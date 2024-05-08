Apa itu optimalisasi jaringan?

Alokasi sumber daya jaringan yang efisien merupakan bagian penting dalam peningkatan kinerja. Kinerja jaringan akan menurun apabila jaringan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memproses data yang mengalir di dalamnya. Menambahkan lebih banyak kapasitas secara keseluruhan ke jaringan sering kali menjadi solusi cepat untuk masalah alokasi sumber daya, tetapi ini mungkin bukan solusi jangka panjang yang tepat karena bisa menyebabkan kelebihan penyediaan dan pengeluaran yang tidak perlu.

Penyediaan jaringan dengan sumber daya yang tepat terkadang melibatkan redistribusi berbasis data dari sumber daya yang ada, seperti menyediakan lebih banyak bandwidth ke satu bagian jaringan sementara membatasi di bagian lain. Hal ini sangat berguna dalam kasus aplikasi yang berbasis pada server di lingkungan komputasi berbasis cloud.

Memahami aplikasi mana yang paling banyak membutuhkan bandwidth adalah bagian dari pemantauan jaringan dan sangat penting untuk membuat jaringan Anda bekerja secara efisien. Namun, mencoba untuk memantau kinerja dan mendapatkan insight secara manual dalam jaringan modern yang rumit sering kali merupakan hal yang sia-sia.

Manajemen sumber daya aplikasi dan solusi manajemen kinerja jaringan dapat terus memantau kinerja aplikasi dan pemanfaatan sumber daya. Solusi semacam itu memberikan insight tentang kinerja jaringan dan konteks seputar masalah apa pun dan secara otomatis dapat menyediakan sumber daya dengan cara yang paling efektif. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk secara otomatis menyediakan sumber daya jaringan ke bagian jaringan yang paling banyak diminati atau yang memiliki prioritas tinggi—atau bahkan lebih banyak aplikasi ke server yang tidak terlalu padat—untuk meningkatkan kinerja puncak.