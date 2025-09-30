Apa yang dimaksud dengan manajemen jaringan?

Manajemen jaringan membantu menyediakan, memantau, mengamankan, mengoperasikan, dan memelihara saluran transfer data organisasi. Misalnya, staf IT organisasi dapat memprioritaskan akses ke daya pemrosesan dan memori di jaringan untuk aplikasi yang sangat penting dibandingkan dengan aplikasi yang kurang penting atau tidak penting.

Suatu organisasi dapat melakukan outsourcing sebagian atau seluruh aspek manajemen jaringan ke penyedia layanan terkelola (MSP) untuk membebaskan staf IT internal atau ketika kemampuan dan keahlian jaringan internal terbatas. MSP dapat mengelola akses jaringan dasar dan layanan transportasi seperti jaringan area lokal (LAN) dan jaringan area luas (WAN), serta mengelola koneksi yang lebih kompleks seperti yang ditemukan di jaringan WAN yang ditentukan perangkat lunak (SD-WAN).