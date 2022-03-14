SAN (jaringan area penyimpanan) adalah jaringan perangkat penyimpanan khusus dengan komponen yang sangat bergantung satu sama lain yang menyediakan kumpulan penyimpanan bersama dan muncul pada setiap pengguna di jaringan seolah-olah terhubung langsung ke komputer. SAN terhubung melalui Fibre Channel dan menggunakan sakelar untuk mengelola lalu lintas data penyimpanan. Ini dirancang untuk akses data latensi rendah yang cepat dan skalabilitas yang mudah.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
NAS (penyimpanan melekat pada jaringan) mengacu pada server penyimpanan tingkat file yang terhubung ke jaringan komputer, menyediakan akses data ke sekelompok pengguna di jaringan itu. Sistem NAS terhubung melalui jaringan Ethernet dan memiliki struktur data redundan untuk ketahanan. Sistem ini dirancang untuk menjadi opsi penyimpanan jaringan yang terjangkau dan mudah dirawat.
Solusi penyimpanan SAN berbasis block storage, artinya data dibagi menjadi volume penyimpanan yang dapat diformat dengan protokol berbeda, seperti iSCSI atau Fibre Channel Protocol (FCP). SAN dapat mencakup hard disk atau node penyimpanan virtual dan sumber daya cloud, yang dikenal sebagai SAN virtual atau vSAN.
Konfigurasi SAN terdiri dari tiga lapisan yang berbeda:
Ketika Pengguna A ingin berkolaborasi pada sebuah file dengan Pengguna B yang berada di lokasi lain, mereka akan mencari file tersebut di perangkat yang terhubung dengan jaringan sehingga memicu permintaan untuk mengakses file yang dibuat di lapisan host. Permintaan kemudian diproses melalui server di seluruh jaringan atau lapisan struktur menggunakan protokol akses data. Data kemudian diambil dari kumpulan data di dalam lapisan penyimpanan. Pengguna A dapat membuat perubahan dan karena SAN memberikan penyimpanan data latensi rendah dan pembaruan data, Pengguna B dapat mengakses file, melihat perubahan, dan menambahkan perubahan mereka sendiri secara real-time.
Pendekatan lain pada penyimpanan SAN adalah melalui vSAN (yaitu, jaringan area penyimpanan virtual). Alih-alih menyimpan data pada perangkat keras seperti drive data, vSAN menyediakan penyimpanan pada mesin virtual (VM) yang sering dihosting di server. VM adalah unit dasar dalam komputasi cloud, memberikan perusahaan kemampuan untuk menjalankan dan menskalakan aplikasi dan beban kerja secara efektif dan efisien. Sebuah vSAN memanfaatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan komputasi cloud untuk penyimpanan bersama dan akses data di seluruh organisasi dan di berbagai lokasi.
Sistem penyimpanan NAS berbasis file storage yang berarti data disimpan dalam file yang diatur dalam folder di bawah hierarki direktori dan subdirektori. Tidak seperti penyimpanan tertaut langsung — yang dapat diakses oleh satu perangkat — sistem file NAS menyediakan file storage dan kemampuan berbagi antara perangkat.
Sistem NAS dibangun menggunakan elemen berikut:
Ketika pengguna membuat permintaan untuk file yang disimpan di NAS, permintaan dikirim ke kotak NAS, permintaan dikelola oleh sistem operasi dan perangkat lunak, sementara data diambil menggunakan protokol, seperti SMB (blok pesan server) — protokol tingkat aplikasi yang digunakan untuk akses bersama ke file — atau NFS (sistem file jaringan) — yang memungkinkan pengguna untuk melihat, menyimpan, dan memperbarui file dalam sistem jarak jauh. Data kemudian dikirim dalam paket ke perangkat pengguna menggunakan protokol TCP/IP melalui server pusat atau sakelar.
Sistem SAN dan NAS adalah solusi penyimpanan berbasis jaringan yang ditujukan untuk menyediakan akses 24/7 ke data on premises dan dari jarak jauh kepada banyak pengguna. Berikut adalah beberapa perbedaan antara kedua pendekatan tersebut.
Ada kalanya NAS adalah pilihan yang lebih baik, tergantung pada kebutuhan dan aplikasi perusahaan:
Latensi rendah dan skalabilitas menjadikan SAN pilihan yang lebih disukai dalam kasus ini:
Saat ini tersedia berbagai pilihan teknologi penyimpanan bagi perusahaan. Karena itulah penting untuk memahami opsi yang berbeda, fungsinya, dan contoh penggunaan yang tepat untuk metode penyimpanan yang berbeda. IBM menawarkan sejumlah solusi penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern saat ini.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan SAN, baca ikhtisar kami tentang jaringan area penyimpanan dan solusi SAN dari IBM.
Penyimpanan yang terhubung ke jaringan memainkan peran penting dalam memelihara data bisnis dengan andal. Solusi NAS dari IBM yang ditawarkan melalui Tivoli Storage Manager membantu bisnis melindungi diri mereka dari kegagalan data.
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang opsi penyimpanan data Anda? Baca gambaran umum kami — "Apa Itu Penyimpanan Data?" — untuk membandingkan berbagai opsi dan mempelajari solusi yang ditawarkan IBM.
Jelajahi dasar-dasar keamanan data dan pahami cara melindungi aset organisasi Anda yang paling berharga — yaitu data. Pelajari jenis-jenisnya, serta beragam alat dan strategi yang akan membantu melindungi informasi sensitif dari ancaman siber yang muncul.
Webinar yang diadakan sesuai permintaan ini akan memandu Anda memahami praktik terbaik untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pemulihan data dengan solusi terintegrasi yang dirancang untuk meminimalkan risiko dan waktu henti. Jangan lewatkan insight dari pakar industri.
Pelajari cara mengatasi tantangan data Anda dengan penyimpanan file dan penyimpanan objek berkinerja tinggi, yang dirancang untuk meningkatkan AI, machine learning, dan proses analisis sambil memastikan keamanan dan skalabilitas data.
Pelajari jenis memori dan penyimpanan flash serta jelajahi bagaimana bisnis menggunakan teknologi flash untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi latensi, dan mempertahankan keefektifan infrastruktur penyimpanan data mereka di masa depan.
IBM Storage DS8000 adalah sistem penyimpanan tercepat, paling andal, dan aman untuk server IBM zSystems dan IBM Power.
IBM Storage adalah sebuah rangkaian perangkat keras penyimpanan data, penyimpanan berbasis perangkat lunak, dan perangkat lunak manajemen penyimpanan.
IBM menyediakan ProActive Support untuk server web dan infrastruktur pusat data guna mengurangi waktu henti dan meningkatkan ketersediaan TI.
Dari mengelola hybrid cloud hingga memastikan ketahanan data, solusi IBM Storage memudahkan Anda untuk mendapatkan insight dari data Anda sembari mempertahankan perlindungan yang kuat terhadap ancaman.