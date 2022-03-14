Solusi penyimpanan SAN berbasis block storage, artinya data dibagi menjadi volume penyimpanan yang dapat diformat dengan protokol berbeda, seperti iSCSI atau Fibre Channel Protocol (FCP). SAN dapat mencakup hard disk atau node penyimpanan virtual dan sumber daya cloud, yang dikenal sebagai SAN virtual atau vSAN.

Konfigurasi SAN terdiri dari tiga lapisan yang berbeda:

Lapisan penyimpanan: Sumber daya penyimpanan data fisik, seperti drive di pusat data, diatur ke dalam kumpulan dan tingkatan penyimpanan. Karena data disimpan menggunakan penyimpanan tingkat blok, redundansi bawaan, dan pengalihan ulang lalu lintas otomatis, data tersedia meskipun server tidak aktif.

Lapisan struktur: Lapisan struktur adalah bagaimana penyimpanan terhubung ke pengguna, seperti melalui perangkat jaringan dan kabel. Konektivitas ini bisa terjalin melalui Fibre Channel atau Fibre Channel melalui Ethernet (FCoE). Keduanya melepaskan tekanan dari jaringan area lokal (LAN) dengan memindahkan penyimpanan dan lalu lintas data terkait ke jaringannya sendiri yang berkecepatan tinggi.

Lapisan host: Server dan aplikasi yang memfasilitasi akses penyimpanan. Karena mengenali penyimpanan SAN sebagai hard drive lokal, lapisan ini memastikan kecepatan pemrosesan dan transfer data yang cepat.

Ketika Pengguna A ingin berkolaborasi pada sebuah file dengan Pengguna B yang berada di lokasi lain, mereka akan mencari file tersebut di perangkat yang terhubung dengan jaringan sehingga memicu permintaan untuk mengakses file yang dibuat di lapisan host. Permintaan kemudian diproses melalui server di seluruh jaringan atau lapisan struktur menggunakan protokol akses data. Data kemudian diambil dari kumpulan data di dalam lapisan penyimpanan. Pengguna A dapat membuat perubahan dan karena SAN memberikan penyimpanan data latensi rendah dan pembaruan data, Pengguna B dapat mengakses file, melihat perubahan, dan menambahkan perubahan mereka sendiri secara real-time.

Pendekatan lain pada penyimpanan SAN adalah melalui vSAN (yaitu, jaringan area penyimpanan virtual). Alih-alih menyimpan data pada perangkat keras seperti drive data, vSAN menyediakan penyimpanan pada mesin virtual (VM) yang sering dihosting di server. VM adalah unit dasar dalam komputasi cloud, memberikan perusahaan kemampuan untuk menjalankan dan menskalakan aplikasi dan beban kerja secara efektif dan efisien. Sebuah vSAN memanfaatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan komputasi cloud untuk penyimpanan bersama dan akses data di seluruh organisasi dan di berbagai lokasi.