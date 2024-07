Apa itu SD-WAN?

Ya, tiga arsitektur SD-WAN yang umum meliputi:

SD-WAN berbasis Internet Layanan Telco atau MSP SD-WAN Mengelola SD-WAN sebagai Layanan

SD-WAN berbasis internet juga dikenal sebagai SD-WAN "Do it Yourself", dan ini terjadi ketika sebuah organisasi menerapkan SD-WAN menggunakan sumber daya internal. Staf TI perusahaan bertanggung jawab atas pemasangan perangkat SD-WAN yang diperlukan, penerapan peranti lunak SD-WAN, dan pemeliharaan serta pengelolaan SD-WAN yang berkelanjutan.

Layanan telekomunikasi atau MSP SD-WAN adalah layanan di mana organisasi membayar penyedia layanan untuk memasang dan memberikan konektivitas SD-WAN di seluruh lokasi WAN. Penyedia menyediakan peralatan dan tenaga kerja, serta memastikan jaringan dan layanan transportasi yang diperlukan tersedia.

SD-WAN yang dikelola sebagai layanan memungkinkan organisasi untuk mengakses arsitektur SD-WAN penyedia yang ada melalui orkestrasi peranti lunak. SD-WAN ini berada di jaringan pribadi penyedia dan sering ditawarkan sebagai Peranti Lunak sebagai Layanan (SaaS) kepada klien.