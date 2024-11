Apa itu memori flash?

Serupa dengan NAND, nama memori flash NOR merupakan kombinasi dari dua kata: "NOT" dan "OR" - merujuk pada jenis gerbang logika yang mengontrol sirkuit internal sel NOR.

Dalam memori flash NOR, sel memori terhubung secara paralel dengan garis bit. Ini memungkinkan mereka untuk dibaca dan diprogram secara individual. Salah satu ujung dari setiap sel memori melekat pada tanah, dengan ujung lainnya melekat pada garis bit.

Keunggulan utama NOR adalah kecepatan pembacaannya, jumlah penulisan ulang yang tinggi, dan kemampuannya untuk mengakomodasi data akses acak. Hal ini membuat gerbang NOR sempurna untuk digunakan dalam sistem lampu lalu lintas kota, otomatisasi industri, sistem alarm, desain sirkuit digital, dan perangkat elektronik. Keuntungan utama lainnya dari flash NOR adalah, perangkat NOR dapat menangani penyimpanan data dan eksekusi kode dengan satu perangkat apabila menggunakan flash NOR.

Dalam hal kekurangannya, memori flash NOR menggunakan ukuran sel yang lebih besar. Ini menghasilkan kecepatan tulis dan hapus yang lebih lambat daripada memori flash NAND.

