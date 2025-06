Penyimpanan flash dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan yang terus meningkat akan penyimpanan non-volatile, ringkas, dan hemat energi, karena perangkat elektronik menjadi lebih kecil dan lebih portabel.

Pada tahun 1986, Toshiba memperkenalkan chip memori flash NAND pertama, yang dioptimalkan untuk penyimpanan ringkas dan kecepatan tulis yang cepat untuk mendukung aplikasi penyimpanan (SSD, kartu memori). Pada tahun 1993, Intel merilis NOR flash, yang lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pembacaan data cepat, seperti sistem tertanam (kode boot, firmware).

Memori flash menawarkan kinerja terobosan dan dengan segera membuat dunia penyimpanan data gonjang-ganjing, meningkatkan kinerja disk dan kartu memori. Seiring dengan meningkatnya penggunaan data dan perangkat yang semakin ringan dan kecil, sistem flash terbukti sebagai cara tercepat untuk menyimpan, menulis, memprogram ulang, dan mentransfer informasi digital.

Pada tahun 2000, USB flash drive (juga dikenal sebagai thumb drive) dikembangkan untuk menyimpan dan mentransfer file. Perangkat portabel ini kompak, dengan kapasitas yang jauh lebih besar daripada sistem penyimpanan sebelumnya. Pada tahun 2005, Apple merilis iPod berbasis flash pertamanya, mempercepat adopsi teknologi penyimpanan flash oleh konsumen.

Pada akhir 2000-an, solid-state drive (SSD) berbasis flash mulai menggantikan hard disk drive (HDD) di laptop dan lingkungan pusat data, menawarkan waktu boot yang lebih cepat, konsumsi daya yang lebih sedikit, dan daya tahan yang lebih besar.

Evolusi teknologi sel telah menandai kemajuan signifikan dalam kapasitas penyimpanan flash. Dimulai dengan teknologi sel tingkat tunggal (SLC) yang menyimpan 1 bit per sel, industri berkembang ke teknologi multilevel-cell (MLC) yang menyimpan 2 bit per sel pada pertengahan 2000-an. Toshiba memperkenalkan teknologi sel tiga tingkat (TLC) pada tahun 2009, dan Samsung mengadopsinya pada tahun 2010, memungkinkan penyimpanan 3 bit informasi per sel. Setiap generasi meningkatkan kepadatan penyimpanan sambil menyeimbangkan pertimbangan kinerja.

Pergeseran ini dipercepat pada tahun 2010-an dengan diperkenalkannya teknologi 3D NAND, yang menumpuk sel memori secara vertikal untuk meningkatkan kepadatan penyimpanan dan mengurangi biaya per gigabyte.

Pada awal 2011, rilis NVMe (nonvolatile memory express) sebagai antarmuka flash-native semakin membuka potensi flash, memungkinkan latensi ultra-rendah dan kinerja throughput tinggi di seluruh koneksi periferal komponen interconnect express (PCIe).

Pada tahun 2018, Micron memperkenalkan flash drive quad-level cell (QLC) yang menggunakan 4 bit data per sel, sehingga meningkatkan densitas sebesar 33% dibandingkan TLC. Dibandingkan dengan TLC, QLC menawarkan kapasitas dan keterjangkauan yang lebih baik, tetapi lebih lambat untuk berkinerja dan memiliki daya tahan yang lebih rendah. Keduanya paling cocok untuk beban kerja intensif baca, seperti penyimpanan arsip, pengiriman konten, dan inferensi AI, daripada aplikasi yang berat menulis seperti platform media sosial.

Bagi perusahaan besar, kecepatan dan kepadatan flash telah membuatnya teknologi penyimpanan pilihan, dan sebagian besar telah menggantikan hard disk sebagai media penyimpanan utama primer di pusat data. Flash juga telah menjadi dasar bagi infrastruktur TI modern, yang mendukung segalanya mulai dari komputasi edge hingga pelatihan model AI.