Apa itu aplikasi sangat penting?

Karakteristik utama dari aplikasi sangat penting adalah peran sentral yang dimainkannya dalam memungkinkan bisnis beroperasi. Aplikasi sangat penting sering kali penting pada keberlangsungan bisnis (kemampuan organisasi untuk beroperasi selama dan setelah krisis) dan pemulihan bencana (seperangkat teknologi dan proses yang dirancang untuk memulihkan fungsi-fungsi penting setelah peristiwa yang tidak terduga). Ketika aplikasi sangat penting gagal atau mengalami waktu henti, ini dapat mengancam operasi inti bisnis, reputasi, dan sumber pendapatan.

Aplikasi sangat penting bervariasi pada tiap industri, dan sering kali aplikasi sangat penting di satu industri tidak akan ditetapkan sebagai sangat penting di industri lain. Misalnya, perusahaan dengan tanggap darurat sebagai bisnis intinya akan mempertimbangkan jaringan komunikasi yang memungkinkan pengemudi ambulans dan operator untuk berkomunikasi sebagai sangat penting. Namun, perusahaan lain di industri lain mungkin memiliki jaringan komunikasi yang memungkinkan pengemudi kendaraan pengiriman mereka untuk berkomunikasi, tetapi tidak selalu menetapkannya sebagai layanan sangat penting.