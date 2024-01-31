Apa itu topologi jaringan?

Konfigurasi jaringan memiliki dampak langsung pada kinerja jaringan. Konfigurasi jaringan mempengaruhi faktor-faktor seperti latensi jaringan, efisiensi, ketahanan, keamanan, skalabilitas, biaya pemeliharaan, dan banyak lagi. Meskipun Anda bisa mengubah topologi jaringan, hal ini jauh lebih sulit dilakukan setelah infrastruktur fisik terbentuk. Oleh karena itu, memilih desain jaringan yang sesuai untuk kebutuhan jaringan Anda saat ini dan masa depan sangatlah penting.

Jenis topologi yang berbeda memberikan keuntungan dan kekurangan tertentu—memahami atribut-atribut ini adalah cara terbaik untuk menentukan topologi yang paling sesuai untuk jaringan Anda.

Sebagai contoh, jaringan mesh lebih mahal untuk disiapkan daripada jenis lainnya, tetapi memberikan keamanan dan ketahanan jaringan yang lebih tinggi. Untuk organisasi yang membutuhkan keamanan dan waktu aktif tingkat atas, dan mampu membayar biaya penyiapan dan pemeliharaan yang terkait, jenis ini mungkin merupakan topologi yang sesuai.

Jaringan bus umumnya lebih mudah dan lebih murah untuk dipasang, tetapi karena semua informasi mengalir di sepanjang koneksi pusat, privasi dan keamanannya rendah, pemecahan masalah pun lebih sulit, dan masalah pada sambungan pusat dapat membuat seluruh jaringan mati. Sebuah organisasi yang ingin memangkas biaya jaringan dengan jenis topologi ini harus mempertimbangkan apakah kerugian seperti itu dapat ditoleransi.

Jaringan yang dirancang dengan baik memberikan sejumlah manfaat. Pertama, jaringan membantu memastikan bahwa data berjalan dengan cepat dan efisien, dan bahwa masalah jaringan mudah diidentifikasi dan diperbaiki. Jaringan yang dirancang dengan baik juga memudahkan admin jaringan untuk mengalokasikan sumber daya. Ini juga dapat memfasilitasi penerapan langkah-langkah keamanan tambahan, seperti firewall, yang memblokir akses ke bagian-bagian tertentu dari jaringan sesuai dengan kebijakan yang diuraikan dalam daftar kontrol akses (ACL).