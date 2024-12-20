Apa itu infrastruktur jaringan?

Untuk membantu memastikan ketersediaan jaringan, sebagian besar perusahaan memasukkan beberapa jenis manajemen infrastruktur jaringan ke dalam perencanaan mereka. Ini termasuk alat pemantauan jaringan, pemeliharaan dan manajemen serta solusi keamanan yang membantu mengoptimalkan kinerja jaringan.

Karena perannya dalam operasi bisnis inti, infrastruktur jaringan telah menjadi bagian penting dari transformasi digital, dan pasar global untuk infrastruktur jaringan perusahaan besar dan berkembang. Banyak perusahaan melihatnya sebagai peluang untuk menggunakan teknologi yang sedang berkembang seperti kecerdasan buatan (AI) dan komputasi cloud.

Dengan valuasi hampir USD 60 miliar hanya dalam waktu 2 tahun, pasar global untuk infrastruktur jaringan diperkirakan akan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4,9% dalam 5 tahun ke depan1.