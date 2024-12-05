Apa itu aplikasi sangat penting?

Aplikasi sangat penting adalah aplikasi yang harus berfungsi agar perusahaan dapat menjalankan operasi bisnis normal. Perusahaan bergantung pada aplikasi sangat penting untuk berbagai alasan, termasuk komunikasi, penyimpanan data, pengiriman barang dan jasa, dan banyak lagi.
Karakteristik utama dari aplikasi sangat penting adalah peran sentral yang dimainkannya dalam memungkinkan bisnis beroperasi. Aplikasi sangat penting sering kali penting pada keberlangsungan bisnis (kemampuan organisasi untuk beroperasi selama dan setelah krisis) dan pemulihan bencana (seperangkat teknologi dan proses yang dirancang untuk memulihkan fungsi-fungsi penting setelah peristiwa yang tidak terduga). Ketika aplikasi sangat penting gagal atau mengalami waktu henti, ini dapat mengancam operasi inti bisnis, reputasi, dan sumber pendapatan.
Aplikasi sangat penting bervariasi pada tiap industri, dan sering kali aplikasi sangat penting di satu industri tidak akan ditetapkan sebagai sangat penting di industri lain. Misalnya, perusahaan dengan tanggap darurat sebagai bisnis intinya akan mempertimbangkan jaringan komunikasi yang memungkinkan pengemudi ambulans dan operator untuk berkomunikasi sebagai sangat penting. Namun, perusahaan lain di industri lain mungkin memiliki jaringan komunikasi yang memungkinkan pengemudi kendaraan pengiriman mereka untuk berkomunikasi, tetapi tidak selalu menetapkannya sebagai layanan sangat penting.
Dengan menetapkan aplikasi atau beban kerja sebagai "sangat penting", tim infrastruktur TI dapat membantu memastikan bahwa sumber daya khusus didedikasikan pada fungsinya. Untuk aplikasi yang kurang penting, tim TI akan sering menggunakan label lain, seperti "penting untuk bisnis" atau "prioritas rendah". Aplikasi prioritas rendah jarang disertakan dalam rencana keberlangsungan bisnis (BCP) atau rencana pemulihan bencana (DRP), tidak seperti aplikasi penting bisnis.
Pemadaman atau waktu henti yang berkepanjangan pada aplikasi penting bisnis perlu menimbulkan ancaman kerugian finansial serius bagi perusahaan, atau tim TI akan mempertimbangkan untuk menetapkannya sebagai aplikasi prioritas rendah atau tidak penting. Aplikasi dengan prioritas rendah dapat bekerja di bawah level puncak atau mempertahankan periode pemadaman yang lama tanpa merusak operasi bisnis atau menyebabkan kerugian finansial.
Setelah tim TI berhasil mengidentifikasi semua aplikasi prioritas rendah, mereka siap untuk memisahkan aplikasi penting bisnis dari yang sangat penting. Untuk menentukan apakah sebuah aplikasi harus dianggap sebagai sangat penting atau penting bagi bisnis, seperangkat kriteria sederhana dapat diterapkan:
Sebagian besar aplikasi sangat penting memiliki banyak pengguna yang mengandalkannya untuk menjalankan fungsi yang sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. Contoh kegiatan yang difasilitasi aplikasi sangat penting termasuk pengiriman barang dan jasa, penyimpanan data perusahaan yang aman, pelacakan aset berharga, dan pemrosesan pembayaran pelanggan. Gangguan pada salah satu proses ini kemungkinan akan menyebabkan operasi bisnis normal terhenti.
Aplikasi yang secara langsung berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan bisnis, menyimpan data dengan aman, atau memungkinkan komunikasi antara karyawan dan pelanggan harus diberi label sangat penting. Berikut adalah gambaran lebih dekat ke masing-masing karakteristik ini dan bagaimana mereka berlaku dalam skenario yang berbeda.
Keberlangsungan bisnis: Kegagalan aplikasi sangat penting harus menimbulkan risiko serius terhadap proses bisnis yang dibangun perusahaan. Contoh umum bagaimana hal ini dapat berdampak pada organisasi termasuk menyebabkan waktu henti yang signifikan, berdampak negatif pada keselamatan pelanggan atau karyawan, dan mengganggu produktivitas.
Penyimpanan data: Banyak bisnis, terutama yang beroperasi di industri di mana mereka harus menyimpan data pelanggan yang sensitif, melabeli pusat data mereka sebagai sangat penting. Ketika pusat data dibobol, hal ini dapat menyebabkan informasi pelanggan disusupi dan mengakibatkan penipuan keuangan dan kerusakan reputasi1.
Ketergantungan pengguna: Sebagian besar aplikasi sangat penting digunakan secara luas oleh karyawan, pelanggan, atau kombinasi keduanya. Ketika aplikasi sangat penting — seperti aplikasi pesan cloud seperti Slack atau iMessage — gagal, proses bisnis normal terganggu dan mungkin tidak pulih selama berhari-hari.
Setelah aplikasi diidentifikasi sebagai sangat penting, tim TI harus mengambil langkah yang tepat untuk membantu memastikan ketersediaan dan ketahanannya. Berikut adalah lima praktik mapan terbaik yang diandalkan perusahaan saat merancang aplikasi sangat penting.
Karena betapa pentingnya aplikasi sangat penting terhadap kesehatan organisasi secara keseluruhan, aplikasi tersebut harus memiliki ketersediaan tinggi, yang berarti pelanggan, karyawan, dan pengguna lain harus dapat mengaksesnya hampir 100% selama masa penggunaan.
Untuk membantu memastikan ketersediaan yang berkelanjutan, banyak perusahaan membangun cadangan dan redundansi ke dalam BCP dan DRP mereka yang berlaku pada aplikasi sangat penting.
Sangat penting bahwa aplikasi sangat penting dapat menangani peningkatan beban kerja selama waktu lalu lintas puncak atau perusahaan akan menghadapi potensi waktu henti dan prospek kerusakan reputasi.
Pada tahun 2022, ketika ribuan penggemar Taylor Swift mencoba membeli tiket tur barunya pada waktu bersamaan, lalu lintas menyebabkan situs ticketmaster.com berhenti berfungsi, mengakibatkan insiden yang memalukan bagi perusahaan2.
Waktu henti mahal, dengan biaya rata-rata mendekati USD 9.000 per menit untuk perusahaan besar dan mencapai maksimal USD 5.000.000 per jam di industri sensitif seperti keuangan dan layanan kesehatan3.
Perusahaan yang membuat rencana pemulihan bencana yang kuat untuk aplikasi sangat penting, termasuk menerapkan solusi yang tepat dan membuat cadangan data sensitif, dapat secara signifikan mengurangi eksposur mereka terhadap risiko.
Salah satu cara administrator TI dapat membantu memastikan bahwa aplikasi sangat penting berfungsi dalam kondisi di bawah tekanan adalah mengevaluasi dengan saksama persyaratan teknis mereka dan membuat beberapa redundansi. Redundansi adalah duplikat strategis dari komponen penting yang mungkin gagal selama peristiwa yang tidak terduga.
Misalnya, redundansi data adalah praktik penyimpanan data sensitif di lebih dari satu lokasi, sehingga jika bencana memengaruhi satu lokasi fisik, data yang disimpan di tempat lain akan tetap aman. Redundansi lain yang umum diterapkan adalah "redundansi sumber listrik" yang melibatkan pembuatan beberapa sumber listrik potensial untuk sistem sangat penting yang dapat mereka gunakan kembali selama pemadaman yang meluas.
Migrasi cloud membantu administrator TI menjaga aplikasi sangat penting berjalan normal meskipun menghadapi berbagai ancaman kompleks. Lingkungan cloud pribadi dan cloud publik menawarkan ketersediaan tinggi (lebih dari 99% waktu aktif untuk penyedia layanan cloud besar (CSP)) serta kinerja tinggi, keamanan, dan otomatisasi.
Kematangan teknologi telah memungkinkan penyedia cloud populer seperti Amazon Web Services (AWS), IBM, dan Microsoft Azure untuk meningkatkan cakupan dan kompleksitas penawaran cloud mereka. Saat ini, merupakan hal umum bagi perusahaan untuk menggunakan cloud untuk mencadangkan data penting, menjalankan instans mesin virtual (VM), dan bahkan menghosting aplikasi sangat penting.
Aplikasi yang mendukung proses bisnis inti perusahaan dapat berkisar dari aplikasi point-of-sale (POS) sederhana yang digunakan di toko retail hingga aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) yang luas yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi sangat penting yang paling sering digunakan untuk mendukung perusahaan modern saat ini.
Saat ini, secara harfiah setiap orang memiliki aplikasi pada ponsel mereka yang memungkinkan mereka memindahkan uang antara rekening bank, membuat investasi, dan bahkan membayar tagihan mereka. Sementara perbankan dahulu dilakukan secara langsung di cabang lokal, kini sebagian besar aktivitas perbankan dilakukan secara online.
Untuk lembaga keuangan yang membangun dan memelihara aplikasi ini, kegagalan mereka dapat mengakibatkan pelanggan kehilangan akses ke dana mereka, penipuan keamanan siber, kerusakan reputasi yang meluas, dan banyak lagi. Dalam industri sensitif seperti keuangan, bahkan beberapa jam waktu henti dapat menciptakan berita utama negatif bagi bank retail besar yang bergantung pada penyediaan produk teknologi keuangan (fintech) paling mutakhir kepada pelanggan mereka dengan cara yang aman dan andal.
Pusat penyimpanan data sering dianggap sebagai aplikasi sangat penting karena pentingnya informasi yang mereka simpan dan implikasinya bagi bisnis jika informasi tersebut dihapus, dicuri, atau rusak.
Pusat data sangat penting biasanya dibangun agar memiliki ketersediaan tinggi dan dapat diskalakan, dengan beberapa redundansi dan cadangan yang tersedia, terkadang bahkan di beberapa lokasi fisik yang berbeda untuk membantu memastikan integritas. Namun, pemadaman yang meluas dan serangan siber telah diketahui merusak pusat data dan informasi yang mereka lindungi, yang menyebabkan gangguan dalam operasi bisnis normal dan kerusakan reputasi.
Sistem komunikasi, seperti perangkat mobile dan aplikasi pesan cloud, mendukung sebagian besar proses bisnis di perusahaan modern. Pergeseran yang meluas ke pekerjaan jarak jauh selama pandemi telah memberikan lebih banyak tekanan pada sistem ini untuk berfungsi. Kegagalan sistem komunikasi penting dapat mengakibatkan hilangnya konektivitas untuk seluruh tenaga kerja bisnis, membuat mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain atau dengan pelanggan mereka.
Contoh insiden semacam ini sering terjadi, dan setiap tahun pemadaman jaringan di perusahaan seluler dan perangkat lunak besar menciptakan berita utama negatif di media. Pemadaman yang meluas seperti insiden CrowdStrike awal tahun ini yang berdampak pada delapan juta pengguna Windows, dapat membuat karyawan dan pelanggan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka atau berkomunikasi selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari4.
Sistem transportasi modern, seperti kereta api, perjalanan udara, dan antarnegara bagian adalah aplikasi sangat penting bagi perusahaan dan masyarakat yang bergantung pada mereka untuk bekerja.
Sebagai contoh, sistem kontrol lalu lintas udara, jaringan lalu lintas, dan kereta bawah tanah, semuanya memberikan implikasi yang mengerikan bagi populasi yang mereka layani jika menghadapi periode waktu henti. Ketika sistem yang kompleks dengan tingkat saling ketergantungan tinggi ini gagal, akibatnya bisa katastropik, menyebabkan penundaan, kecelakaan, dan perbaikan yang mahal. Administrator TI yang membangun dan memantau sistem ini membangun beberapa redundansi dan sistem cadangan ke dalam proses mereka untuk mencegah kegagalan dan membantu memastikan periode pemulihan yang cepat dan aman setelah terjadi gangguan.
Layanan darurat, seperti pengiriman ambulans dan sumber daya lain yang sangat penting bagi keselamatan masyarakat, dianggap sebagai aplikasi sangat penting dan harus memiliki tingkat ketersediaan yang mendekati 100%. Baik dalam menanggapi kebakaran, kecelakaan di jalan yang menghubungkan negara bagian, atau laporan kejahatan, pemadam kebakaran, polisi, dan penyedia layanan kesehatan harus dapat mengandalkan jaringan yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi.
Namun, layanan darurat dapat dipengaruhi oleh masalah umum, termasuk peristiwa cuaca, pemadaman Internet dan listrik, serta periode permintaan layanan yang sangat tinggi. Administrator TI harus mempertimbangkan potensi gangguan ini ketika merancang sistem yang diperlukan agar sistem sangat penting untuk layanan darurat berfungsi.
