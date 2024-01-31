Apa itu topologi jaringan?

Diterbitkan: 15 Februari 2024
Topologi jaringan merujuk pada cara node dan koneksi diatur secara fisik dan logis dalam suatu jaringan.
Jaringan terdiri dari serangkaian sambungan dan node. Node mencakup perangkat seperti router, switcher, repeater, dan komputer. Topologi jaringan menjelaskan bagaimana komponen-komponen ini diatur dalam hubungannya satu sama lain dan bagaimana data bergerak melalui jaringan.
Topologi jaringan mempengaruhi banyak aspek fungsionalitas jaringan termasuk kecepatan transfer data, efisiensi jaringan, dan keamanan jaringan. Ada beberapa jenis topologi yang berbeda, dan kelebihan dan kekurangan spesifik yang menyertai setiap jenis. Penting untuk mempertimbangkan atribut-atribut ini ketika memutuskan topologi mana yang paling sesuai untuk jaringan.
Jaringan terdiri dari node—titik koneksi dalam jaringan—dan sambungan yang menghubungkannya. Misalnya, dalam jaringan area lokal (LAN), setiap komputer adalah node. Router adalah perangkat yang bertindak sebagai node ketika menghubungkan komputer Anda ke internet. Jembatan jaringan adalah jenis node yang menghubungkan dua segmen jaringan satu sama lain, sehingga data dapat mengalir di antara keduanya. Repeater mengambil informasi, membersihkannya dari kebisingan, dan kemudian mentransmisikan kembali sinyal ke node berikutnya di jaringan.
Sambungan adalah media transmisi yang digunakan untuk mengirim informasi antara node dalam jaringan Anda. Jenis sambungan yang paling umum adalah kabel, meskipun jenis kabel yang digunakan tergantung pada jaringan yang dibuat. Sebagai contoh, kabel koaksial biasanya digunakan untuk jaringan LAN; kabel twisted-pair digunakan secara luas untuk saluran telepon dan dalam jaringan telekomunikasi; kabel serat optik membawa pulsa cahaya yang mengomunikasikan data dan sering digunakan untuk internet berkecepatan tinggi dan kabel komunikasi bawah laut.
Topologi jaringan menggambarkan dua aspek yang berbeda dari jaringan komunikasi: topologi fisik dan topologi logis. Topologi jaringan fisik menggambarkan penempatan setiap komponen dalam jaringan dan bagaimana komponen-komponen tersebut terhubung secara fisik. Peta topologi jaringan dapat membantu administrator jaringan memvisualisasikan cara perangkat terhubung satu sama lain, dan bagaimana cara terbaik untuk mengatur sambungan dan node.
Topologi logis menggambarkan cara perangkat jaringan tampak terhubung satu sama lain dan bagaimana data mengalir melalui jaringan. Data tidak selalu mengalir secara omnidirectional di setiap jaringan, dan topologi jaringan logis dapat mengilustrasikan bagaimana data harus ditransfer dan jumlah sambungan dan node yang dilalui data sebelum mencapai tujuannya.
Administrator jaringan sering menggunakan diagram topologi jaringan untuk memahami di mana tempat terbaik untuk menempatkan node dan sambungan, tetapi mereka tidak harus memulai dari awal. Ada beberapa jenis topologi jaringan, termasuk: topologi titik-ke-titik, topologi bus, topologi cincin, topologi bintang, topologi pohon, topologi mesh, dan topologi hybrid.
Jaringan titik-ke-titik, atau topologi titik, adalah jaringan yang paling mudah dipahami, dan merupakan jenis topologi jaringan yang paling dasar. Ini sebenarnya hanyalah dua node yang dihubungkan oleh satu sambungan. Data bergerak bolak-balik antara dua titik akhir ini. Meskipun ini adalah jenis jaringan termudah untuk disiapkan, kesederhanaannya adalah kekurangannya sendiri. Topologi titik-ke-titik tidak dapat diterapkan untuk sebagian besar contoh penggunaan modern.
Dalam jaringan bus, setiap node terhubung ke kabel tunggal, seperti halte bus yang bercabang dari rute bus. Semua transmisi data mengalir melalui satu koneksi pusat itu. Karena semuanya terhubung dalam garis lurus dari satu kabel pusat, ini adalah topologi yang hemat biaya, dan mudah untuk mengatur dan menambahkan node baru.
Namun, sambungan pusat bersama memang memiliki kekurangan. Dalam sebuah sistem yang memiliki satu sambungan pusat dengan banyak dependensi, kegagalan sambungan pusat tersebut menyebabkan semua dependensi gagal. Jaringan bus juga tidak seaman beberapa jenis lainnya karena sambungan pusat bersama ini. Selain itu, makin banyak node yang berbagi kabel pusat, makin lambat jaringan.
Dalam jaringan cincin, node dan sambungan diatur dalam sebuah cincin. Setiap node memiliki persis dua tetangga. Dalam jaringan seperti itu, repeater digunakan untuk memastikan bahwa data dapat mencapai node yang paling jauh satu sama lain dalam ring. Data biasanya mengalir searah dalam jaringan cincin.
Jaringan semacam ini murah untuk dipasang dan diperluas, dan data mengalir dengan cepat di dalam jaringan. Namun, kegagalan satu node dapat meruntuhkan seluruh jaringan. Jaringan cincin ganda digunakan untuk melindungi dari kegagalan seperti ini.
Jaringan cincin ganda memiliki dua cincin konsentris, bukan satu, dan cincin-cincin tersebut mengirim data ke arah yang berlawanan. Cincin kedua digunakan ketika terjadi kegagalan pada cincin pertama, dan jenis jaringan ini sering digunakan untuk mendukung infrastruktur penting.
Dalam jaringan bintang, semua node terhubung ke hub pusat. Node-node tersebut diposisikan di sekitar hub pusat dalam bentuk yang secara kasar menyerupai bintang.
Jenis topologi ini memudahkan untuk memecahkan masalah dengan node tertentu. Jika satu node gagal, sisa jaringan tidak terpengaruh. Namun, jika hub pusat mati, maka seluruh jaringan mati bersamanya. Dalam jaringan bintang, kinerja seluruh jaringan tergantung pada hub pusat dan koneksi ke hub tersebut.
Membayangkan topologi pohon sebagai kombinasi dari jaringan bus dan jaringan bintang akan sangat membantu. Dalam topologi pohon, Anda masih memiliki satu hub pusat yang menghubungkan semuanya, tetapi alih-alih node tunggal yang bercabang dari node akar pusat, yang ada adalah jaringan bintang lainnya. Topologi ini memungkinkan lebih banyak perangkat untuk terhubung ke pusat data pusat, yang mempercepat aliran data. Seperti pada jaringan bintang, mengidentifikasi masalah pada masing-masing node relatif mudah dilakukan.
Topologi pohon memiliki kelemahan yang sama dengan jaringan bus dan bintang, yaitu kerentanan terhadap satu titik kegagalan. Jika koneksi pusat itu mati, semuanya ikut mati.
Dalam jaringan mesh, setiap perangkat terhubung ke setidaknya satu node lain di jaringan. Dalam jaringan mesh penuh, setiap node terhubung ke setiap node lainnya. Dalam jaringan mesh parsial, hanya beberapa node yang terhubung langsung satu sama lain, sementara yang lain harus melewati node tambahan untuk mencapai node yang ditargetkan.
Karena node dapat berkomunikasi langsung satu sama lain, bukan melalui hub pusat, komunikasi pada jaringan mesh seringkali sangat cepat. Contoh utama jaringan mesh adalah internet itu sendiri, di mana tiap komputer merupakan node dalam jaringan yang disediakan oleh berbagai penyedia layanan internet yang juga terhubung satu sama lain. Penyedia jaringan mesh seperti NYC Mesh menggunakan jaringan mesh untuk menyediakan internet nirkabel di salah satu kota terpadat di Amerika.
Karena jaringan mesh memiliki banyak rute yang dapat dilalui informasi, jaringan ini lebih tangguh daripada topologi lainnya dan dapat terus berfungsi jika sebuah node atau koneksi gagal. Jaringan mesh juga menawarkan keamanan yang lebih besar—jika diserang atau dibobol, sebuah node dapat diganti.
Namun, jaringan mesh seringkali mahal untuk disiapkan, membutuhkan banyak kabel untuk membangun koneksi. Menyatukan beberapa jalur juga dapat membuat instalasi menjadi rumit dan menyebabkan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi daripada jenis topologi lainnya.
Topologi jaringan hybrid adalah semua jenis jaringan yang menggunakan kombinasi topologi. Jaringan pohon yang menggabungkan jaringan bintang dan jaringan bus adalah jenis topologi hybrid.
Jaringan hybrid menawarkan fleksibilitas dan membantu organisasi merancang topologi yang secara khusus memenuhi kebutuhannya. Namun, membuat arsitektur jaringan yang disesuaikan bisa jadi merupakan tantangan dan membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat jaringan, sehingga meningkatkan biaya pemeliharaan.
Konfigurasi jaringan memiliki dampak langsung pada kinerja jaringan. Konfigurasi jaringan mempengaruhi faktor-faktor seperti latensi jaringan, efisiensi, ketahanan, keamanan, skalabilitas, biaya pemeliharaan, dan banyak lagi. Meskipun Anda bisa mengubah topologi jaringan, hal ini jauh lebih sulit dilakukan setelah infrastruktur fisik terbentuk. Oleh karena itu, memilih desain jaringan yang sesuai untuk kebutuhan jaringan Anda saat ini dan masa depan sangatlah penting.
Jenis topologi yang berbeda memberikan keuntungan dan kekurangan tertentu—memahami atribut-atribut ini adalah cara terbaik untuk menentukan topologi yang paling sesuai untuk jaringan Anda.
Sebagai contoh, jaringan mesh lebih mahal untuk disiapkan daripada jenis lainnya, tetapi memberikan keamanan dan ketahanan jaringan yang lebih tinggi. Untuk organisasi yang membutuhkan keamanan dan waktu aktif tingkat atas, dan mampu membayar biaya penyiapan dan pemeliharaan yang terkait, jenis ini mungkin merupakan topologi yang sesuai.
Jaringan bus umumnya lebih mudah dan lebih murah untuk dipasang, tetapi karena semua informasi mengalir di sepanjang koneksi pusat, privasi dan keamanannya rendah, pemecahan masalah pun lebih sulit, dan masalah pada sambungan pusat dapat membuat seluruh jaringan mati. Sebuah organisasi yang ingin memangkas biaya jaringan dengan jenis topologi ini harus mempertimbangkan apakah kerugian seperti itu dapat ditoleransi.
Jaringan yang dirancang dengan baik memberikan sejumlah manfaat. Pertama, jaringan membantu memastikan bahwa data berjalan dengan cepat dan efisien, dan bahwa masalah jaringan mudah diidentifikasi dan diperbaiki. Jaringan yang dirancang dengan baik juga memudahkan admin jaringan untuk mengalokasikan sumber daya. Ini juga dapat memfasilitasi penerapan langkah-langkah keamanan tambahan, seperti firewall, yang memblokir akses ke bagian-bagian tertentu dari jaringan sesuai dengan kebijakan yang diuraikan dalam daftar kontrol akses (ACL).
