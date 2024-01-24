Apa itu lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG)?

ESG adalah singkatan dari lingkungan, sosial, dan tata kelola, dan mengacu pada seperangkat standar yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial organisasi. Ini biasanya digunakan dalam konteks investasi, meskipun juga berlaku untuk pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat umum.
Istilah “ESG” dipopulerkan pada abad ke-21 dan sering kali muncul dalam percakapan yang sama dengan keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Namun, sementara keberlanjutan dan CSR lebih berfungsi sebagai filosofi atau tujuan akhir, ESG lebih nyata; ESG mencakup data dan metrik yang diperlukan pada pengambilan keputusan yang tepat bagi perusahaan dan investor.
Mengacu pada apakah organisasi beroperasi sebagai pelestari lingkungan dan menangani isu lingkungan seperti perubahan iklim, emisi gas rumah kaca (GHG), deforestasi, keanekaragaman hayati, emisi karbon, pengelolaan limbah, dan polusi.
Mengacu pada dampak organisasi terhadap orang, budaya, dan komunitas, serta melihat dampak sosial dari keberagaman, inklusivitas, hak asasi manusia, dan rantai pasokan.
Mengacu pada bagaimana organisasi diarahkan dan melihat faktor-faktor tata kelola perusahaan seperti kompensasi eksekutif, perencanaan suksesi, praktik manajemen dewan, dan hak-hak pemegang saham.
Dampak yang dapat ditimbulkan oleh sebuah perusahaan terhadap ekosistem di sekitarnya telah menjadi sangat jelas, baik dalam skala global maupun di dalam komunitas lokalnya. Pada saat yang sama, orang semakin mengkhawatirkan berbagai isu ESG seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kompensasi eksekutif. Jadi, menanamkan keberlanjutan dalam bisnis adalah hal utama bagi para eksekutif dan investor dalam lingkungan bisnis yang sadar lingkungan saat ini.
Mengingat bahwa pasar saham biasanya mencerminkan sentimen publik, investor telah menilai ulang strategi manajemen aset mereka untuk tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan tetapi juga berbagai faktor ESG. Saat ini, lebih dari sebelumnya, perusahaan diawasi oleh investor institusional yang ingin menyelaraskan strategi investasi mereka dengan nilai-nilai yang mereka anut, yaitu pertimbangan ESG mereka.
Karena banyak keputusan investasi dipengaruhi oleh kriteria ESG, investor telah mengambil pendekatan baru dalam manajemen aset. Meskipun keduanya tampak serupa, ada beberapa perbedaan utama antara investasi ESG dan strategi lain seperti investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI) dan investasi berdampak.
Investasi ESG melihat berbagai faktor ESG di samping metrik keuangan tradisional. Namun, ada tambahan komponen manajemen peluang dan risiko yang memperhitungkan faktor luar lingkungan ke dalam penilaian perusahaan. Pada akhirnya, keuntungan finansial tetap menjadi prioritas utama dalam hal investasi ESG.
SRI, atau investasi berkelanjutan, kurang berfokus pada keuntungan keuangan dan lebih berfokus pada pertimbangan etis. Contohnya, investor dapat menghindari reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) jika salah satu perusahaan beroperasi di industri yang merusak lingkungan.
Investasi berdampak dapat dianggap sebagai bentuk investasi yang paling dermawan, dengan hasil positif sebagai prioritas utama. Ini berarti investasi harus mengarah pada manfaat sosial yang nyata. Ini bisa berarti berinvestasi di ETF atau perusahaan yang hanya berfokus pada energi terbarukan atau berada di jalur menuju operasi net zero.
Sehubungan dengan strategi investasi baru ini, berbagai dana ESG telah bermunculan, menandakan makin pentingnya ESG di pasar saham saat ini. Bagi perusahaan, memiliki strategi ESG yang komprehensif bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah keharusan, yang berarti perusahaan harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengungkapan ESG.
Organisasi makin sering memasukkan metrik ESG dalam laporan tahunan mereka untuk membantu para pemangku kepentingan membuat pilihan investasi yang lebih berkelanjutan. Melalui pelaporan ESG, perusahaan dapat menunjukkan bagaimana mereka jika dibandingkan dengan tolok ukur dan target industri dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur kemajuan mereka di seluruh inisiatif ESG. Pelaporan ESG juga memberikan insight yang diperlukan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan menyoroti potensi risiko dan peluang ESG yang dapat memengaruhi nilai jangka panjang perusahaan.
Ada banyak cara untuk menyusun laporan ESG. Biasanya, mereka dibuat menggunakan kerangka kerja ESG yang sudah mapan yang dapat menawarkan instruksi tentang topik ESG mana yang harus difokuskan. Kerangka kerja ESG juga membantu organisasi memahami cara terbaik untuk menyusun dan menyiapkan informasi untuk pengungkapan sehingga mereka dapat memperoleh peringkat atau skor ESG yang lebih tinggi.
Skor ESG digunakan untuk melacak kinerja ESG perusahaan, memberikan visibilitas yang lebih besar ke dalam operasinya bagi investor, pemangku kepentingan, dan badan pengatur. Organisasi yang memberikan laporan ESG yang lebih lengkap biasanya mendapatkan skor yang lebih tinggi, sedangkan organisasi yang tidak melacak atau menampilkan kinerja ESG mereka biasanya memiliki peringkat ESG yang lebih rendah.
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) adalah organisasi yang menyediakan serangkaian rekomendasi pengungkapan terkait iklim yang dapat digunakan perusahaan dan lembaga keuangan untuk menginformasikan pemegang saham. Demikian pula, Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB) telah membantu menetapkan dan mempertahankan standar khusus industri untuk memandu pengungkapan informasi keberlanjutan organisasi.
Investor institusional juga dapat melihat organisasi seperti Morningstar, Morgan Stanley Capital International (MSCI), dan lainnya untuk menawarkan data ESG pada perusahaan-perusahaan tertentu. Semua penyedia layanan ini memainkan peran penting dalam memberikan metrik ESG utama yang dapat membantu menentukan seberapa layak sebuah organisasi untuk mendapatkan investasi.
Ada beberapa peraturan yang telah dibuat untuk membantu perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor ESG. Misalnya, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) adalah perundang-undangan Uni Eropa yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan dan berkelanjutan dari aktivitas bisnis serta inisiatif ESG mereka. Peraturan Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan (SFDR) bertujuan untuk melakukan hal yang sama dengan membakukan pelaporan metrik ESG.
Berbagai kerangka kerja juga telah dibuat untuk membantu perusahaan dalam pengungkapan ESG mereka. Di Eropa, Carbon Disclosure Project (CDP) memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi lingkungan kepada para pemangku kepentingannya dan terdiri dari manajemen risiko dan peluang, target lingkungan, serta analisis strategi dan skenario. Demikian pula dengan Global Reporting Initiative (GRI) yang memberikan kerangka kerja global yang membakukan pendekatan terhadap materialitas, pelaporan manajemen, dan pengungkapan untuk seluruh masalah ESG.
Meskipun peraturan dan kerangka kerja ini dirancang untuk mengarahkan organisasi dan investor ke arah praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, peraturan dan kerangka kerja ini bukanlah alat pencegah yang ampuh untuk mencegah greenwashing atau klaim ramah lingkungan palsu. Mereka juga bukan penangkal gangguan global.
Pandemi COVID-19 dengan cepat mengungkap kerapuhan rantai pasokan perusahaan, layanan kesehatan dan keuangan, serta iklim itu sendiri. Dalam menghadapi ketidakpastian, para pakar makin khawatir bahwa perusahaan-perusahaan akan menurunkan prioritas inisiatif-inisiatif ESG mereka agar tetap bertahan. Meskipun hal ini terjadi pada beberapa kasus, ada penemuan menarik yang didapat: perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang kuat lebih siap menghadapi pandemi karena mereka telah memperhitungkan kemungkinan terjadinya gangguan.1
Ini adalah pengingat yang kuat bahwa ESG lebih dari sekadar metrik, peraturan, dan kerangka kerja. Pada intinya, ESG adalah cara yang dapat ditindaklanjuti untuk mengukur kemajuan dan mengambil langkah-langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
