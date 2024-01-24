Apa itu lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG)?

Organisasi makin sering memasukkan metrik ESG dalam laporan tahunan mereka untuk membantu para pemangku kepentingan membuat pilihan investasi yang lebih berkelanjutan. Melalui pelaporan ESG, perusahaan dapat menunjukkan bagaimana mereka jika dibandingkan dengan tolok ukur dan target industri dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur kemajuan mereka di seluruh inisiatif ESG. Pelaporan ESG juga memberikan insight yang diperlukan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan menyoroti potensi risiko dan peluang ESG yang dapat memengaruhi nilai jangka panjang perusahaan.



Ada banyak cara untuk menyusun laporan ESG. Biasanya, mereka dibuat menggunakan kerangka kerja ESG yang sudah mapan yang dapat menawarkan instruksi tentang topik ESG mana yang harus difokuskan. Kerangka kerja ESG juga membantu organisasi memahami cara terbaik untuk menyusun dan menyiapkan informasi untuk pengungkapan sehingga mereka dapat memperoleh peringkat atau skor ESG yang lebih tinggi.

Skor ESG digunakan untuk melacak kinerja ESG perusahaan, memberikan visibilitas yang lebih besar ke dalam operasinya bagi investor, pemangku kepentingan, dan badan pengatur. Organisasi yang memberikan laporan ESG yang lebih lengkap biasanya mendapatkan skor yang lebih tinggi, sedangkan organisasi yang tidak melacak atau menampilkan kinerja ESG mereka biasanya memiliki peringkat ESG yang lebih rendah.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) adalah organisasi yang menyediakan serangkaian rekomendasi pengungkapan terkait iklim yang dapat digunakan perusahaan dan lembaga keuangan untuk menginformasikan pemegang saham. Demikian pula, Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB) telah membantu menetapkan dan mempertahankan standar khusus industri untuk memandu pengungkapan informasi keberlanjutan organisasi.

Investor institusional juga dapat melihat organisasi seperti Morningstar, Morgan Stanley Capital International (MSCI), dan lainnya untuk menawarkan data ESG pada perusahaan-perusahaan tertentu. Semua penyedia layanan ini memainkan peran penting dalam memberikan metrik ESG utama yang dapat membantu menentukan seberapa layak sebuah organisasi untuk mendapatkan investasi.