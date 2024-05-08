Apa itu optimalisasi jaringan?

Diterbitkan: 8 Mei 2024
Kontributor: Gita Jackson, Michael Goodwin
Optimalisasi jaringan mengacu pada serangkaian strategi, alat, teknik, dan praktik terbaik untuk memantau, mengelola, dan meningkatkan kinerja dan keandalan jaringan.
Optimalisasi jaringan bukanlah satu strategi atau rencana tunggal, melainkan serangkaian penyesuaian dan modifikasi yang terus diperbarui dan disempurnakan seiring dengan meningkatnya pemahaman organisasi terhadap kebutuhan jaringan dan pengguna. Ini adalah proses berulang yang harus mengikuti perkembangan teknologi terbaru yang tersedia untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengimbangi persaingan. Untuk mengoptimalkan jaringan dengan baik, sebuah organisasi harus dapat mengantisipasi kebutuhan di masa depan dan apa yang akan dibutuhkan seiring dengan berkembangnya organisasi.
Ada banyak pendekatan untuk optimalisasi jaringan. Beberapa aspek bersifat lebih sederhana, seperti memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak Anda sudah diperbarui. Pendekatan lain lebih bersifat teknis, seperti mengoptimalkan pengaturan jaringan organisasi Anda, atau menggunakan perangkat lunak pemantauan jaringan untuk mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti.
Optimalisasi jaringan dapat memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan keamanan jaringan, pengalaman pengguna akhir yang lebih baik, dan peningkatan produktivitas karyawan, yang berdampak pada semua aspek organisasi.
Memahami kinerja jaringan secara keseluruhan berarti memahami apa yang bekerja dengan baik dalam jaringan dan apa yang dapat ditingkatkan. Terkadang ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa jaringan perlu dioptimalkan: aplikasi atau layanan web dimuat dengan lambat, panggilan konferensi mengalami penurunan frame video atau transfer audio atau data yang gagal. Di lain waktu, analisis metrik diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang tidak begitu jelas, tetapi sama berdampaknya terhadap pengalaman pelanggan.
Mengidentifikasi penyebab yang mendasari masalah jaringan dapat membantu organisasi mencari cara untuk menyelesaikannya. Ada beberapa metrik yang membantu menentukan tingkat kinerja jaringan dan mengidentifikasi area yang dapat beroperasi lebih efisien.
Latensi jaringan adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket data untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain melintasi jaringan. Peningkatan pengguna jaringan, misalnya, dapat meningkatkan latensi jaringan dan memperlambat kecepatan transmisi data.
Ketersediaan jaringan adalah ukuran persentase waktu jaringan dapat diakses oleh pengguna. Ketersediaan biasanya dinyatakan sebagai persentase yang mengukur jumlah waktu aktif dalam periode tertentu, misalnya selama satu tahun. Banyak perusahaan menargetkan “lima sembilan,” atau waktu aktif 99,999%.
Kehilangan paket adalah ketika paket data tidak mencapai tujuannya. Akan selalu ada beberapa paket yang hilang dalam jaringan, tetapi tingkat kehilangan paket yang lebih tinggi merupakan indikasi masalah jaringan.
Jitter adalah variasi latensi aliran paket melintasi jaringan. Latensi yang konsisten lebih disukai daripada jitter tinggi, yang dapat berkontribusi pada kehilangan paket. Jitter juga dapat berdampak negatif pada panggilan konferensi audio dan video serta penggunaan jaringan lainnya yang membutuhkan komunikasi real-time.
Throughput adalah volume rata-rata data yang benar-benar ditransfer melalui jaringan dalam waktu tertentu. Hal ini sering disalahartikan dengan bandwidth.
Bandwidth adalah kapasitas transfer data maksimum pada suatu jaringan tertentu pada suatu waktu. Bandwidth mirip dengan throughput, tetapi throughput mengukur jumlah rata-rata data yang melewati jaringan, bukan kapasitasnya.
Tingkat kesalahan mengukur jumlah bit atau paket data yang salah dalam jaringan. Semua jaringan akan memiliki kesalahan, tetapi tingkat kesalahan yang lebih tinggi menunjukkan jaringan yang tidak sehat.
Waktu respons adalah jumlah waktu yang dibutuhkan agar permintaan dikirim dari pengirim, seperti perangkat klien, ke penerima, seperti server, dan bagi penerima untuk memproses permintaan dan mengembalikan respons.
Waktu respons dan latensi memang mirip, tetapi ada perbedaannya: waktu respons tidak hanya mengukur berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengirim pesan, tetapi juga berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses dan mengembalikan permintaan. Ini mencerminkan total waktu pulang pergi.
Topologi fisik dan logis jaringan Anda dapat memengaruhi kinerja jaringan, seperti halnya infrastruktur jaringan dan perangkat keras yang digunakan jaringan.
Topologi jaringan mengacu pada cara jaringan dirancang secara fisik dan logis. Topologi fisik mengacu pada bagaimana komponen dunia nyata terhubung satu sama lain. Topologi logis mengacu pada bagaimana data benar-benar bergerak dalam jaringan.
Topologi jaringan dapat memengaruhi kinerja dalam berbagai cara. Misalnya, jumlah perangkat jaringan yang harus dilalui data untuk mencapai tujuannya meningkatkan latensi jaringan. Konfigurasi perangkat jaringan yang berbeda dapat mempercepat atau memperlambat transmisi data dan memengaruhi kinerja jaringan secara umum.
Makin jauh jarak yang harus ditempuh data dalam suatu jaringan, makin besar latensi yang akan dialami pengguna. Meskipun latensi dalam mentransmisikan data melintasi negeri diukur dalam milidetik, milidetik tersebut akan terus bertambah dan dapat mengurangi kecepatan dan kinerja jaringan.
Jaringan komunikasi terdiri dari kabel fisik, dan bahan pembuatnya memengaruhi kecepatan dan efisiensi jaringan. Secara umum, jaringan berkabel yang menggunakan bahan seperti kabel serat optik memiliki latensi yang lebih rendah daripada jaringan nirkabel.
Selain itu, paket data yang melewati beberapa perangkat jaringan, seperti router, akan mengalami latensi yang lebih besar. Setiap kali data harus melewati perangkat jaringan untuk berpindah dari satu segmen ke segmen berikutnya (lompatan jaringan), latensi meningkat.
Paket data yang lebih besar membutuhkan waktu lebih lama untuk ditransmisikan melalui jaringan komunikasi. Seiring waktu, paket data dapat dicadangkan dan menyebabkan kemacetan untuk paket data berikutnya, yang pada gilirannya memperlambat kinerja.
Perangkat keras yang sudah ketinggalan zaman—seperti router, server, atau kabel yang sudah tua atau tidak diperbarui—dapat memperlambat kinerja jaringan.
Mempertahankan jaringan berkinerja tinggi sangat penting untuk berbagai alasan‑di antaranya produktivitas dan pengalaman pelanggan yang positif—dan ada beberapa cara untuk mengoptimalkan jaringan. Terkadang ini sesederhana melakukan upgrade perangkat keras dan menggunakan alat optimalisasi jaringan. Ada kalanya, sebuah organisasi mungkin perlu memikirkan kembali cara jaringan disiapkan, cara penggunaan jaringan, dan aplikasi serta layanan yang menjadi prioritas.
Kemungkinan besar, sebuah organisasi harus menggunakan kombinasi teknik optimalisasi jaringan untuk mencapai tingkat kinerja jaringan yang dibutuhkan. Berikut adalah beberapa strategi paling populer untuk memecahkan masalah jaringan dan meningkatkan kinerja jaringan.
Dengan menggunakan perangkat lunak pemantauan real-time, organisasi dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kemacetan jaringan dan masalah lainnya saat terjadi. Tim TI sering menggunakan alat pemantauan kinerja jaringan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja jaringan. Metrik ini digunakan untuk menentukan apakah jaringan memenuhi kebutuhan organisasi. Metrik ini juga diukur terhadap indikator kinerja utama (KPI) yang telah ditetapkan organisasi untuk kinerja jaringan untuk menentukan apakah organisasi menjalankan perjanjian tingkat layanan (SLA) dengan pelanggan.
Berbekal data ini, sebuah organisasi dapat memahami, dan mengelola, kinerja jaringan secara menyeluruh, memenuhi perjanjian dengan klien, dan mengantisipasi masalah di masa depan. Optimalisasi berbasis data adalah proses berkelanjutan yang disempurnakan dan ditingkatkan seiring dengan makin matangnya model optimalisasi dan berkembangnya organisasi atau jaringan.
Penyesuaian pengaturan jaringan dapat memfasilitasi upaya peningkatan optimalisasi. Pengaturan ini membantu mengalokasikan data dan sumber daya sesuai dengan prioritas jaringan.
Salah satu pendekatan disebut sebagai “kualitas layanan” (QoS). Ini berarti bahwa di dalam jaringan, organisasi memprioritaskan lalu lintas untuk menjamin kinerja layanan yang paling dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kebutuhan dan operasi bisnis yang spesifik, dan bukannya standar yang arbitrer. Salah satu contoh optimalisasi QoS adalah memprioritaskan panggilan suara dan video di atas jenis data lainnya.
Alokasi sumber daya jaringan yang efisien merupakan bagian penting dalam peningkatan kinerja. Kinerja jaringan akan menurun apabila jaringan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memproses data yang mengalir di dalamnya. Menambahkan lebih banyak kapasitas secara keseluruhan ke jaringan sering kali menjadi solusi cepat untuk masalah alokasi sumber daya, tetapi ini mungkin bukan solusi jangka panjang yang tepat karena bisa menyebabkan kelebihan penyediaan dan pengeluaran yang tidak perlu.
Penyediaan jaringan dengan sumber daya yang tepat terkadang melibatkan redistribusi berbasis data dari sumber daya yang ada, seperti menyediakan lebih banyak bandwidth ke satu bagian jaringan sementara membatasi di bagian lain. Hal ini sangat berguna dalam kasus aplikasi yang berbasis pada server di lingkungan komputasi berbasis cloud.
Memahami aplikasi mana yang paling banyak membutuhkan bandwidth adalah bagian dari pemantauan jaringan dan sangat penting untuk membuat jaringan Anda bekerja secara efisien. Namun, mencoba untuk memantau kinerja dan mendapatkan insight secara manual dalam jaringan modern yang rumit sering kali merupakan hal yang sia-sia.
Manajemen sumber daya aplikasi dan solusi manajemen kinerja jaringan dapat terus memantau kinerja aplikasi dan pemanfaatan sumber daya. Solusi semacam itu memberikan insight tentang kinerja jaringan dan konteks seputar masalah apa pun dan secara otomatis dapat menyediakan sumber daya dengan cara yang paling efektif. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk secara otomatis menyediakan sumber daya jaringan ke bagian jaringan yang paling banyak diminati atau yang memiliki prioritas tinggi—atau bahkan lebih banyak aplikasi ke server yang tidak terlalu padat—untuk meningkatkan kinerja puncak.
Mengkonfigurasi protokol jaringan juga berdampak pada kinerja jaringan. Pengaturan TCP/IP jaringan dapat disesuaikan untuk menentukan ukuran paket dan mekanisme kontrol kemacetan yang dapat mengurangi latensi dan meningkatkan keandalan jaringan. Optimasi TCP/IP juga melibatkan pengubahan ukuran jendela. Protokol TCP dirancang untuk memastikan bahwa pengirim data yang cepat tidak akan menyalip penerima yang lebih lambat. Untuk melakukan ini, pengirim mentransmisikan data dalam satu atau lebih segmen ke penerima, yang mengakui segmen tersebut. Ketika penerima mengirimkan pengakuan, penerima akan memberitahu pengirim berapa banyak data yang harus ditransmisikan—ini adalah ukuran jendela. Menyesuaikan jendela ke ukuran yang sesuai untuk mencegah perangkat jaringan kelebihan beban dapat meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan.
Meskipun protokol kontrol transmisi (TCP) paling banyak digunakan di internet, ada juga protokol datagram pengguna (UDP). TCP adalah protokol berbasis koneksi dan UDP adalah tanpa koneksi. Secara komparatif, UDP lebih cepat daripada TCP, tetapi UDP tidak memungkinkan transmisi ulang paket data yang hilang. TCP secara umum merupakan protokol yang lebih dapat diandalkan.
Organisasi juga dapat mempertimbangkan untuk mengubah IP-nya dari IPv4 ke IPv6. IPv4 menggunakan alamat 32-bit sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit. Hal ini memungkinkan lebih banyak alamat untuk mengiringi meningkatnya jumlah alamat IP unik yang dibutuhkan di internet saat ini.
IPv6 juga dilengkapi dengan peningkatan lain di atas IPv4. Misalnya, IPv6 secara native memungkinkan multicasting—mengirim paket data ke beberapa perangkat sekaligus—dan memiliki lapisan keamanan jaringan bawaan dengan menggunakan IPsec untuk enkripsi end-to-end native.
Metode optimalisasi jaringan ini adalah tentang meningkatkan kapasitas maksimum untuk mentransfer data pada jaringan. Bandwidth yang lebih besar memungkinkan transmisi lebih banyak paket data. Hal ini membantu meningkatkan kecepatan jaringan secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja. Pembentukan lalu lintas adalah komponen optimalisasi bandwidth yang mengimplementasikan pembatasan bandwidth ke aplikasi yang tidak penting bagi organisasi Anda.
Salah satu metode umum untuk memanfaatkan bandwidth secara efisien adalah kompresi. Kompresi mengurangi ukuran paket data sebelum ditransmisikan di jaringan. Anggap saja seperti .zip file. Jika Anda perlu mengirim serangkaian file besar melalui email, terkadang lebih mudah untuk mengompresnya menjadi .zip file, yang mengurangi ukuran keseluruhan data yang dikirim.
Metode lain untuk optimalisasi bandwidth disebut caching. Ini adalah ketika data yang sering diakses disimpan di server atau perangkat lokal, bukan di jaringan. Jika Anda menggunakan browser web, maka Anda memiliki file cache yang disimpan browser secara lokal, seperti gambar dari situs web yang sering Anda kunjungi. Salah satu kelemahan dari caching adalah jika cache file Anda menjadi terlalu besar, hal ini dapat memperlambat kinerja beberapa program.
Penyeimbangan beban adalah proses mendistribusikan lalu lintas jaringan di beberapa server untuk mengoptimalkan ketersediaan aplikasi. Server mungkin menerima jutaan permintaan dalam sehari, menciptakan situasi di mana ada satu server yang lebih terpengaruh oleh lalu lintas jaringan daripada server lain. Penyeimbangan beban adalah teknik di mana lalu lintas dibagi-bagi ke beberapa server yang berbeda sehingga dampaknya terbagi, dan tidak membebani salah satu servernya secara berlebihan.
Ancaman keamanan siber, seperti serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS), dapat melumpuhkan jaringan perusahaan. Mempromosikan keamanan jaringan yang kuat membantu melindungi fungsi jaringan Anda dari gangguan yang tidak diinginkan. Ada beberapa pendekatan untuk keamanan jaringan. Serupa dengan optimalisasi jaringan, kemungkinan organisasi akan menggunakan kombinasi beberapa metode.
Firewall jaringan adalah sistem keamanan yang membatasi lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan. Ini membantu menjaga dari aktor jahat. Sistem deteksi intrusi (IDS) memantau lalu lintas jaringan untuk aktivitas yang mencurigakan, dan memperingatkan tim keamanan tentang ancaman yang diketahui atau yang berpotensi terjadi. Enkripsi dapat digunakan untuk melindungi data sensitif, terutama di area jaringan yang paling mungkin ditargetkan. Digunakan bersama, alat tersebut dapat membantu mengamankan jaringan dan mengoptimalkan ketersediaan.
Content Delivery Network (CDN) dan subnetting adalah metode yang digunakan untuk mengurangi jarak yang harus ditempuh oleh paket data dan mengurangi latensi.
CDN menggunakan jaringan server terdistribusi di beberapa lokasi berbeda, lebih dekat dengan pengguna. Alih-alih harus mengakses server yang jauh dari mereka, pengguna dapat mengakses data di server terdistribusi yang jauh lebih dekat dengan lokasi mereka. Demikian pula, subnetting menciptakan jaringan yang lebih kecil dari titik akhir yang sering diakses yang berkomunikasi satu sama lain. Dengan mengelompokkan titik akhir ini bersama-sama, jarak perjalanan untuk sebagian besar paket data pada jaringan dapat dibatasi.
Infrastruktur jaringan, seperti komponen fisik yang digunakan untuk membangun jaringan, memainkan peran besar dalam kinerja jaringan. Penting untuk memastikan bahwa perangkat dan peralatan jaringan, seperti router, switch, dan kabel diperbarui dan berfungsi dengan baik. Penting juga bagi tim TI perusahaan untuk melakukan pemeriksaan pemeliharaan rutin, memasang patch pada perangkat jaringan, dan memperbarui atau meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan yang sudah ketinggalan zaman.
Optimalisasi jaringan dapat dilakukan dengan menyesuaikan topologi jaringan sehingga paket data mengalir lebih efisien dan dengan lebih sedikit gangguan. Topologi jaringan yang berbeda mempengaruhi bagaimana data mengalir dalam jaringan, dan tidak semua topologi bisa digunakan di semua perusahaan. Sebagai contoh, topologi dengan satu titik kegagalan, seperti jaringan bus, menimbulkan risiko keamanan bagi perusahaan yang menangani data sensitif; topologi jaringan yang lebih kompleks seperti jaringan mesh bisa jadi mahal untuk dipasang. Memilih topologi yang paling tepat dapat membuat jaringan lebih cepat dan lebih efisien.
Software defined networking (SDN) adalah pendekatan untuk manajemen jaringan yang mencoba untuk menyederhanakan pengelolaan infrastruktur jaringan yang besar. Pendekatan dasarnya memiliki tiga komponen: aplikasi yang memonitor informasi jaringan dan alokasi sumber daya; pengontrol yang menentukan tujuan paket data untuk menyeimbangkan beban jaringan; dan perangkat jaringan yang berkomunikasi dengan pengontrol dan merutekan paket. Di SDN, perangkat lunak digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan daripada perangkat keras tradisional seperti router dan sakelar.
SDN adalah teknik manajemen jaringan khusus untuk jaringan area lokal. Jaringan area luas yang ditentukan perangkat lunak (SD-WAN) memberikan manfaat jaringan yang ditentukan perangkat lunak ke jaringan area luas—jaringan yang berada di lokasi yang jauh secara geografis. SD-WAN juga menghubungkan lokasi jaringan bersama-sama, memungkinkan perusahaan untuk mengirim data di antara jaringan-jaringan tersebut.
Jika suatu jaringan mati karena sebab apa pun, redundansi dan proteksi failover dapat menjaga semuanya tetap berfungsi. Redundansi jaringan adalah strategi menggunakan beberapa jalur berbeda agar paket data dapat mencapai tujuannya. Mendesain jaringan dengan mempertimbangkan redundansi berarti jika sebagian jaringan mati, lalu lintas masih dapat mencapai tujuannya sementara jaringan sedang diperbaiki.
“Failover” adalah mekanisme yang dijalankan ketika masalah jaringan terdeteksi, mengaktifkan redundansi jaringan Anda. SD-WAN menyediakan kemampuan untuk secara otomatis mengalihkan arus lalu lintas dari bagian jaringan yang mengalami gangguan sebagai bagian dari perlindungan failover yang telah ditetapkan. Perangkat lunak manajemen Sistem Nama Domain (DNS) juga dapat membantu mengalihkan lalu lintas dari server yang membutuhkan perbaikan dan mengarahkannya ke server yang sehat.
Kemacetan jaringan dan masalah kinerja lainnya dapat menciptakan situasi di mana pelanggan—internal maupun eksternal—tidak dapat mengakses aplikasi yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya. Jika jaringan tidak dapat menangani beban lalu lintas atau permintaan jaringan lainnya, pelanggan akan mencari tempat lain dan bisnis akan terganggu.
Pelaku kejahatan menggunakan kerentanan jaringan untuk mencuri informasi, menuntut uang tebusan, atau merusak jaringan secara langsung. Rencana optimalisasi jaringan yang berfokus pada kinerja dan keamanan membantu menggagalkan serangan berbahaya.
Jaringan yang dioptimalkan dengan benar adalah bagian penting dari membuat organisasi berfungsi. Jika karyawan tidak dapat dengan mudah mengakses alat yang mereka butuhkan, produktivitas turun. Baik itu memastikan akses cepat ke aplikasi berbasis cloud, atau layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) yang digunakan untuk panggilan konferensi tersedia, organisasi harus menyesuaikan kinerja jaringan dengan kebutuhan karyawan.
Jika Anda pernah mencoba membeli produk edisi terbatas secara online, seperti tiket konser, Anda pasti tahu bahwa jaringan yang dioptimalkan adalah kunci untuk pengalaman pelanggan yang positif. Layanan ecommerce yang tumbang ketika pengguna mencoba melakukan pembelian dapat dengan mudah kehilangan penjualan.
Baik itu pelanggan eksternal yang mencoba membeli atau mengakses produk atau layanan, maupun pelanggan internal yang mengakses aplikasi atau platform untuk bekerja, kinerja jaringan secara langsung berdampak pada pengalaman pengguna. Jika kinerja jaringan lambat atau tidak memuaskan dalam hal apa pun, pelanggan akan mencari pilihan lain dan produktivitas karyawan akan menurun.
Pengguna situs web dan aplikasi mengharapkan kinerja secepat kilat. Waktu pemuatan yang lambat dapat menyebabkan masalah kinerja, yang menyebabkan pengguna memutuskan untuk meninggalkan situs dan membawa uang mereka ke tempat lain. IBM NS1 Connect menyediakan kemampuan pengarahan lalu lintas yang dapat disesuaikan dan mudah dikonfigurasi untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi berdasarkan spesifikasi Anda, seperti biaya, kinerja pengguna akhir, keandalan atau ketiganya.
Dirancang untuk jaringan modern, IBM SevOne Network Performance Management menyediakan observabilitas jaringan yang berpusat pada aplikasi untuk membantu NetOps menemukan, mengatasi, dan mencegah masalah kinerja jaringan dalam lingkungan hybrid. Pacu kinerja jaringan dan tingkatkan pengalaman aplikasi pengguna dengan memantau jaringan multivendor secara proaktif, dan ubah insight menjadi tindakan di seluruh lingkungan perusahaan, komunikasi, dan penyedia layanan terkelola.
IBM Hybrid Cloud Mesh, solusi jaringan multicloud, adalah produk SaaS yang dirancang untuk memungkinkan organisasi membangun konektivitas berpusat pada aplikasi yang sederhana dan aman di berbagai cloud publik dan privat, edge, dan on premises. Solusi ini membantu menjembatani silo operasional, memberikan kontrol jaringan granular ke CloudOps dan antarmuka yang mudah digunakan bagi tim DevOps.
IBM NS1 Connect menyediakan koneksi yang cepat dan aman bagi pengguna di mana saja di seluruh dunia dengan DNS premium dan pengarahan lalu lintas yang canggih dan dapat disesuaikan. NS1 Connect memiliki fitur arsitektur API-first, yang memungkinkan tim TI untuk memonitor jaringan secara lebih efisien, menerapkan perubahan, dan melakukan pemeliharaan rutin.