NOC dan pusat operasi keamanan (SOC) sama-sama menjalankan fungsi-fungsi yang sangat penting, tetapi ada perbedaan besar dalam tujuan pusat operasi jaringan. Pusat operasi keamanan dan meja bantuan. Ketiganya menawarkan bantuan ketika masalah muncul, meskipun meja bantuan seringkali lebih fokus pada pengguna akhir. Mari kita lihat masing-masing dan bagaimana mereka berbeda.

NOC

Seperti disebutkan sebelumnya, NOC fokus pada manajemen jaringan untuk memastikan waktu aktif jaringan dan mengidentifikasi masalah dengan cepat. Mereka biasanya bekerja di belakang layar untuk memastikan pengalaman yang mulus.

SOC

SOC juga bekerja di belakang layar, tetapi berfokus pada keamanan jaringan dan informasi, melakukan analisis ancaman, dan pemantauan serangan pada jaringan klien. SOC dilatih untuk mendeteksi anomali dan mengurangi serangan siber saat muncul. Sementara misi NOC adalah memastikan konektivitas jaringan 24-7, SOC menilai ancaman dan membangun perlindungan terhadap serangan yang pada akhirnya dapat mengganggu jaringan 24-7.

Meja bantuan

Meja bantuan mengidentifikasi masalah dengan jaringan, di antara peran lainnya. Namun, meja bantuan terutama berinteraksi dengan pengguna akhir, seperti pekerja kantor yang mengalami gangguan pada konektivitas jaringan, atau teknisi lapangan yang mengalami masalah dengan koneksi peralatan. NOC jarang berinteraksi dengan pengguna akhir, melainkan bekerja secara langsung dengan penyedia layanan terkelola dan/atau tim TI internal perusahaan.

Tidak ada tim yang bekerja secara terpisah; NOC juga dapat dipanggil untuk mendukung meja bantuan. Sebagai contoh, jika petugas layanan pelanggan mengalami kesulitan untuk masuk ke jaringan, hal ini akan dirujuk ke meja bantuan terlebih dahulu. Jika masalah tidak dapat diselesaikan di sana, masalah akan dieskalasikan ke NOC.