk mengakses internet dengan bertindak sebagai perantara antara jaringan kabel (jaringan di mana node terhubung dengan kabel, seperti Ethernet) dan jaringan nirkabel (jaringan yang bergantung pada sinyal nirkabel, seperti 5G).
WAP sangat penting untuk infrastruktur jaringan karena membantu menjembatani kesenjangan untuk perangkat yang perlu mengakses kedua jenis jaringan, kabel dan nirkabel, dan memungkinkan konektivitas tanpa batas bagi pengguna dan aplikasi yang bergantung padanya.
Jaringan yang ditetapkan perangkat lunak (SDN) adalah pendekatan yang dikendalikan perangkat lunak untuk infrastruktur jaringan yang dirancang untuk antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang merupakan pusat dari banyak operasi bisnis inti. SDN membantu perusahaan memaksimalkan platform terpusat untuk berkomunikasi dengan infrastruktur jaringan mereka dan memandu lalu lintas jaringan. Karena popularitasnya yang terus meningkat, pasar SDN mencapai valuasi sebesar USD 28,2 miliar tahun lalu dan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 17% selama 7 tahun ke depan 2.
Dalam manajemen jaringan, pendekatan terpusat yang dikenal sebagai jaringan area luas yang ditentukan perangkat lunak (SD-WAN) memberikan gambaran seluruh jaringan yang memungkinkan administrator untuk mengumpulkan informasi perutean, mengoptimalkan sumber daya jaringan, meningkatkan kinerja jaringan, mengotomatiskan tugas-tugas sederhana, meningkatkan penyeimbangan beban, dan mengurangi latensi dan gangguan. Solusi SDN-WAN juga membantu menambah keamanan pada infrastruktur jaringan melalui penambahan fitur seperti firewall dan sistem intrusi/deteksi/pencegahan (IDS/IPS).
Selain perbedaan arsitekturnya, jaringan berkabel dan nirkabel memainkan peran yang berbeda dalam infrastruktur jaringan modern. Jaringan kabel—di mana data ditransmisikan antara node, sakelar, dan router melalui kabel—sangat penting untuk memproses beban kerja di mana bandwidth tinggi, konektivitas jaringan, dan keamanan sangat penting, seperti transfer data besar.
Namun, jaringan nirkabel mengandalkan gelombang radio untuk mengirimkan data dan lebih ideal untuk situasi di mana bandwidth, keandalan, dan keamanan tidak terlalu penting. Misalnya, internet rumah sering bergantung pada koneksi internet nirkabel, seperti halnya perangkat yang terhubung dengan Internet of Things (IoT) mulai dari lemari es dan TV pintar hingga mobil otonom. Meskipun tidak seaman teknologi berkabel, setiap generasi jaringan nirkabel lebih aman dan dapat diandalkan daripada generasi sebelumnya. Sebagai contoh, koneksi 5G secepat kilat saat ini memiliki fitur enkripsi dan standar autentikasi yang lebih baik daripada pendahulunya, 4G.
Teknologi digital memainkan peran penting dalam sebagian besar proses bisnis modern, sehingga sangat penting bagi organisasi untuk berinvestasi dalam infrastruktur jaringan yang kuat. Jaringan yang dirancang dengan baik mendukung solusi teknologi baru, meningkatkan produktivitas, dan membantu bisnis mengumpulkan dan memproses data dalam jumlah besar secara lebih efektif.
Infrastruktur jaringan yang buruk, bagaimanapun, dapat bermanifestasi dalam beberapa cara, mengakibatkan penyimpangan keamanan, kecepatan transfer data yang lambat, gangguan pada alur kerja karyawan dan pengguna, kinerja aplikasi yang buruk, dan banyak lagi.
Organisasi bergantung pada infrastruktur jaringan untuk mendukung kemampuan seperti pekerjaan jarak jauh dan komputasi cloud yang telah menjadi penting untuk sukses. Infrastruktur TI yang kuat dan dirancang dengan baik membantu memastikan kolaborasi real-time yang mulus bagi pengguna, akses internet tanpa hambatan, dan lebih sedikit gangguan kerja.
Berikut adalah beberapa manfaat paling populer dari membangun dan memelihara infrastruktur jaringan yang kuat:
Seiring dengan berkembangnya infrastruktur jaringan modern untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan perubahan kebutuhan bisnis, contoh penggunaannya pun semakin banyak. Berikut adalah beberapa yang paling populer.
Jaringan area pribadi (PAN) yang mudah dan andal menghubungkan perangkat yang hanya berjarak beberapa meter dengan menggunakan teknologi inframerah. Bluetooth adalah salah satu contoh jaringan PAN yang paling populer, yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan pengeras suara dan TV di rumah mereka dengan smartphone atau laptop.
PAN biasanya nirkabel, memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung melalui area kecil. Mereka juga dapat menyediakan internet dengan membangun jaringan kecil yang hanya dapat digunakan oleh perangkat yang diautentikasi, misalnya, dengan menggunakan ponsel cerdas untuk membuat 'hotspot' internet di kafe. Meskipun PAN dianggap aman, sebagian besar karena jangkauannya yang terbatas, penggunaan kata sandi yang kuat dan enkripsi masih disarankan untuk mencegah akses yang tidak sah.
Jaringan area lokal (LAN) adalah sistem yang menghubungkan komputer dan jenis perangkat lainnya dalam satu lokasi. LAN dapat menggunakan koneksi kabel dan nirkabel, dan jangkauannya tergantung pada topologi jaringan mereka (jumlah perangkat yang disambungkan dan kedekatan fisik perangkat satu sama lain). Tidak seperti PAN, koneksi LAN dimulai dari beberapa meter dan dapat meluas hingga ratusan meter dalam pengaturan kantor yang besar.
LAN banyak digunakan dalam lingkungan bisnis, di mana banyak pengguna dan komputer perlu bertukar data dalam area geografis yang terbatas. Ketika mereka dikonfigurasi dengan benar, LAN bisa sangat aman. Namun, mereka masih memerlukan tindakan aktif untuk diambil, seperti pemasangan firewall dan kontrol akses, atau node yang mereka hubungkan dapat menjadi korban serangan siber, pelanggaran data, dan ancaman lainnya.
Jaringan area luas (WAN) adalah jaringan komputer berskala besar, biasanya digunakan oleh perusahaan yang perlu menghubungkan kantor di lokasi fisik yang berbeda. Contoh WAN yang paling dikenal luas adalah internet itu sendiri, jaringan yang menghubungkan miliaran pengguna dan perangkat di lokasi yang terpisah secara fisik di seluruh dunia. Contoh lainnya adalah jaringan keuangan yang menyediakan layanan ATM kepada pengguna bank di berbagai kota dan negara.
WAN menjangkau lebih jauh daripada PAN atau LAN (meskipun secara teknis, WAN terdiri dari banyak PAN dan LAN yang lebih kecil dan terhubung) dan membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk keamanan. Selain firewall dan solusi enkripsi, WAN menggunakan teknologi baru seperti multiprotocol label switching (MPLS) untuk membantu memastikan keamanan data yang bepergian melintasi wilayah dan bahkan di seluruh dunia.
Seperti WAN, jaringan area metropolitan (MAN) terdiri dari LAN dan PAN yang saling terhubung dan tersebar di area fisik. MAN menghubungkan bisnis lokal, gedung di kampus, gedung pemerintah, dan jenis jaringan lain yang terhubung tetapi secara fisik terpisah. Seperti jaringan lainnya, MAN mengandalkan kombinasi konektivitas kabel dan nirkabel, termasuk serat optik, ethernet, dan 5G.
MAN lebih kecil dari WAN, dan mereka lebih efisien karena tidak mencakup area fisik yang luas. Meskipun MAN terdiri dari jaringan yang lebih kecil dan saling terhubung, keamanan dan administrasi MAN dikendalikan oleh satu organisasi.
Jaringan cloud adalah infrastruktur jaringan virtual yang terdiri dari server, mesin virtual (VM), aplikasi, dan sistem lainnya. Penyedia layanan cloud (CSP) mengkhususkan diri dalam komputasi cloud dan menawarkan berbagai solusi cloud yang berjalan pada jaringan cloud. Tidak seperti jenis jaringan lainnya, jaringan cloud sepenuhnya virtual, yang berarti jaringan ini dijalankan dan dihosting pada arsitektur jaringan yang disediakan oleh CSP, bukan oleh pengguna.
CSP menyediakan perangkat lunak yang diperlukan dan perangkat keras virtual bagi organisasi untuk menjalankan berbagai solusi dan layanan di cloud dan mengukur sumber daya mereka secara dinamis sesuai kebutuhan. Layanan cloud telah meledak popularitasnya baru-baru ini, dengan lebih dari 90% organisasi menggunakan cloud dengan berbagai cara3. Untuk mengakses infrastruktur jaringan cloud dan semua manfaat, yang dibutuhkan organisasi adalah perangkat dengan akses ke internet.
Temukan bagaimana infrastruktur hybrid cloud dapat mendukung strategi AI Anda. Pelajari dari pakar IBM cara mengubah teknologi yang ada menjadi sistem yang tangkas dan siap AI, yang mendorong inovasi dan efisiensi di seluruh operasi bisnis Anda.
Jelajahi bagaimana solusi hybrid cloud dapat mengoptimalkan operasi bisnis Anda yang didorong oleh AI. Pelajari studi kasus dan solusi unggulan untuk melihat bagaimana perusahaan menggunakan hybrid cloud IBM demi mencapai efisiensi, skalabilitas, dan keamanan yang lebih besar.
Pelajari tentang perbedaan utama antara infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Jelajahi bagaimana setiap model cloud menyediakan berbagai tingkat kontrol, skalabilitas, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda.
Temukan biaya tersembunyi dari peningkatan skala AI generatif dan pelajari dari pakar cara membuat investasi AI Anda lebih efisien dan berdampak.
Pelajari dasar-dasar manajemen TI, termasuk alasan pentingnya bagi organisasi modern dan berbagai fitur utama untuk memastikan operasi yang lancar dan efisien di seluruh sistem teknologi.
IBM Cloud Infrastructure Center adalah platform perangkat lunak yang kompatibel dengan OpenStack untuk mengelola infrastruktur cloud pribadi di IBM zSystems dan IBM LinuxONE.
Temukan server, penyimpanan, dan perangkat lunak yang dirancang untuk hybrid cloud dan strategi AI perusahaan Anda.
Temukan solusi infrastruktur cloud yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda dan tingkatkan sumber daya sesuai permintaan.
Ubah infrastruktur perusahaan Anda dengan solusi hybrid cloud yang siap AI dari IBM. Temukan server, penyimpanan, dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengamankan, menskalakan, dan memodernisasi bisnis Anda atau mengakses insight pakar demi meningkatkan strategi AI generatif Anda.