Apa itu 5G?

Meskipun 5G menggunakan frekuensi radio yang sama dengan jaringan 4G dan 3G, ada beberapa perbedaan penting yang membuatnya lebih unggul, terutama bagi bisnis yang ingin menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari proyek transformasi digital.

Kecepatan dan latensi

Kecepatan 5G 10x lebih cepat daripada yang ditawarkan oleh jaringan 4G dan 3G, yang berarti aktivitas seperti mengunduh file besar atau mencadangkan data ke cloud akan memakan waktu kurang dari satu detik, bukan beberapa menit, atau bahkan berjam-jam. Kecepatan transfer data 5G mencapai 20 gigabit per detik (Gbps) dan memiliki kecepatan unduh rata-rata 432 megabyte per detik (Mbps). Kecepatan data 5G, dengan implikasi untuk segala hal mulai dari game seluler hingga operasi jarak jauh, adalah salah satu alasan utama mengapa teknologi ini diharapkan menjadi sangat transformatif.

Alasan teknologi 5G dapat memberikan kecepatan yang begitu cepat adalah karena teknologi ini memiliki latensiyang jauh lebih rendah, jumlah waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya, dibandingkan jaringan sebelumnya. Sementara jaringan 4G memberikan latensi sekitar 200 milidetik, jaringan 5G secara rutin dapat memberikan latensi serendah satu milidetik.

Jejak fisik

Pembeda penting lainnya dari 5G adalah bahwa teknologi ini menggunakan pemancar yang lebih kecil daripada jaringan sebelumnya, sehingga memungkinkannya untuk ditempatkan dengan mudah di gedung, pohon, dan tempat-tempat umum lainnya. Sel (atau “sel kecil”) dalam jaringan 5G pada dasarnya adalah stasiun pangkalan yang memainkan peran penting dalam menghubungkan jaringan secara keseluruhan. Dalam teknologi 4G, setara dengan sel kecil, yang dikenal sebagai macrocell, lebih besar dan membutuhkan lebih banyak daya.

Error rates

Skema Modulasi dan Pengkodean (MCS) adaptif 5G, skema yang digunakan untuk mengirim data dari perangkat WiFi, merupakan peningkatan dari MCS yang digunakan pada jaringan 4G dan 3G, sehingga Block Error Rate (BER) menjadi sangat rendah. Pada teknologi 5G, ketika tingkat kesalahan meningkat ke tingkat tertentu, pemancar secara otomatis menurunkan kecepatan sampai tingkat kesalahan turun. Teknik ini mengorbankan kecepatan untuk akurasi secara real-time dan membantu memastikan tingkat kesalahan mendekati nol pada jaringan 5G.

Bandwidth

Jaringan 5G beroperasi pada berbagai rentang lebar pita yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan 4G dan 3G, termasuk lebar pita rendah, menengah, dan tinggi. Hal ini dicapai dengan memperluas sumber daya spektrum radio dari spesifikasi sub-3 GHz yang digunakan dalam jaringan sebelumnya hingga 100 GHz dan lebih tinggi. Perubahan ini memungkinkan 5G berfungsi di rentang bandwidth yang lebih luas, memperluas kapasitas dan kecepatan datanya. Pada dasarnya, kemajuan teknologi ini memungkinkan lebih banyak perangkat untuk terhubung sekaligus pada satu jaringan atau sel dan memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima data pada waktu yang sama.