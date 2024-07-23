Jaringan pengiriman konten (CDN) adalah jaringan server yang tersebar secara geografis yang memungkinkan kinerja web lebih cepat dengan menemukan salinan konten web yang lebih dekat dengan pengguna akhir atau memfasilitasi pengiriman konten dinamis (misalnya, feed video langsung).
Setiap server CDN terletak di "tepi jaringan" — lebih dekat ke pengguna akhir daripada server host, tempat situs web berasal. Untuk alasan ini, server CDN sering disebut “server tepi.”
Setiap server menyimpan atau menyimpan dalam cache salinan dari sebagian konten web — file HTML, gambar, audio, video, aplikasi — dari server host. Caching, proses penyimpanan file di server tepi, membawa file lebih dekat ke pelanggan, mengurangi waktu yang dibutuhkan data untuk streaming melintasi jaringan, yang dikenal sebagai latensi.
Dengan mengurangi jarak antara konten ini dan pengguna, jaringan pengiriman konten membantu penayang situs web memberikan kinerja yang lebih cepat, mengurangi waktu pemuatan bagi pengguna, dan mengontrol biaya dan konsumsi bandwidth sendiri.
Organisasi biasanya membeli layanan CDN dari penyedia layanan CDN yang mengelola jaringan server mereka sendiri.
Seperti disebutkan sebelumnya, jaringan pengiriman konten (CDN) bekerja dengan membantu penerbit web memberikan kinerja yang lebih cepat dan berkualitas lebih tinggi bagi pengguna melalui distribusi konten dari server yang lebih dekat dengan mereka daripada server asal situs web. Server asal adalah komputer atau server di lokasi fisik (seperti pusat data) yang menyimpan dan menghitung konten untuk situs web atau halaman web.
Misalnya, situs web Anda berada di server asal di Inggris Raya (UK). Jika seseorang dari Amerika Serikat (AS) mengakses situs Anda, CDN akan melayani pengguna tersebut dari server tepi di AS, yang lebih dekat dengan pengguna, dan bukan dari server asal halaman web Anda yang berbasis di Inggris Raya. Server tepi ini adalah jenis server proxy — terkadang disebut server cache atau caching — yang bertindak sebagai pintu gerbang antara pengguna dan internet.
CDN dapat memberikan dua jenis konten: statis dan dinamis.
DNS adalah bagian dari protokol standar internet yang memungkinkan pengguna mengakses situs web dengan menggunakan nama domain dan URL alih-alih alamat IP. DNS seperti buku telepon internet; DNS menyederhanakan proses pencarian situs web tertentu melalui browser web. Jaringan pengiriman konten (CDN) menggunakan DNS untuk melacak dan menyediakan alamat IP untuk server asal dan edge serta melakukan perutean permintaan dinamis.
Titik kehadiran adalah lokasi fisik yang menyimpan server dan router di berbagai wilayah di seluruh dunia. Mereka ditempatkan secara strategis untuk memastikan konektivitas dan kinerja yang optimal dan sering kali terletak di area dengan kepadatan pengguna yang tinggi atau di mana beberapa jalur jaringan berpotongan.
IXP adalah lokasi fisik tempat penyedia layanan internet dan CDN terhubung.
ADC adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk mengoptimalkan pengiriman aplikasi melalui internet, biasanya sebagai bagian dari jaringan pengiriman aplikasi (ADN). Perusahaan yang mengoperasikan jaringan pengiriman konten (CDN) skala besar, kompleks atau terdistribusi juga dapat menggunakan ADC untuk meningkatkan kecepatan lebih lanjut dan mengoptimalkan kinerja.
CDN hosting menambah hosting web (disebut juga hosting situs web) dengan menyimpan konten dalam cache di server jaringan yang secara geografis lebih dekat dengan pengguna situs web. Ini berbeda dari server web, yang menghosting seluruh situs Anda di server asal. Oleh karena itu, hosting CDN dapat mengirimkan konten kepada pengguna lebih cepat daripada server asal situs web.
Jaringan pengiriman konten (CDN) memberikan banyak manfaat bagi penayang web, termasuk:
Jaringan pengiriman konten memberi pengguna situs waktu muat konten yang lebih cepat. Untuk penerbit web, hal ini berarti lebih banyak tampilan halaman, lonjakan lalu lintas, peningkatan interaksi pelanggan, dan berkurangnya situs yang ditinggalkan.
Web host membebankan biaya kepada organisasi untuk data yang ditransfer dari server asal. Dengan menyimpan salinan konten lebih dekat dengan pengguna, CDN memungkinkan transfer data yang lebih sedikit dari server asal, sehingga mengurangi konsumsi bandwidth dan biaya organisasi.
Latensi mengacu pada penundaan antara saat data diminta dari sistem dan saat mulai mengirimkannya sebagai respons. Jarak yang lebih jauh antara pengguna akhir yang meminta konten web dan server yang mengirimkannya dapat menghasilkan latensi yang lebih signifikan. Karena server jaringan pengiriman konten menyimpan cache konten web lebih dekat ke pengguna Anda, server ini dapat memberikan kinerja yang lebih baik dan meningkatkan latensi rendah.
Kampanye pemasaran yang sukses, penawaran dengan waktu terbatas, video yang menjadi viral—peristiwa ini dapat menciptakan peningkatan permintaan lalu lintas yang tiba-tiba (diantisipasi atau tidak diantisipasi). Jaringan pengiriman konten menggunakan penyeimbangan beban untuk mendistribusikan permintaan ini di seluruh server untuk mencegah kelebihan beban server tunggal mana pun. Penyeimbangan beban juga membantu menjaga lonjakan atau lonjakan permintaan agar tidak memengaruhi kinerja situs web.
Dengan mengandalkan CDN, sebuah organisasi tidak perlu menghabiskan waktu, sumber daya manusia, atau uang untuk membangun dan memelihara jaringan server yang terdistribusi secara geografis.
Jaringan pengiriman konten menggunakan alat analitik dan otomatisasi untuk mengungkap serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS), serangan man-in-the-middle (MITM), dan masalah firewall.
Masalah waktu muat yang lambat dengan pemutaran media dan daya tanggap aplikasi adalah salah satu alasan pengguna meninggalkan atau menghindari situs web. Bekerja sama dengan penyedia jaringan pengiriman konten dapat mencegah atau mengurangi beberapa masalah kinerja ini untuk memenuhi permintaan pengguna. Dengan memastikan ketersediaan yang lebih tinggi dan menurunkan risiko waktu henti, CDN lebih memungkinkan kepuasan konsumen konten dengan interaksi situs mereka untuk pengalaman keseluruhan yang lebih baik.
CDN mengirimkan konten lebih cepat dan meningkatkan kualitas konten internet yang dikirimkan. Transmisi lambat dapat menghambat pemutaran ulang video, panggilan video, dan streaming video serta dapat mengakibatkan jitter. Buffering, kualitas gambar dan suara yang buruk, serta transmisi yang tidak sempurna juga memengaruhi pengiriman konten video dan audio. Jaringan pengiriman konten membantu dengan memperpendek jarak antara konten dan pengguna serta menyeimbangkan lalu lintas untuk mencegah router atau server kewalahan.
CDN dapat membantu meningkatkan peringkat SEO dengan meningkatkan waktu muat, membuat situs web lebih cepat, dan mengurangi bandwidth—semua atribut situs yang disukai oleh mesin pencari seperti Google.
Jaringan pengiriman konten (CDN) pada dasarnya menawarkan pengiriman konten web yang lebih baik, tetapi penyedia CDN menyediakan layanan tambahan yang melengkapi penyajian konten. Menurut 6sense, lebih dari 3.972.497 perusahaan di seluruh dunia saat ini menggunakan satu atau lebih perangkat lunak jaringan pengiriman konten (CDN) untuk menangani lalu lintas web.1 Alat-alat ini dapat mencakup:
Keamanan CDN adalah strategi komprehensif yang dirancang untuk memastikan keamanan menyeluruh. Pendekatan holistik ini mengintegrasikan alat kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman secara real-time.
CDN dapat memberikan perlindungan DDoS ke pusat data dan situs web. Dalam serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS), penyerang mencoba membanjiri server DNS domain dengan lebih banyak lalu lintas daripada yang dapat dikelola oleh server dengan tujuan mengganggu atau menurunkan layanan. CDN menggunakan analisis dan otomatisasi untuk memantau serangan-serangan ini dan merespons dengan membatasi tingkat permintaan (jumlah permintaan informasi yang dapat dilakukan HTTP dalam periode waktu tertentu).
Dalam serangan man-in-the-middle (MITM), penyerang mencoba mencegat atau mengubah komunikasi antara server asal, server CDN, dan pengunjung situs web. Serangan MITM dapat terjadi di berbagai titik dalam jaringan, tetapi CDN dapat membantu memitigasinya dengan mengadopsi protokol Secure Sockets Layer (SSL) dan Transport Layer Security (TLS). Strategi ini membantu mengamankan komunikasi antara CDN dan server asal situs web serta antara CDN dan ISP.
CDN juga berintegrasi dengan perimeter dan firewall aplikasi web (WAF) untuk melindungi situs web dari kejahatan siber seperti bot berbahaya. Sementara firewall standar melindungi di tingkat port, WAF memastikan permintaan aman sebelum meneruskannya ke server web.
Beberapa penyedia CDN menawarkan CDN pribadi, yang menyediakan jaringan server dan sumber daya khusus bagi pelanggan. CDN pribadi mungkin menarik bagi organisasi dengan kebutuhan keamanan yang ketat atau persyaratan geografis tertentu, atau yang hanya menginginkan server tepi khusus sendiri yang sangat tersedia dan tidak akan mengalami masalah latensi.
Banyak penyedia jaringan pengiriman konten menawarkan analitik real-time untuk memantau lalu lintas situs web dan mengumpulkan metrik tentang pengunjung ke situs. Tujuannya adalah untuk melacak perilaku pengguna. Dengan informasi tersebut, pembuat situs web dan aplikasi web dapat mengoptimalkan konten untuk pengguna, meningkatkan layanan situs dan menargetkan upaya pemasaran ke persona pengguna tertentu.
Untuk operator situs web dengan kebutuhan penyimpanan konten yang kuat, penyedia jaringan pengiriman konten menawarkan klaster penyimpanan yang terintegrasi dengan jaringan server tepi mereka. Operator situs web mungkin menginginkan kemampuan penyimpanan ini jika mereka menyajikan file statis berukuran besar, seperti video atau file instalasi. Penyimpanan CDN memberikan layanan yang lebih baik dan unduhan yang lebih cepat dengan menyimpan semua file ini lebih dekat dengan pengguna. Opsi penyimpanan ini juga meringankan beban lalu lintas pada server asal dengan mengurangi permintaan beban dan mengarahkan permintaan tersebut ke server tepi CDN.
Setiap penyedia jaringan pengiriman konten (CDN) mempertahankan struktur harga sendiri. Sebagian besar mengenakan biaya bulanan berdasarkan gigabyte data yang ditransfer dari server tepi ke pengguna. Tarif bervariasi berdasarkan tujuan (wilayah tempat konten dalam cache dihosting dan diakses oleh pengguna). Penyedia juga memiliki kebijakan penyimpanan yang berbeda, beberapa membebankan biaya penyimpanan sementara yang lain tidak.
Penyedia CDN utama memposting harga di situs web mereka. Tingkat per gigabyte sebagian besar penyedia menurun karena total gigabyte data yang ditransfer meningkat. Penyedia CDN terkemuka juga menagih pelanggan mereka hanya untuk bandwidth yang digunakan setiap bulannya sehingga penagihan mencerminkan penggunaan layanan yang sebenarnya.
Beberapa penyedia bahkan menawarkan tingkat layanan gratis. Apa yang termasuk dalam tingkat layanan gratis itu sangat bervariasi menurut penyedia. Tingkat layanan gratis dan berbayar dilengkapi dengan perjanjian tingkat layanan tertentu (SLA). Penyedia CDN terkemuka cenderung menawarkan waktu aktif 99,9% kepada pelanggan.
Sebelum memilih penyedia CDN, pahami struktur harga dan SLA. Karena sebagian besar penyedia mengenakan biaya berdasarkan lebar pita aktual yang digunakan, perkirakan penggunaan sebelum memilih layanan untuk mendapatkan gambaran umum tentang biaya bulanan. Ada kalkulator harga CDN online yang membantu Anda membandingkan harga di antara penyedia teratas berdasarkan perkiraan bandwidth dan penggunaan bandwidth berdasarkan wilayah geografis.
Berkembangnya penyedia jaringan pengiriman konten telah didorong oleh peningkatan jenis konten dan perangkat yang digunakan untuk mengakses konten tersebut.
Penyedia CDN teratas dan solusi terkait CDN meliputi:
Saat memilih penyedia CDN, pertimbangkan ukuran dan distribusi jaringannya, seberapa baik lokasi server (POP) dipetakan ke lokasi pengguna situs Anda, ketersediaan dukungan pelanggan, harga, dan perjanjian tingkat layanan (SLA). Pertimbangkan juga apakah penyedia menawarkan layanan tambahan yang akan berguna bagi organisasi Anda, seperti keamanan situs web tambahan dan layanan analisis.
Hanya beberapa organisasi yang dapat membenarkan biaya bekerja dengan jaringan pengiriman konten. CDN sumber terbuka memberikan opsi yang lebih murah, meskipun lebih padat waktu dan tenaga. Dengan CDN sumber terbuka, Anda dapat menautkan ke pustaka konten, seperti kerangka kerja CSS atau JavaScript.
CDN sumber terbuka menghosting elemen infrastruktur situs web di server CDN. Content manager situs web dapat mengakses konten itu secara gratis. CDN sumber terbuka tidak menghosting konten asli situs web Anda. Namun, mereka dapat meningkatkan pengiriman konten dengan memindahkan elemen struktur web umum yang digunakan situs Anda lebih dekat ke pengguna Anda.
Menurut sebuah laporan dari Cisco, 72% lalu lintas web melintasi jaringan pengiriman konten (CDN).2 Persentase ini terus tumbuh seiring bisnis memperluas jangkauan global mereka dan menawarkan jenis konten yang lebih bervariasi. CDN membantu mendistribusikan beban lalu lintas sehingga tidak ada salah satu server yang kelebihan beban permintaan lalu lintas jaringan. Dalam laporan lain dari Future Market Insights, Inc., analis memperkirakan CAGR sebesar 15,6% untuk pasar CDN global, yang mendorong nilainya menjadi 51,89 miliar USD pada tahun 2034.3
Contoh penggunaan untuk CDN mencakup hal berikut:
Konsumen Ecommerce memiliki harapan tinggi untuk pengalaman belanja online—mereka mengharapkan waktu pemuatan gambar produk yang cepat, persetujuan metode pembayaran yang cepat, dan transaksi yang mudah di perangkat mobile atau desktop apa pun. Jaringan pengiriman konten membantu peretail B2C dan B2B memberikan konten dan aplikasi ecommerce berkualitas tinggi dengan cepat selama periode lalu lintas puncak.
CDN meminimalkan penundaan transfer data dengan menyimpan konten game di beberapa server, sehingga menghilangkan jeda waktu untuk menciptakan pengalaman bermain game yang optimal.
Platform media sosial seperti Facebook dan Instagram menyediakan materi yang berbeda untuk pengguna yang berbeda, dan CDN mendukung segmentasi konten.
Dengan menyimpan konten dan permintaan API di server tepi, CDN mengurangi penggunaan bandwidth dan meningkatkan pengalaman pengguna mobile secara keseluruhan. CDN juga dapat dengan cepat dan aman mentransfer data ke perangkat mobile, termasuk data pelanggan yang sensitif seperti informasi perbankan.
CDN membantu mengurangi latensi dan buffering untuk menghadirkan streaming langsung dan video sesuai permintaan yang unggul.
Sistem manajemen konten (CMS) adalah perangkat lunak yang membantu pengguna membuat, mengelola, menyimpan, dan memodifikasi konten digital mereka. CDN dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan dan kinerja CMS seperti Adobe atau WordPress dengan menyajikan konten dari server yang didistribusikan secara geografis dan mengurangi beban kerja pada server asal.
