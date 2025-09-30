Apa yang dimaksud dengan manajemen jaringan?

Manajemen jaringan adalah tempat administrator jaringan mengelola jaringan dengan menggunakan keterampilan, proses, dan alat untuk memastikan sumber daya jaringan—seperti perangkat keras, penyimpanan, memori, bandwidth, data, dan daya pemrosesan yang tersedia di jaringan—dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dan layanan secara efisien. dan seaman mungkin.

Manajemen jaringan membantu menyediakan, memantau, mengamankan, mengoperasikan, dan memelihara saluran transfer data organisasi. Misalnya, staf IT organisasi dapat memprioritaskan akses ke daya pemrosesan dan memori di jaringan untuk aplikasi yang sangat penting dibandingkan dengan aplikasi yang kurang penting atau tidak penting.

Suatu organisasi dapat melakukan outsourcing sebagian atau seluruh aspek manajemen jaringan ke penyedia layanan terkelola (MSP) untuk membebaskan staf IT internal atau ketika kemampuan dan keahlian jaringan internal terbatas. MSP dapat mengelola akses jaringan dasar dan layanan transportasi seperti jaringan area lokal (LAN) dan jaringan area luas (WAN), serta mengelola koneksi yang lebih kompleks seperti yang ditemukan di jaringan WAN yang ditentukan perangkat lunak (SD-WAN).
Apa itu sistem manajemen jaringan?

Anda mungkin juga mendengar atau melihat istilah "manajemen jaringan" yang digunakan untuk merujuk pada administrator sistem IT dan pusat operasi jaringan (NOC) yang digunakan untuk melakukan penyediaan, manajemen konfigurasi, manajemen kesalahan, manajemen kinerja, manajemen keamanan, dan tugas-tugas manajemen jaringan lainnya.

Meskipun manajemen jaringan mengacu pada tugas yang dilakukan administrator untuk memelihara dan mengamankan jaringan, sistem manajemen jaringan, juga disebut perangkat lunak manajemen jaringan, adalah alat yang digunakan administrator untuk melakukan tugas tersebut. Lebih khusus lagi, sistem manajemen jaringan mengumpulkan data waktu nyata dari perangkat jaringan dan memberikan administrator titik pusat kendali tempat mereka dapat mengatur kebijakan keamanan jaringan, mengalokasikan sumber daya jaringan, dan banyak lagi. Misalnya, administrator jaringan dapat menetapkan kebijakan failover untuk aplikasi yang sangat penting untuk secara otomatis beralih ke memori dari lokasi cadangan jika terjadi gangguan jaringan yang mengancam akses layanan utama.

Sistem manajemen jaringan memungkinkan:

  • Identifikasi masalah jaringan secara proaktif, sering kali menggunakan kemampuan AI/ML untuk mendeteksi pola perilaku jaringan, serta mendeteksi dan merespons masalah jaringan yang terjadi dengan cepat.
  • Pemantauan alokasi sumber daya dan keamanan jaringan.
  • Pemecahan masalah yang dipercepat melalui satu titik kontrol atas lalu lintas jaringan dan untuk manajemen kinerja.
  • Otomatisasi jaringan yang menghilangkan kebutuhan akan campur tangan manusia dalam pekerjaan berulang seperti tugas manajemen konfigurasi jaringan dan peningkatan.
Apa saja contoh tugas manajemen jaringan?

Tugas dalam manajemen jaringan meliputi:

  • Mendorong pembaruan perangkat lunak ke perangkat di seluruh jaringan: Tergantung pada kemampuan IT organisasi dan sistem manajemen jaringan, pembaruan dapat didorong ke perangkat yang merupakan bagian integral dari operasi jaringan perusahaan, seperti router, serta perangkat pengguna akhir yang mencakup printer dan telepon.
  • Melakukan pemeliharaan jaringan: Pemeliharaan jaringan melibatkan pelaksanaan tugas yang diperlukan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dan meningkatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang penting untuk kelangsungan operasi jaringan.
  • Pemantauan kinerja jaringan: Pemantauan kinerja jaringan dilakukan untuk memastikan kinerja yang optimal, kinerja sumber daya jaringan yang berkelanjutan.
  • Mengidentifikasi ancaman keamanan dan mengatasi kerentanan jaringan: Administrator jaringan memantau jaringan untuk mencari tanda potensi ancaman atau pelanggaran dan menggunakan alat bantu AI yang memperingatkan mereka tentang serangan atau kemungkinan risiko keamanan, yang kemudian dapat dimitigasi atau dicegah. Jenis ancaman keamanan jaringan termasuk ransomware dan denial-of-service terdistribusi (DDoS). Beberapa contoh kerentanan jaringan termasuk perangkat keras yang tidak diinstal dengan benar, kata sandi yang tidak aman, dan kelemahan desain yang dapat dieksploitasi dalam sistem operasi.
  • Meningkatkan keamanan jaringan: Meningkatkan keamanan jaringan mencakup tugas seperti membuat firewall yang memblokir aktivitas mencurigakan di jaringan dan penerapan autentikasi multifaktor (MFA).
  • Manajemen alamat IP: Administrator jaringan menyimpan inventaris alamat IP yang tidak tersedia dan tersedia yang diperlukan untuk perangkat yang berada di jaringan. Administrator jaringan menetapkan dan membatalkan penetapan alamat IP saat perangkat disediakan atau tidak disediakan dari jaringan. Alamat IP terkadang diberikan secara dinamis melalui server protokol konfigurasi host dinamis (DHCP), yang sering ditemukan di jaringan perusahaan besar.
  • Penyediaan jaringan: Administrator jaringan menyediakan infrastruktur jaringan dengan sumber daya sistem IT seperti bandwidth dan saluran transportasi (kabel, broadband, 5G, LTE, satelit, dan sebagainya) untuk memungkinkan akses antar pengguna, perangkat pengguna akhir, perangkat IoT, aplikasi, dan data pada tingkat kinerja yang diinginkan.
  • Mengatur kontrol akses jaringan: Hal ini dilakukan untuk mengatur bagaimana perangkat di tepi dan aplikasi di lingkungan cloud mengakses data melalui jaringan. Misalnya, kontrol akses dapat diterapkan untuk mencegah data sensitif ditransfer melalui jaringan ke lingkungan cloud publik.
Apa yang dimaksud dengan protokol manajemen jaringan?

Protokol manajemen jaringan menentukan proses, prosedur, dan kebijakan untuk mengelola, memantau, dan memelihara jaringan. Protokol ini memungkinkan administrator jaringan memperoleh dan melihat informasi dari perangkat jaringan mengenai ketersediaan, latensi jaringan, kehilangan paket/data, dan kesalahan melalui sistem manajemen jaringan.

Sistem manajemen jaringan juga dapat mengumpulkan informasi dari perangkat secara otomatis melalui protokol manajemen jaringan untuk tugas otomatis seperti memperbarui perangkat lunak atau pemantauan kinerja. Contoh protokol manajemen jaringan meliputi:

  • Simple Network Management Protocol (SNMP): Protokol standar terbuka yang menanyakan setiap elemen jaringan dan mengirimkan respons ke sistem untuk dianalisis.
  • Internet Control Message Protocol (ICMP): Lapisan jaringan TCP/IP yang menyediakan layanan pemecahan masalah, kontrol, dan pesan kesalahan.
  • Telemetri streaming: Protokol yang mentransmisikan indikator kinerja utama dari perangkat jaringan ke sistem secara real-time.
Apa saja manfaat dari manajemen jaringan?

Manfaat manajemen jaringan meliputi:

  • Visibilitas jaringan: Tim operasi dan teknik jaringan menggunakan sistem manajemen jaringan untuk pemantauan terpusat dan visibilitas kinerja jaringan dan lingkungan cloud hybrid mereka.
  • Deteksi dan pencegahan waktu henti yang tidak direncanakan: Administrator jaringan dapat menggunakan alat pemantauan AI untuk mendeteksi potensi pemadaman dan mencegah terjadinya gangguan atau menetapkan kebijakan failover yang mengalihkan lalu lintas dan sumber daya.
  • Optimalisasi kinerja: Melalui peningkatan visibilitas dan akses ke data kinerja jaringan yang disediakan oleh sistem manajemen jaringan, tim operasi dan teknik jaringan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang menghasilkan efisiensi, efektivitas biaya, ketersediaan, dan keamanan jaringan yang lebih baik. Selain itu, jaringan yang dioptimalkan untuk performa juga dapat berkontribusi pada pengalaman pengguna yang lebih baik karena berkurangnya latensi dan waktu respons, serta ketersediaan yang lebih baik.

 
