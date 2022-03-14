Storage Area Network (SAN) vs. Network Attached Storage (NAS)

Ilustrasi garis realistis

Jelajahi perbedaan antara dua pendekatan ini untuk penyimpanan dan berbagi file.

Apa itu SAN?

SAN (jaringan area penyimpanan) adalah jaringan perangkat penyimpanan khusus dengan komponen yang sangat bergantung satu sama lain yang menyediakan kumpulan penyimpanan bersama dan muncul pada setiap pengguna di jaringan seolah-olah terhubung langsung ke komputer. SAN terhubung melalui Fibre Channel dan menggunakan sakelar untuk mengelola lalu lintas data penyimpanan. Ini dirancang untuk akses data latensi rendah yang cepat dan skalabilitas yang mudah.

Apa itu NAS?

NAS (penyimpanan melekat pada jaringan) mengacu pada server penyimpanan tingkat file yang terhubung ke jaringan komputer, menyediakan akses data ke sekelompok pengguna di jaringan itu. Sistem NAS terhubung melalui jaringan Ethernet dan memiliki struktur data redundan untuk ketahanan. Sistem ini dirancang untuk menjadi opsi penyimpanan jaringan yang terjangkau dan mudah dirawat.

 
Cara kerja SAN

Solusi penyimpanan SAN berbasis block storage, artinya data dibagi menjadi volume penyimpanan yang dapat diformat dengan protokol berbeda, seperti iSCSI atau Fibre Channel Protocol (FCP). SAN dapat mencakup hard disk atau node penyimpanan virtual dan sumber daya cloud, yang dikenal sebagai SAN virtual atau vSAN.

Konfigurasi SAN terdiri dari tiga lapisan yang berbeda:

  • Lapisan penyimpanan: Sumber daya penyimpanan data fisik, seperti drive di pusat data, diatur ke dalam kumpulan dan tingkatan penyimpanan. Karena data disimpan menggunakan penyimpanan tingkat blok, redundansi bawaan, dan pengalihan ulang lalu lintas otomatis, data tersedia meskipun server tidak aktif.
  • Lapisan struktur: Lapisan struktur adalah bagaimana penyimpanan terhubung ke pengguna, seperti melalui perangkat jaringan dan kabel. Konektivitas ini bisa terjalin melalui Fibre Channel atau Fibre Channel melalui Ethernet (FCoE). Keduanya melepaskan tekanan dari jaringan area lokal (LAN) dengan memindahkan penyimpanan dan lalu lintas data terkait ke jaringannya sendiri yang berkecepatan tinggi.
  • Lapisan host: Server dan aplikasi yang memfasilitasi akses penyimpanan. Karena mengenali penyimpanan SAN sebagai hard drive lokal, lapisan ini memastikan kecepatan pemrosesan dan transfer data yang cepat.

Ketika Pengguna A ingin berkolaborasi pada sebuah file dengan Pengguna B yang berada di lokasi lain, mereka akan mencari file tersebut di perangkat yang terhubung dengan jaringan sehingga memicu permintaan untuk mengakses file yang dibuat di lapisan host. Permintaan kemudian diproses melalui server di seluruh jaringan atau lapisan struktur menggunakan protokol akses data. Data kemudian diambil dari kumpulan data di dalam lapisan penyimpanan. Pengguna A dapat membuat perubahan dan karena SAN memberikan penyimpanan data latensi rendah dan pembaruan data, Pengguna B dapat mengakses file, melihat perubahan, dan menambahkan perubahan mereka sendiri secara real-time.

Pendekatan lain pada penyimpanan SAN adalah melalui vSAN (yaitu, jaringan area penyimpanan virtual). Alih-alih menyimpan data pada perangkat keras seperti drive data, vSAN menyediakan penyimpanan pada mesin virtual (VM) yang sering dihosting di server. VM adalah unit dasar dalam komputasi cloud, memberikan perusahaan kemampuan untuk menjalankan dan menskalakan aplikasi dan beban kerja secara efektif dan efisien. Sebuah vSAN memanfaatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan komputasi cloud untuk penyimpanan bersama dan akses data di seluruh organisasi dan di berbagai lokasi.

Cara kerja NAS

Sistem penyimpanan NAS berbasis file storage yang berarti data disimpan dalam file yang diatur dalam folder di bawah hierarki direktori dan subdirektori. Tidak seperti penyimpanan tertaut langsung — yang dapat diakses oleh satu perangkat — sistem file NAS menyediakan file storage dan kemampuan berbagi antara perangkat.

Sistem NAS dibangun menggunakan elemen berikut:

  • Jaringan: Satu atau beberapa perangkat NAS yang terhubung ke jaringan tersambung ke jaringan area lokal (LAN) atau jaringan Ethernet dengan alamat IP yang ditetapkan.
  • Kotak NAS: Perangkat keras dengan alamat IP sendiri ini mencakup kartu antarmuka jaringan (NIC), catu daya, prosesor, memori, dan ruang drive untuk dua hingga lima disk drive. Kotak NAS, atau disebut kepala, menghubungkan dan memproses permintaan antara komputer pengguna dan penyimpanan NAS.
  • Penyimpanan: Disk drive di dalam kotak NAS yang menyimpan data. Sering kali penyimpanan menggunakan konfigurasi RAID, mendistribusikan dan menyalin data di beberapa drive. Ini memberikan redundansi data sebagai pengaman serta meningkatkan kinerja dan kapasitas penyimpanan.
  • Sistem operasi: Tidak seperti penyimpanan lokal, penyimpanan NAS bersifat mandiri. Penyimpanan ini juga mencakup sistem operasi untuk menjalankan perangkat lunak manajemen data dan mengotorisasi akses tingkat file ke pengguna yang berwenang.
  • Perangkat lunak: Perangkat lunak yang telah dikonfigurasikan di dalam kotak NAS mengelola perangkat NAS dan menangani penyimpanan data serta permintaan berbagi file.

Ketika pengguna membuat permintaan untuk file yang disimpan di NAS, permintaan dikirim ke kotak NAS, permintaan dikelola oleh sistem operasi dan perangkat lunak, sementara data diambil menggunakan protokol, seperti SMB (blok pesan server) — protokol tingkat aplikasi yang digunakan untuk akses bersama ke file — atau NFS (sistem file jaringan) — yang memungkinkan pengguna untuk melihat, menyimpan, dan memperbarui file dalam sistem jarak jauh. Data kemudian dikirim dalam paket ke perangkat pengguna menggunakan protokol TCP/IP melalui server pusat atau sakelar.

SAN vs NAS

Sistem SAN dan NAS adalah solusi penyimpanan berbasis jaringan yang ditujukan untuk menyediakan akses 24/7 ke data on premises dan dari jarak jauh kepada banyak pengguna. Berikut adalah beberapa perbedaan antara kedua pendekatan tersebut.

  • Jenis jaringan: NAS tersambung ke perangkat menggunakan jaringan LAN atau Ethernet, sedangkan SAN berjalan pada saluran Fiber berkecepatan tinggi.
  • Kemudahan manajemen: Opsi penyimpanan NAS biasanya mudah diatur dan dikelola, dengan opsi yang tersedia untuk bisnis kecil dan perusahaan. SAN membutuhkan lebih banyak administrasi manual untuk mengonfigurasi dan mengelola.
  • Protokol: Protokol memberikan perangkat cara untuk berkomunikasi satu sama lain dan menyediakan seperangkat aturan standar untuk memformat dan memproses data. NAS dapat menggunakan beberapa protokol untuk terhubung dengan server, termasuk NFS, SMB/CIFS, dan HTTP; SAN menggunakan protokol SCSI.
  • Skalabilitas: Solusi SAN dan NAS dapat meningkatkan penyimpanan dengan menambahkan penyimpanan tambahan. Konfigurasi NAS sederhana dapat dengan mudah diskalakan hanya dengan menambahkan lebih banyak kotak NAS; namun, pada tingkat perusahaan, ini dapat menambah kerumitan dan menjadi mahal. SAN berkapasitas tinggi untuk penskalaan karena lebih banyak perangkat penyimpanan tingkat blok dapat ditambahkan dari waktu ke waktu tanpa memengaruhi integritas jaringan.
  • Kecepatan dan kinerja: Dengan kumpulan penyimpanan bersama, SAN adalah solusi latensi rendah, sementara sistem NAS sering memiliki throughput yang lebih lambat saat mengambil file bersama.
  • Harga: Solusi NAS tingkat pemula adalah pilihan yang terjangkau bagi pengguna perorangan. Perusahaan juga dapat memenuhi kebutuhan penyimpanan tertentu dengan NAS dalam harga terjangkau. Karena membutuhkan lebih banyak manajemen dan memiliki arsitektur penyimpanan yang lebih kompleks, SAN sering kali merupakan pilihan yang lebih mahal.

Contoh penggunaan NAS

Ada kalanya NAS adalah pilihan yang lebih baik, tergantung pada kebutuhan dan aplikasi perusahaan:

  • Kolaborasi dan penyimpanan file: Ini adalah contoh penggunaan utama untuk NAS di perusahaan skala menengah hingga skala besar. Dengan penyimpanan NAS, TI dapat mengonsolidasikan beberapa server file untuk kemudahan pengelolaan dan menghemat ruang.
  • Pengarsipan: NAS adalah pilihan yang baik untuk menyimpan sejumlah besar file, terutama jika Anda ingin membuat arsip aktif yang dapat dicari dan dapat diakses.
  • Big data: NAS adalah pilihan umum untuk menyimpan dan memproses file besar yang tidak terstruktur, menjalankan analitik, dan menggunakan alat ETL (ekstrak, transformasi, muat) untuk integrasi.

Contoh penggunaan SAN

Latensi rendah dan skalabilitas menjadikan SAN pilihan yang lebih disukai dalam kasus ini:

  • Pengeditan video: File besar membutuhkan throughput tinggi dan latensi rendah. SAN dapat terhubung langsung ke klien desktop pengeditan video tanpa memerlukan lapisan server tambahan, menawarkan kemampuan berkinerja tinggi.
  • E-commerce: Konsumen masa kini mengharapkan belanja online berjalan dengan lancar dan cepat. Perusahaan e-commerce membutuhkan fungsionalitas berkinerja tinggi yang menjadikan SAN pilihan yang baik.
  • Pencadangan/pemulihan bencana: Pencadangan perangkat yang terhubung ke jaringan dapat dieksekusi dengan cepat dan langsung ke penyimpanan SAN karena lalu lintas tidak berjalan melalui LAN. Virtualisasi mempercepat pemrosesan dan skalabilitas SAN dengan mesin virtual dan penyimpanan cloud.

SAN, NAS, dan IBM

Saat ini tersedia berbagai pilihan teknologi penyimpanan bagi perusahaan. Karena itulah penting untuk memahami opsi yang berbeda, fungsinya, dan contoh penggunaan yang tepat untuk metode penyimpanan yang berbeda. IBM menawarkan sejumlah solusi penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern saat ini.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan SAN, baca ikhtisar kami tentang jaringan area penyimpanan dan solusi SAN dari IBM.

Penyimpanan yang terhubung ke jaringan memainkan peran penting dalam memelihara data bisnis dengan andal. Solusi NAS dari IBM yang ditawarkan melalui Tivoli Storage Manager membantu bisnis melindungi diri mereka dari kegagalan data.

Ingin mempelajari lebih lanjut tentang opsi penyimpanan data Anda? Baca gambaran umum kami — "Apa Itu Penyimpanan Data?" — untuk membandingkan berbagai opsi dan mempelajari solusi yang ditawarkan IBM.

