Apa yang dimaksud dengan manajemen jaringan?

Manajemen jaringan adalah tempat administrator jaringan mengelola jaringan dengan menggunakan keterampilan, proses, dan alat untuk memastikan sumber daya jaringan—seperti perangkat keras, penyimpanan, memori, bandwidth, data, dan daya pemrosesan yang tersedia di jaringan—dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dan layanan secara efisien. dan seaman mungkin.
Manajemen jaringan membantu menyediakan, memantau, mengamankan, mengoperasikan, dan memelihara saluran transfer data organisasi. Misalnya, staf IT organisasi dapat memprioritaskan akses ke daya pemrosesan dan memori di jaringan untuk aplikasi yang sangat penting dibandingkan dengan aplikasi yang kurang penting atau tidak penting.
Suatu organisasi dapat melakukan outsourcing sebagian atau seluruh aspek manajemen jaringan ke penyedia layanan terkelola (MSP) untuk membebaskan staf IT internal atau ketika kemampuan dan keahlian jaringan internal terbatas. MSP dapat mengelola akses jaringan dasar dan layanan transportasi seperti jaringan area lokal (LAN) dan jaringan area luas (WAN), serta mengelola koneksi yang lebih kompleks seperti yang ditemukan di jaringan WAN yang ditentukan perangkat lunak (SD-WAN).
Anda mungkin juga mendengar atau melihat istilah "manajemen jaringan" yang digunakan untuk merujuk pada administrator sistem IT dan pusat operasi jaringan (NOC) yang digunakan untuk melakukan penyediaan, manajemen konfigurasi, manajemen kesalahan, manajemen kinerja, manajemen keamanan, dan tugas-tugas manajemen jaringan lainnya.
Meskipun manajemen jaringan mengacu pada tugas yang dilakukan administrator untuk memelihara dan mengamankan jaringan, sistem manajemen jaringan, juga disebut perangkat lunak manajemen jaringan, adalah alat yang digunakan administrator untuk melakukan tugas tersebut. Lebih khusus lagi, sistem manajemen jaringan mengumpulkan data waktu nyata dari perangkat jaringan dan memberikan administrator titik pusat kendali tempat mereka dapat mengatur kebijakan keamanan jaringan, mengalokasikan sumber daya jaringan, dan banyak lagi. Misalnya, administrator jaringan dapat menetapkan kebijakan failover untuk aplikasi yang sangat penting untuk secara otomatis beralih ke memori dari lokasi cadangan jika terjadi gangguan jaringan yang mengancam akses layanan utama.
Sistem manajemen jaringan memungkinkan:
Tugas dalam manajemen jaringan meliputi:
Protokol manajemen jaringan menentukan proses, prosedur, dan kebijakan untuk mengelola, memantau, dan memelihara jaringan. Protokol ini memungkinkan administrator jaringan memperoleh dan melihat informasi dari perangkat jaringan mengenai ketersediaan, latensi jaringan, kehilangan paket/data, dan kesalahan melalui sistem manajemen jaringan.
Sistem manajemen jaringan juga dapat mengumpulkan informasi dari perangkat secara otomatis melalui protokol manajemen jaringan untuk tugas otomatis seperti memperbarui perangkat lunak atau pemantauan kinerja. Contoh protokol manajemen jaringan meliputi:
Manfaat manajemen jaringan meliputi:
