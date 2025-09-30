Untuk lebih memahami cara kerja SDN, sebaiknya kita mendefinisikan komponen dasar yang menciptakan ekosistem jaringan. Komponen yang digunakan untuk membangun jaringan yang ditentukan oleh peranti lunak mungkin terletak di area fisik yang sama atau tidak. Ini termasuk:

. Aplikasi – Ditugaskan untuk menyampaikan informasi tentang jaringan atau permintaan untuk ketersediaan atau alokasi sumber daya tertentu.

. Pengendali SDN – Menangani komunikasi dengan aplikasi untuk menentukan tujuan paket data. Pengontrol adalah penyeimbang beban dalam SDN.

· Perangkat jaringan – Menerima instruksi dari pengontrol mengenai cara merutekan paket.

· Teknologi sumber terbuka – Protokol jaringan yang dapat diprogram, seperti OpenFlow, mengarahkan lalu lintas di antara perangkat jaringan dalam jaringan SDN. Open Networking Foundation (ONF) membantu menstandarkan protokol OpenFlow dan teknologi SDN sumber terbuka lainnya.

Dengan menggabungkan komponen-komponen ini, organisasi mendapatkan cara yang lebih sederhana dan terpusat untuk mengelola jaringan. SDN menghilangkan fungsi perutean dan penerusan paket, yang dikenal sebagai bidang kontrol, dari bidang data, atau infrastruktur yang mendasarinya. SDN kemudian mengimplementasikan pengontrol, yang dianggap sebagai otak jaringan SDN, dan menempatkannya di atas perangkat keras jaringan di cloud atau on premises. Hal ini memungkinkan tim menggunakan manajemen berbasis kebijakan-semacam otomatisasi-untuk mengelola kontrol jaringan secara langsung.

Pengontrol SDN memberi tahu switch ke mana harus mengirim paket. Dalam beberapa kasus, sakelar virtual yang telah tertanam dalam peranti lunak atau perangkat keras akan menggantikan sakelar fisik. Hal ini mengkonsolidasikan fungsi-fungsi mereka ke dalam satu sakelar cerdas yang dapat memeriksa paket data dan tujuan virtual machines mereka untuk memastikan tidak ada masalah sebelum memindahkan paket.