Setiap server CDN terletak di "tepi jaringan" — lebih dekat ke pengguna akhir daripada server host, tempat situs web berasal. Untuk alasan ini, server CDN sering disebut “server tepi.”

Setiap server menyimpan atau menyimpan dalam cache salinan dari sebagian konten web — file HTML, gambar, audio, video, aplikasi — dari server host. Caching, proses penyimpanan file di server tepi, membawa file lebih dekat ke pelanggan, mengurangi waktu yang dibutuhkan data untuk streaming melintasi jaringan, yang dikenal sebagai latensi.

Dengan mengurangi jarak antara konten ini dan pengguna, jaringan pengiriman konten membantu penayang situs web memberikan kinerja yang lebih cepat, mengurangi waktu pemuatan bagi pengguna, dan mengontrol biaya dan konsumsi bandwidth sendiri.

Organisasi biasanya membeli layanan CDN dari penyedia layanan CDN yang mengelola jaringan server mereka sendiri.